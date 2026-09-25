GTA 6 : Rockstar vend une collection à 400 $, mais le jeu n’est même pas inclus

À moins de deux mois de la sortie de GTA 6, Rockstar vient d’ouvrir les précommandes d’une énorme collection dédiée à Vice City. Son prix risque toutefois de faire réagir : 399,99 dollars, soit environ le prix d’une console.

Et malgré cette somme, un élément majeur manque dans la boîte : GTA 6 lui-même.

Rockstar précise en effet que le jeu sera vendu séparément. Cette collection vise donc clairement les fans qui veulent des objets physiques autour de l’univers de Leonida plutôt qu’une édition collector traditionnelle comprenant le jeu.

399,99 dollars pour 11 objets inspirés de GTA 6

La collection porte le nom complet de Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection.

Elle s’inspire notamment de Macca the Gator, personnage lié à une émission fictive de l’univers de GTA 6.

Rockstar a placé 11 objets dans le coffret :

une figurine de Macca the Gator de 6 pouces avec compartiment caché ;

des lunettes Oakley Frogskins GTA 6 avec verres Prizm Sapphire ;

une casquette New Era 9FORTY aux couleurs de Vice City et Leonida ;

un miroir magnétique Macca the Gator ;

une cuillère à cocktail Vice City ;

un porte-clés en forme de lame de rasoir Vice City ;

un sac bandoulière Leonida Keys ;

un verre à shot Chunkee the Manatee ;

un ensemble de pins Leonida Keys ;

des autocollants ;

une affiche recto verso représentant Leonida.

Le contenu est donc conséquent. Mais à 399,99 dollars, l’absence du jeu risque tout de même de surprendre.

GTA 6 doit être acheté séparément

Rockstar ne laisse aucune ambiguïté sur ce point : Grand Theft Auto VI est vendu séparément.

Il ne s’agit donc pas d’une édition collector de GTA 6 au sens habituel, mais d’un ensemble de produits dérivés officiel.

Un joueur souhaitant acheter le coffret et le jeu devra donc ajouter le prix de GTA 6 au montant demandé pour la collection.

La distinction est particulièrement importante alors que la sortie du jeu approche. GTA 6 est toujours attendu le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S.

Sur Menow, nous avons d’ailleurs récemment détaillé l’album officiel de 34 chansons préparé par Rockstar pour accompagner la sortie de GTA 6.

La collection sort exactement le même jour que GTA 6

Autre détail qui peut créer une confusion : Rockstar indique que la Goodtime State – Vice City Collection arrivera elle aussi le 19 novembre.

C’est exactement la date de sortie actuellement prévue pour GTA 6.

Le coffret peut déjà être précommandé aux États-Unis, dans la limite des stocks disponibles. Rockstar prévoit également d’ouvrir les commandes dans d’autres régions, notamment en Asie, en Amérique latine et en Australie.

Le constructeur n’a pas détaillé une disponibilité identique dans tous les pays.

Pour les joueurs européens, il faudra donc vérifier les conditions de commercialisation avant d’envisager une commande.

Rockstar commence à multiplier les produits autour de GTA 6

À quelques semaines du lancement, Rockstar accélère clairement la machine commerciale autour de son prochain jeu.

La collection arrive après l’annonce de l’album officiel et alors que l’attente autour du 19 novembre continue de monter. Menow expliquait également récemment que la PS5 Pro devient plus difficile à trouver à l’approche de GTA 6.

Cette fois, Rockstar s’adresse surtout aux collectionneurs prêts à investir une somme particulièrement élevée dans des objets directement inspirés de Vice City et Leonida.

Avec une précision à garder en tête avant de sortir la carte bancaire : même à 399,99 dollars, GTA 6 n’est pas dans la boîte.

Sources :

Rockstar Games – The Goodtime State – Vice City Collection

Consequence