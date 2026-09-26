Garmin ajoute de nouvelles fonctions à plusieurs montres : voici les Fenix, Forerunner, Venu et vívoactive concernées

Garmin vient de lancer une nouvelle vague de mises à jour gratuites pour plusieurs de ses montres connectées.

Et cette fois, il ne s’agit pas seulement de corriger quelques bugs.

Détection des chutes, commandes vocales mains libres, nouveaux entraînements de course et améliorations de Garmin Run Coach font partie des nouveautés annoncées.

Plusieurs modèles récents sont concernés, notamment les Fenix 8, Forerunner 570 et 970, Venu 4 et vívoactive 6.

Les mises à jour commencent déjà à être distribuées.

Voici les principales montres Garmin concernées

Garmin cite officiellement plusieurs familles de montres dans son déploiement de septembre 2026.

Les principaux modèles concernés sont :

Garmin Fenix 8 ;

; Garmin Forerunner 570 ;

; Garmin Forerunner 970 ;

; Garmin Venu 4 ;

; Garmin vívoactive 6.

Toutes les fonctions ne sont pas disponibles sur chaque modèle.

C’est un point à retenir.

La détection des chutes en dehors d’une activité sportive, par exemple, concerne spécifiquement la Venu 4, alors que d’autres nouveautés sont partagées entre plusieurs gammes.

Garmin continue ainsi sa politique habituelle : certaines fonctions lancées avec ses appareils les plus récents arrivent ensuite sur des montres déjà commercialisées.

La marque avait déjà adopté cette stratégie avec plusieurs nouveautés de la Garmin Fenix 9 qui doivent également arriver sur la Fenix 8.

La Garmin Venu 4 peut désormais détecter une chute toute la journée

C’est probablement la nouveauté la plus importante de cette mise à jour.

La Garmin Venu 4 reçoit une véritable détection des chutes pouvant fonctionner en dehors des séances sportives.

Jusqu’ici, les fonctions de sécurité de Garmin étaient surtout associées à certaines activités enregistrées.

La Venu 4 peut maintenant surveiller les chutes au quotidien.

Si la montre détecte une chute importante, elle peut envoyer un message contenant la position GPS en temps réel de l’utilisateur à des contacts d’assistance préalablement configurés.

Deux possibilités sont proposées.

L’utilisateur peut activer la détection toute la journée ou seulement pendant certaines activités.

Ce fonctionnement permet d’éviter d’imposer une surveillance permanente à ceux qui souhaitent uniquement utiliser la fonction pendant leurs sorties sportives.

Il faut également garder une nuance importante : Garmin ne présente pas cette fonction comme un dispositif médical et la détection ne peut évidemment pas identifier toutes les chutes.

« OK Garmin » permet de contrôler la montre sans la toucher

Autre changement beaucoup plus visible au quotidien : les commandes vocales.

Sur les modèles compatibles, il devient possible de prononcer « OK Garmin » pour réveiller l’assistant vocal de la montre.

Plusieurs actions peuvent alors être lancées sans toucher l’écran ni appuyer sur un bouton.

Par exemple :

démarrer un minuteur ;

lancer une activité ;

contrôler certaines fonctions de la montre ;

activer la lampe intégrée sur les modèles compatibles ;

accéder à certaines commandes vocales.

L’idée est particulièrement intéressante pendant une séance.

Un coureur peut déclencher une fonction sans devoir manipuler l’écran avec les mains mouillées ou en mouvement.

Les commandes vocales concernent notamment la Fenix 8, la Forerunner 570, la Forerunner 970, la Venu 4 et la vívoactive 6.

Les Fenix 8 disposaient déjà d’un microphone et d’un haut-parleur permettant certaines interactions vocales. Cette nouvelle activation rend l’usage beaucoup plus direct.

Garmin ajoute aussi des entraînements rapides personnalisés

Les coureurs récupèrent une autre fonction intéressante : Quick Workouts.

Le principe est simple.

Au lieu de rechercher ou de construire manuellement une séance, l’utilisateur peut indiquer une durée et une intensité souhaitées.

La montre génère alors une proposition d’entraînement correspondant à ces critères et au niveau de forme actuel.

Vous avez 30 minutes devant vous ?

Vous pouvez demander une séance adaptée à cette durée.

Vous voulez quelque chose de plus intense ?

La montre ajuste également la proposition.

Ce genre de fonction rapproche encore davantage Garmin d’un coach intégré au poignet plutôt que d’un simple appareil enregistrant les kilomètres après la séance.

Garmin Run Coach devient plus flexible

Garmin améliore également ses programmes Run Coach.

Les plans peuvent maintenant intégrer davantage de séances alternant course et marche.

C’est particulièrement intéressant pour les débutants, les personnes reprenant la course ou celles qui veulent augmenter progressivement leur volume d’entraînement.

Garmin ajoute également des options permettant de suivre des programmes avec un volume hebdomadaire moins élevé.

Les entraînements quotidiens continuent de s’adapter en fonction des informations enregistrées par la montre.

Cela peut notamment inclure l’état de récupération et les données liées à l’entraînement.

Le programme n’est donc pas simplement une liste fixe de séances programmées plusieurs semaines à l’avance.

Il peut évoluer.

Une nouvelle activité de ski de fond en intérieur apparaît aussi

Garmin ajoute également un nouveau profil nommé Indoor XC Ski.

Il est destiné au ski de fond effectué sur des appareils d’entraînement compatibles en intérieur.

C’est évidemment beaucoup plus spécialisé que la détection des chutes ou les commandes vocales.

Mais pour les sportifs concernés, l’arrivée d’un profil dédié permet d’enregistrer plus proprement leurs séances sans devoir détourner une autre activité.

La vívoactive 6 reçoit notamment cette activité avec sa version logicielle 18.29.

Cette même mise à jour ajoute aussi les entraînements rapides suggérés pour la course et corrige plusieurs problèmes liés à l’entraînement.

Les fonctions ne sont pas identiques sur toutes les Garmin

C’est probablement le point le plus facile à manquer.

Garmin regroupe plusieurs appareils dans sa grande mise à jour trimestrielle, mais chaque montre ne reçoit pas exactement la même chose.

La Venu 4 est par exemple celle qui récupère la nouvelle détection des chutes utilisable toute la journée.

Les commandes vocales dépendent aussi du matériel présent sur la montre.

Une fonction nécessitant un microphone ne peut évidemment pas être ajoutée par une simple mise à jour sur un modèle qui n’en possède pas.

Même chose pour les fonctions utilisant une lampe LED physique.

Il vaut donc mieux vérifier la liste des nouveautés correspondant précisément à son modèle plutôt que de considérer que tout le catalogue Garmin reçoit l’intégralité des fonctions annoncées.

Comment vérifier si la mise à jour est disponible sur votre Garmin ?

Le déploiement a commencé à l’échelle mondiale.

Dans de nombreux cas, la montre devrait récupérer automatiquement son nouveau logiciel lorsqu’elle est synchronisée.

Il est également possible de passer par Garmin Connect ou Garmin Express.

Selon le modèle, une vérification manuelle peut aussi être lancée depuis la montre dans les réglages système.

Garmin distribue parfois ses mises à jour progressivement.

Deux propriétaires du même modèle peuvent donc ne pas la recevoir exactement au même moment.

Si votre Fenix 8, Forerunner 570, Forerunner 970, Venu 4 ou vívoactive 6 ne propose encore rien, cela ne signifie pas forcément qu’elle est exclue.

Le déploiement peut simplement ne pas encore avoir atteint votre appareil.

Cette nouvelle vague confirme en tout cas que Garmin continue d’ajouter des fonctions importantes à des montres déjà vendues, sans réserver systématiquement ses nouveautés aux nouvelles générations.

Pour les propriétaires concernés, c’est probablement la meilleure partie de cette mise à jour : aucune nouvelle montre à acheter pour en profiter.