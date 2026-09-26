GTA 6 : les précommandes seraient largement dominées par la PS5, Xbox réagit

À moins de deux mois de la sortie de GTA 6, la bataille entre la PS5 et les Xbox Series X|S commence déjà à se jouer sur les précommandes.

Selon des informations rapportées ces derniers jours, les réservations de Grand Theft Auto VI seraient très largement orientées vers la version PS5. Une situation qui pourrait sembler logique compte tenu du parc installé de consoles, mais qui a suffisamment fait parler pour provoquer une réaction directe du côté de Xbox.

Microsoft ne nie pas que la PS5 puisse représenter une part importante des ventes.

En revanche, Xbox rejette clairement l’idée selon laquelle les performances de GTA 6 sur ses consoles seraient inquiétantes.

Les précommandes de GTA 6 seraient fortement orientées vers la PS5

L’information a notamment été relayée par Tom Warren, journaliste chez The Verge.

Selon ses sources, les précommandes de GTA 6 seraient actuellement « heavily skewed towards PS5 », autrement dit très fortement orientées vers la console de Sony.

Aucun chiffre précis n’a été publié.

C’est un détail essentiel.

On ne sait donc pas combien d’exemplaires ont été précommandés sur PS5, Xbox Series X ou Xbox Series S, ni quel pourcentage exact représente chacune des plateformes.

La tendance rapportée placerait simplement la PS5 très nettement devant.

Ce scénario n’aurait rien de particulièrement surprenant.

La base installée de PS5 est aujourd’hui supérieure à celle des Xbox Series X|S, ce qui donne mécaniquement à Sony un public potentiel plus important pour un jeu multiplateforme comme GTA 6.

Xbox affirme que GTA 6 bat déjà des records sur ses consoles

La réaction de Microsoft n’a pas tardé.

Matthew Ball, directeur de la stratégie de Xbox, a répondu directement aux informations laissant entendre que Microsoft pourrait être préoccupé par les premières tendances.

Son message est très différent.

Selon lui, Xbox est « très satisfait » des précommandes de GTA 6 et le jeu serait même déjà en train de battre plusieurs records sur la plateforme.

Il estime également que d’autres records pourraient tomber à l’approche du lancement.

Autrement dit, les deux affirmations ne sont pas nécessairement incompatibles.

La PS5 peut représenter une part beaucoup plus importante des précommandes globales tout en permettant à GTA 6 de réaliser, en parallèle, un excellent démarrage historique sur Xbox.

C’est probablement là que se situe toute la nuance.

GTA 6 peut battre des records sur Xbox tout en se vendant davantage sur PS5

Prenons un exemple simple.

Si GTA 6 enregistre un niveau de précommandes jamais atteint auparavant par un jeu sur Xbox, il peut parfaitement établir un record sur la plateforme de Microsoft.

Mais si le nombre de joueurs PS5 est beaucoup plus élevé, les précommandes de la version PlayStation peuvent malgré tout être largement supérieures.

Xbox conteste surtout l’idée selon laquelle la situation serait mauvaise pour ses consoles.

Le groupe ne fournit toutefois aucun chiffre permettant de comparer directement les volumes entre PS5 et Xbox Series X|S.

Pour l’instant, impossible donc d’établir précisément l’écart entre les deux plateformes.

Cette prudence est d’autant plus nécessaire que Take-Two lui-même évite encore de communiquer des données détaillées sur les réservations.

Nous avions déjà évoqué sur Menow le fait que GTA 6 enregistrait un niveau de précommandes inhabituel sans que Take-Two souhaite dévoiler les chiffres exacts.

GTA 6 a déjà généré des sommes considérables en précommandes

Les quelques données disponibles montrent malgré tout l’ampleur du phénomène.

Une analyse publiée cet été estimait que GTA 6 avait généré environ 180 millions de dollars de précommandes numériques en une seule semaine sur six marchés importants.

Un chiffre considérable.

Il ne représentait pourtant ni les ventes mondiales ni l’ensemble des réservations accumulées depuis l’ouverture des précommandes.

Menow avait détaillé ces chiffres dans un précédent article consacré au démarrage exceptionnel des précommandes de GTA 6.

Depuis, l’intérêt autour du jeu n’a évidemment pas diminué.

La sortie approche désormais rapidement.

La PS5 occupe une place importante dans la communication autour de GTA 6

Un autre élément peut contribuer à donner davantage de visibilité à la version PS5.

Depuis plusieurs mois, GTA 6 occupe une place importante dans la communication de PlayStation.

Sony a régulièrement utilisé le jeu dans ses campagnes autour de la PS5, même si Rockstar et Take-Two restent évidemment indépendants du constructeur japonais.

Cette proximité marketing est devenue encore plus visible ces dernières semaines.

Sony a notamment présenté des manettes DualSense en édition limitée aux couleurs de GTA VI, commercialisées en même temps que le jeu.

Les détails de ces modèles sont disponibles dans notre article consacré aux DualSense GTA VI inspirées de Vice City.

La PS5 Pro profite également de l’attente autour du titre de Rockstar.

Dans certains pays, la console est devenue plus difficile à trouver à l’approche de la sortie du jeu. Menow constatait récemment que les stocks de PS5 Pro commençaient à se tendre alors que GTA 6 approche.

Rockstar maintient une sortie simultanée sur PS5 et Xbox Series X|S

Une chose ne change pas : GTA 6 reste prévu simultanément sur les consoles Sony et Microsoft.

Rockstar annonce une sortie le 19 novembre 2026 sur :

PS5 ;

PS5 Pro ;

Xbox Series X ;

Xbox Series S.

La version PC n’a toujours pas de date officielle.

Les joueurs Xbox ne seront donc pas servis après ceux de PlayStation.

Les précommandes sont déjà ouvertes sur les boutiques numériques de Sony et Microsoft ainsi que chez plusieurs revendeurs.

En France, l’édition Standard est proposée à 79,99 €, tandis que l’édition Ultimate coûte 99,99 €.

Les différences entre les deux versions sont détaillées dans notre comparatif GTA 6 Standard ou Ultimate : quelle édition vaut vraiment son prix ?.

Le vrai test arrivera le 19 novembre

Pour le moment, il faut donc éviter de transformer cette tendance en résultat définitif.

Aucun tableau officiel des précommandes PS5 et Xbox n’a été publié.

Les informations disponibles indiquent que la PS5 disposerait d’une avance importante, tandis que Microsoft assure de son côté que GTA 6 réalise déjà des performances record sur Xbox.

Les deux peuvent être vraies en même temps.

Il faudra surtout attendre les premiers chiffres de ventes après le 19 novembre 2026 pour mesurer réellement la répartition entre les deux familles de consoles.

Une chose semble déjà acquise : quel que soit le partage entre Sony et Microsoft, GTA 6 s’annonce comme un lancement hors normes pour les deux plateformes.

Sources : Push Square — Rockstar Games