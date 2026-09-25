iPhone 18 Pro 1 To et 2 To : les versions les plus chères pourraient être plus lentes que les autres

Les versions les plus chères de l’iPhone 18 Pro pourraient réserver une surprise peu agréable. Alors qu’elles offrent davantage de stockage, les déclinaisons 1 To et 2 To pourraient utiliser une mémoire flash moins rapide que les modèles 256 et 512 Go.

Ce scénario avait déjà été évoqué avant le lancement. Les premiers éléments disponibles après la commercialisation relancent désormais la question, notamment sur les performances lors des gros transferts de fichiers ou de l’enregistrement vidéo.

Les versions 1 To et 2 To pourraient utiliser de la mémoire QLC

Apple pourrait avoir choisi deux technologies différentes selon la capacité de stockage.

Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max de 256 et 512 Go utiliseraient principalement de la mémoire TLC, tandis que les versions 1 To et 2 To pourraient intégrer davantage de mémoire QLC.

La différence est technique, mais ses conséquences sont assez simples.

La mémoire QLC permet de stocker davantage de données dans une même quantité de mémoire physique, ce qui aide les fabricants à proposer de très grosses capacités.

En contrepartie, elle peut offrir des vitesses d’écriture inférieures et une endurance théorique plus faible que la mémoire TLC.

Menow avait déjà évoqué cette possibilité avant la présentation dans notre article consacré au changement inattendu préparé pour les iPhone 18 Pro de 1 To et 2 To.

Le paradoxe : payer plus cher pour un stockage potentiellement moins rapide

C’est évidemment ce qui rend le sujet intéressant.

Sur un smartphone, les versions offrant davantage de stockage sont aussi les plus coûteuses.

Un acheteur peut donc naturellement s’attendre à bénéficier au minimum des mêmes performances que sur une version moins chère.

Or, si Apple utilise réellement davantage de mémoire QLC sur les capacités 1 To et 2 To, certaines opérations pourraient être légèrement moins rapides.

La différence ne devrait pas forcément se voir lorsque l’on ouvre une application, consulte des photos ou navigue dans iOS.

Elle pourrait devenir plus visible lors de tâches lourdes :

transfert de gros fichiers ;

export de vidéos ;

enregistrement de contenus en très haute définition ;

traitement de fichiers ProRes ;

copie de plusieurs dizaines ou centaines de gigaoctets.

L’iPhone 18 Pro vise justement les utilisateurs qui manipulent de gros fichiers

C’est là que le choix d’Apple pourrait paraître étonnant.

Les capacités 1 To et 2 To sont principalement destinées aux utilisateurs qui stockent beaucoup de vidéos, de photos RAW ou de fichiers professionnels.

Ce sont justement eux qui sont les plus susceptibles d’effectuer régulièrement des écritures importantes sur la mémoire interne.

Les iPhone 18 Pro sont par ailleurs pensés pour la création de contenu, avec leurs nouvelles fonctions photo et vidéo ainsi que la puce A20 Pro.

Menow a déjà détaillé ce qui change vraiment entre l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 17 Pro, notamment sur les performances et la photo.

Dans ce contexte, le type de mémoire utilisé prend davantage d’importance que sur un smartphone destiné uniquement à un usage classique.

La différence pourrait rester invisible pour la majorité des utilisateurs

Il ne faut pas non plus exagérer l’impact potentiel.

Les contrôleurs de stockage modernes utilisent différentes techniques pour masquer une partie des limitations de la mémoire QLC, notamment grâce à des systèmes de cache.

Sur de petites écritures, les performances peuvent ainsi rester très proches de celles d’une mémoire TLC.

La baisse de vitesse apparaît surtout lorsque le cache est saturé et que le smartphone doit écrire directement de grandes quantités de données.

Pour quelqu’un qui prend quelques photos, installe des applications et utilise principalement du streaming, il est tout à fait possible de ne jamais remarquer de différence.

Tous les iPhone 18 Pro 1 To ne seraient pas forcément identiques

La situation pourrait aussi être plus complexe qu’une simple séparation entre capacités.

Apple fait appel à plusieurs fournisseurs de mémoire.

Selon les informations apparues avant le lancement, certains modèles 1 To pourraient utiliser de la TLC tandis que d’autres recevraient de la QLC selon le fournisseur ou le lot de production.

La version 2 To serait celle pour laquelle l’utilisation de QLC semble la plus probable.

Deux iPhone 18 Pro affichant la même capacité pourraient donc théoriquement ne pas utiliser exactement les mêmes composants internes.

Apple ne communique généralement pas publiquement le fournisseur précis de mémoire utilisé dans chaque appareil.

Il faudra surtout attendre des tests comparatifs sérieux

La présence éventuelle de mémoire QLC ne signifie pas automatiquement que les iPhone 18 Pro 1 To ou 2 To sont lents.

Pour mesurer un éventuel écart réel, il faudra comparer différentes capacités avec les mêmes fichiers et dans les mêmes conditions.

Des tests de copie prolongée seront particulièrement intéressants.

Le simple lancement d’une application ou un benchmark très court risque de ne pas suffire à révéler la différence.

Pour le moment, il faut donc éviter une conclusion trop rapide.

Ce qui est intéressant, c’est surtout que les versions offrant le plus de stockage pourraient ne pas utiliser exactement la même technologie de mémoire que les modèles moins chers.

Les modèles 1 To et 2 To coûtent pourtant beaucoup plus cher

La question devient évidemment plus sensible lorsque l’on regarde les tarifs.

Apple facture plusieurs centaines d’euros supplémentaires pour monter en capacité sur les iPhone 18 Pro et Pro Max.

À ces niveaux de prix, certains acheteurs pourraient être surpris de découvrir qu’une capacité supérieure ne signifie pas nécessairement une mémoire techniquement plus performante.

Cela ne remet pas en cause l’intérêt des versions 1 To et 2 To pour ceux qui ont réellement besoin de cet espace.

Mais si les prochains tests confirment une baisse mesurable des vitesses lors des gros transferts, le modèle le plus cher ne sera pas forcément le plus rapide dans toutes les situations.

Sources :

MacRumors – iPhone 18 Pro Max 1TB storage speed test vs 512GB

MacRumors – iPhone 18 Pro models may use QLC storage for higher capacities