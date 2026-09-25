Honor Magic 9 : son prix vient d’être dévoilé à seulement trois jours de sa présentation

Honor continue de dévoiler son prochain smartphone haut de gamme avant même sa conférence. À seulement trois jours de sa présentation officielle, prévue le 28 septembre 2026, le constructeur vient de communiquer le prix du Honor Magic 9 en version 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Trois montants apparaissent dans l’annonce, avec une importante remise liée au dixième anniversaire de la gamme Magic. Dans le meilleur des cas, certains acheteurs chinois pourront obtenir le smartphone 1 000 yuans moins cher que le tarif de référence annoncé.

Le Honor Magic 9 16 Go + 512 Go est affiché à 6 499 yuans

C’est Li Jian, le PDG de Honor Devices, qui a dévoilé l’information à quelques jours de la conférence.

Le Honor Magic 9 avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage est associé à un premier prix de 6 499 yuans, soit environ 850 euros selon le taux de change actuel.

Mais Honor célèbre cette année les dix ans de sa gamme Magic et applique pour l’occasion une réduction de 500 yuans. Le smartphone passe ainsi à 5 999 yuans, soit environ 785 euros.

Certains acheteurs chinois éligibles à une aide nationale pourront encore bénéficier de 500 yuans supplémentaires de réduction, ce qui ramène finalement le Magic 9 à 5 499 yuans, soit environ 720 euros.

Il faut donc retenir trois montants :

6 499 yuans , soit environ 850 euros : prix de référence annoncé pour la version 16 Go + 512 Go ;

, soit environ : prix de référence annoncé pour la version 16 Go + 512 Go ; 5 999 yuans , soit environ 785 euros : tarif spécial pour les dix ans de la gamme Magic ;

, soit environ : tarif spécial pour les dix ans de la gamme Magic ; 5 499 yuans, soit environ 720 euros : prix après application de la subvention chinoise pour les acheteurs éligibles.

Ces conversions donnent uniquement un ordre de grandeur. Elles ne correspondent pas au futur prix français du Honor Magic 9.

Honor veut marquer les dix ans de sa gamme Magic

Le choix de communiquer le prix avant la présentation complète n’est pas anodin.

Honor fête cette année le dixième anniversaire de la famille Magic et utilise justement cet événement pour justifier son offre de lancement.

Le constructeur promet un smartphone particulièrement ambitieux. Les informations apparues ces dernières semaines évoquent notamment un format assez compact associé à une batterie inhabituellement grande.

Le Honor Magic 9 pourrait notamment combiner deux capteurs de 200 MP et une batterie de 8 000 mAh.

Selon les informations disponibles avant la présentation, le modèle standard utiliserait un écran plat de 6,37 pouces, un capteur photo principal de 200 MP, un ultra grand-angle de 50 MP et un téléobjectif périscopique également annoncé à 200 MP.

Une grande partie de ces caractéristiques doit encore être confirmée officiellement le 28 septembre.

MagicOS 11 fera aussi partie des grosses nouveautés

Sur le logiciel, les choses sont déjà beaucoup plus claires.

Honor a confirmé que le Magic 9 sera le premier nouveau smartphone livré directement avec MagicOS 11.

La nouvelle version du système met fortement l’accent sur l’intelligence artificielle et sur YOYO, l’assistant de la marque.

Honor affirme notamment que son assistant pourra gérer des tâches comprenant plus de 100 étapes successives, avec l’objectif de lui permettre d’exécuter des opérations complexes à partir d’une seule demande.

Le Magic 9 ne reposera donc pas uniquement sur sa batterie, son processeur ou ses appareils photo pour se différencier.

D’autres Magic 9 sont attendus le 28 septembre

Honor n’a pas encore communiqué les prix de toute la gamme.

L’annonce actuelle concerne uniquement le Magic 9 standard en configuration 16 Go + 512 Go.

La famille devrait également comprendre d’autres modèles, avec notamment un Magic 9 Pro Max très orienté photo et vidéo.

Honor a déjà confirmé que la série profitera de technologies développées avec ARRI et continue de dévoiler progressivement certaines fonctions avant l’événement.

Le constructeur a également confirmé une stabilisation annoncée au niveau CIPA 8.0 sur la série Magic 9.

Le prix français reste la grande inconnue

Même si environ 720 à 850 euros après conversion peuvent sembler particulièrement attractifs pour un smartphone aussi ambitieux, il ne faut pas utiliser directement ces montants pour anticiper son prix en France.

Les prix chinois n’intègrent pas les mêmes taxes, coûts de distribution ni la politique commerciale appliquée par Honor en Europe.

Un smartphone vendu l’équivalent de 850 euros en Chine peut donc arriver sensiblement plus cher sur le marché français.

Il reste également à savoir quels modèles de la série seront réellement commercialisés en France.

La conférence du 28 septembre 2026 devra donc encore répondre à plusieurs questions : les caractéristiques définitives de chaque Magic 9, les différents prix, les configurations disponibles et surtout le calendrier de sortie en dehors de Chine.

Une chose est désormais connue : Honor veut lancer son Magic 9 avec une offre particulièrement agressive sur son marché domestique pour célébrer les dix ans de sa gamme haut de gamme.

Sources :

Huawei Central – Honor CEO announces Magic 9 series price ahead of its debut

Gizmochina – Honor Magic 9 price officially announced ahead of launch