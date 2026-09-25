HyperOS 4 : Xiaomi corrige jusqu’à 180 failles Android, voici les smartphones qui commencent à recevoir la mise à jour

Xiaomi poursuit le déploiement de ses nouvelles versions d’HyperOS 4 et une partie des smartphones concernés reçoit désormais un correctif particulièrement important. La mise à jour de septembre 2026 intègre les derniers correctifs de sécurité Android, avec jusqu’à 180 vulnérabilités corrigées dans l’écosystème Android.

Plusieurs failles sont classées critiques par Google. Certaines peuvent notamment permettre l’exécution de code à distance sans qu’aucune interaction de l’utilisateur ne soit nécessaire.

Les premiers firmwares HyperOS 4 intégrant le correctif de septembre sont déjà apparus sur plusieurs Xiaomi et Redmi, y compris sur des versions destinées à l’Europe.

Les Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Ultra sont déjà concernés en Europe

Pour les utilisateurs français, ce sont surtout les Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Ultra qu’il faut surveiller.

Des builds HyperOS 4 destinées à l’Espace économique européen ont déjà été identifiées :

Xiaomi 15 : OS4.0.0.9.XOCEUXM

Xiaomi 15 Ultra : OS4.0.0.6.XOAEUXM

Le suffixe EUXM correspond aux versions européennes du firmware.

Les deux smartphones disposent également de versions Global, avec les références OS4.0.0.7.XOCMIXM pour le Xiaomi 15 et OS4.0.0.6.XOAMIXM pour le Xiaomi 15 Ultra.

Cela ne signifie pas que tous les propriétaires français peuvent déjà télécharger la mise à jour.

Xiaomi procède par étapes et certaines versions passent d’abord par des phases bêta ou des déploiements limités.

Menow constatait justement récemment qu’HyperOS 4 commençait à arriver sur certains Xiaomi 15 européens alors que des utilisateurs français attendaient encore.

Les Xiaomi 17T et 17T Pro reçoivent également des builds européennes

Deux autres smartphones apparaissent avec une version européenne d’HyperOS 4 intégrant le correctif de septembre :

Xiaomi 17T : OS4.0.0.7.XPTEUXM

Xiaomi 17T Pro : OS4.0.0.6.XPSEUXM

Ces deux appareils avaient déjà rejoint la deuxième vague du programme international HyperOS 4.

Avec le Xiaomi 15 et le Xiaomi 15 Ultra, cela porte donc à quatre modèles disposant déjà de builds EEA particulièrement intéressantes pour les utilisateurs européens.

Là encore, l’existence du firmware ne signifie pas que sa diffusion stable et généralisée a déjà commencé sur tous les appareils.

Plusieurs Redmi passent également au correctif de septembre

Le mouvement ne concerne pas uniquement les Xiaomi commercialisés en Europe.

Plusieurs Redmi destinés principalement au marché chinois disposent également de nouvelles versions HyperOS 4 :

Redmi K80 : OS4.0.0.8.XOKCNXM

Redmi K80 Pro : OS4.0.0.8.XOMCNXM

Redmi K100 Pro Max : OS4.0.0.8.XGNCNXM

Ces versions portent le suffixe CNXM, ce qui indique qu’elles sont destinées au marché chinois.

Il ne faut donc surtout pas les confondre avec les ROM européennes EUXM ou internationales MIXM.

Le Redmi K80 est d’ailleurs particulièrement surveillé depuis qu’une précédente version bêta d’HyperOS 4 avait rencontré un problème gênant au niveau de l’écran de verrouillage.

Plusieurs POCO sont liés aux mêmes plateformes

Des modèles POCO apparaissent eux aussi dans les informations entourant cette nouvelle vague de firmwares, notamment les POCO F7 Pro, POCO F7 Ultra et POCO F9 Ultra.

Une précaution est néanmoins nécessaire.

Certains POCO internationaux partagent leur plateforme matérielle et leur développement logiciel avec des Redmi vendus uniquement en Chine. Une nouvelle build destinée au Redmi chinois correspondant ne signifie donc pas automatiquement que la version européenne du POCO reçoit exactement la même mise à jour.

Pour un utilisateur français, le meilleur indicateur reste le suffixe du firmware :

EUXM : Europe

MIXM : Global

CNXM : Chine

Installer manuellement une ROM chinoise simplement parce qu’elle correspond à une plateforme proche de son smartphone international n’est donc pas recommandé.

Pourquoi le correctif de septembre est particulièrement important

Le bulletin de sécurité Android de septembre 2026 contient de nombreuses vulnérabilités touchant Android, le framework, le système, le noyau et certains composants matériels.

Google classe plusieurs problèmes comme critiques.

Parmi les plus graves figurent plusieurs vulnérabilités de type RCE, pour Remote Code Execution, c’est-à-dire exécution de code à distance.

Google explique que la faille la plus sévère du composant système peut permettre l’exécution de code à distance sans privilège supplémentaire et sans interaction de l’utilisateur.

Plusieurs autres vulnérabilités critiques concernent l’élévation de privilèges ou certains composants du noyau Android.

Le correctif de septembre mérite donc davantage d’attention qu’une simple mise à jour apportant quelques optimisations.

Les 180 failles ne concernent pas nécessairement chaque Xiaomi

Il faut toutefois nuancer ce chiffre.

Parler de jusqu’à 180 vulnérabilités corrigées ne signifie pas qu’un Xiaomi 15 possède actuellement 180 failles exploitables.

Le bulletin Android regroupe des problèmes affectant différentes versions du système, différents composants, processeurs et configurations matérielles.

Une vulnérabilité concernant un composant Qualcomm, MediaTek ou ARM spécifique ne touche par exemple pas nécessairement tous les smartphones Xiaomi.

Le nombre exact de correctifs applicables dépend donc du modèle, de sa version d’Android et de ses composants.

Pour l’utilisateur, le plus important est surtout de vérifier que son smartphone utilise désormais le niveau de correctif de sécurité de septembre 2026.

Comment vérifier si votre Xiaomi a reçu le correctif

Sur un smartphone Xiaomi, Redmi ou POCO, la recherche peut être effectuée depuis :

Paramètres > À propos du téléphone > Xiaomi HyperOS > Rechercher les mises à jour

Après installation, le niveau de correctif Android peut également être vérifié dans les informations système.

Google précise que les appareils utilisant le niveau de sécurité du 5 septembre 2026 ou plus récent intègrent l’ensemble des correctifs applicables décrits dans le bulletin Android de septembre.

Si aucune mise à jour n’apparaît encore sur votre Xiaomi, cela ne signifie donc pas nécessairement qu’il est exclu.

Xiaomi déploie habituellement ses firmwares progressivement selon le modèle, la région et la phase de test.

Le calendrier stable d’HyperOS 4 reste lui aussi progressif. Xiaomi a déjà donné les premières dates pour les Xiaomi 13, 14, 15, 17 et plusieurs Redmi, mais ce calendrier concerne d’abord la Chine et ne doit pas être repris tel quel pour la France.

Pour l’Europe, les Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 17T et Xiaomi 17T Pro sont actuellement les modèles à surveiller en priorité pour cette nouvelle combinaison HyperOS 4 + correctif de sécurité de septembre.