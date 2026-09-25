Les lunettes IA de Meta peuvent désormais améliorer l’audition, mais cette fonction coûte 149,99 $

Meta veut transformer ses lunettes IA en autre chose qu’une caméra et un assistant à porter sur le visage.

Lors de Meta Connect 2026, l’entreprise a annoncé une nouvelle fonction baptisée Hearing Enhancement, destinée à aider certains adultes ayant une perte auditive perçue légère à modérée.

La fonction a obtenu une autorisation de la FDA aux États-Unis et pourra être ajoutée à certaines lunettes IA compatibles.

Mais elle ne sera pas gratuite : Meta annonce un tarif de 149,99 dollars, sauf pour les utilisateurs qui y auront accès via un abonnement Meta One.

Les lunettes peuvent amplifier les sons autour de vous

La nouvelle fonction utilise le système audio intégré aux lunettes pour aider l’utilisateur à mieux entendre son environnement.

Meta explique que Hearing Enhancement doit notamment permettre d’améliorer l’écoute pour des adultes ayant une perte auditive légère à modérée perçue.

L’installation pourra être réalisée directement à domicile.

Selon Meta, il ne sera pas nécessaire de se rendre dans une clinique ni d’obtenir une ordonnance pour configurer le système aux États-Unis.

Le dispositif reste malgré tout une fonction destinée à une situation précise et ne doit pas être assimilé à une solution adaptée à toutes les formes de perte auditive.

La fonction coûtera 149,99 dollars

C’est l’un des détails les plus importants de l’annonce.

Posséder des lunettes IA Meta compatibles ne donnera pas automatiquement accès à Hearing Enhancement.

Aux États-Unis, l’option pourra être ajoutée pour 149,99 dollars.

Une deuxième possibilité existera : la fonction sera également accessible dans le cadre d’un abonnement Meta One.

Meta indique que le paiement pourra être éligible aux dispositifs américains HSA/FSA selon les conditions du régime de l’utilisateur.

La France n’est pas concernée pour le moment

La limitation géographique doit être clairement précisée.

Meta annonce un lancement de Hearing Enhancement aux États-Unis plus tard en 2026.

L’entreprise n’a pas annoncé de disponibilité équivalente en France au même moment.

L’autorisation de la FDA évoquée par Meta concerne le marché américain et ne constitue pas automatiquement une autorisation de commercialisation identique en Europe.

Il faudra donc attendre une éventuelle annonce spécifique pour savoir si la fonction sera proposée en France et sous quelles conditions.

Meta ajoute aussi le réglage indépendant du son entre les deux oreilles

Hearing Enhancement n’est pas la seule nouveauté liée à l’audio.

Meta va également permettre aux utilisateurs de déplacer la balance sonore vers l’oreille gauche ou droite.

Un mode mono permettra aussi d’envoyer tout le contenu audio vers un seul côté.

Ces fonctions peuvent être utiles même en dehors du système d’amélioration auditive payant.

Meta vient aussi de présenter une nouvelle génération de lunettes

Cette annonce intervient en même temps qu’une forte extension de la gamme de lunettes connectées de Meta.

L’entreprise a notamment présenté les Ray-Ban Meta Audio, ses premières lunettes centrées sur l’audio, ainsi que les Ray-Ban Meta Gen 3.

Ces dernières bénéficient d’un design plus fin, d’une meilleure autonomie et d’un nouveau bouton personnalisable.

Meta annonce jusqu’à neuf heures d’autonomie pour la Gen 3 et un nouveau système de six microphones destiné à mieux réduire les bruits de fond pendant les appels et les commandes vocales.

En France, les Ray-Ban Meta Audio ont été annoncées à partir de 349 euros, avec des livraisons prévues à partir du 13 octobre.

Hearing Enhancement est en revanche une nouveauté distincte : 149,99 dollars supplémentaires aux États-Unis sur les modèles compatibles, ou un accès via Meta One.

Une différence à garder en tête lorsque Meta présente ses lunettes comme des appareils capables d’assurer de plus en plus de fonctions du quotidien.

Sources :

Meta – annonces de Meta Connect 2026

Meta France – Ray-Ban Meta Audio et nouvelles lunettes IA