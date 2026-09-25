Ces montres Garmin peuvent désormais détecter une chute même lorsque vous ne faites pas de sport

Garmin renforce les fonctions de sécurité de ses montres avec une nouveauté particulièrement intéressante sur la Venu 4.

La montre peut désormais utiliser sa fonction de détection des chutes toute la journée, et plus uniquement dans le cadre de certaines activités sportives.

En cas de chute importante détectée, elle peut envoyer un message contenant la position de l’utilisateur à ses contacts d’assistance préalablement configurés.

La détection de chute toute la journée arrive sur la Garmin Venu 4

Garmin a annoncé une nouvelle vague de mises à jour logicielles pour plusieurs de ses montres et compteurs de vélo.

La principale nouveauté en matière de sécurité concerne précisément la Garmin Venu 4.

Le constructeur indique que sa fonction de détection des chutes peut maintenant fonctionner selon deux modes :

toute la journée ;

; uniquement pendant les activités sélectionnées.

Cela change sensiblement son utilité.

La montre n’a plus nécessairement besoin d’être utilisée pendant une course, une marche ou une autre activité enregistrée pour surveiller une chute importante.

Un message avec votre position peut être envoyé automatiquement

Lorsqu’une chute suffisamment importante est détectée, la Venu 4 peut envoyer un message à des contacts d’assistance enregistrés à l’avance.

Ce message contient la position en direct de l’utilisateur.

La fonction doit donc être configurée avant d’en avoir besoin.

Garmin précise également que la détection de chute ne doit pas être considérée comme un dispositif permettant de détecter toutes les chutes possibles. Comme toute détection automatisée, elle peut ne pas identifier certains événements.

Elle apporte néanmoins une couche de sécurité supplémentaire, notamment pour une personne portant sa montre toute la journée.

Attention, il ne faut pas confondre avec la détection d’incident

Garmin dispose déjà depuis longtemps de plusieurs fonctions de sécurité sur ses montres.

La détection d’incident peut par exemple fonctionner lors de certaines activités compatibles. Elle cherche à repérer un événement inhabituel pendant une activité et peut avertir les contacts d’urgence.

La nouvelle fonction de la Venu 4 va plus loin avec un véritable mode All Day, donc actif en dehors d’une séance sportive.

Garmin précise dans sa documentation actuelle que la Fall Detection, telle qu’elle est décrite ici, est disponible sur la Venu 4.

Il ne faut donc pas considérer que toutes les Garmin capables de détecter un incident pendant une activité bénéficient automatiquement de la détection de chute permanente.

Garmin met également à jour plusieurs autres montres

La nouvelle vague de fonctions ne se limite pas à la Venu 4.

Garmin cite notamment :

les Fenix 8 ;

; les Forerunner 570 ;

; les Forerunner 970 ;

; la Venu 4 ;

; la vívoactive 6 ;

; plusieurs compteurs vélo Edge compatibles.

Les fonctions reçues ne sont pas identiques sur chaque modèle.

Garmin déploie notamment de nouvelles commandes vocales, des plans d’entraînement, des séances rapides et plusieurs nouveautés liées à la course ou au cyclisme.

Ce fonctionnement rappelle une autre évolution récente : Menow expliquait déjà que plusieurs fonctions apparues avec la Garmin Fenix 9 allaient également arriver sur la Fenix 8 et d’autres modèles.

Comment vérifier si la détection de chute est active

Sur une Venu 4 mise à jour, le réglage se trouve dans les options de sécurité et de suivi de la montre.

La fonction peut être configurée en mode Toute la journée ou pour certaines activités seulement.

Il faut également vérifier que les contacts d’assistance sont correctement renseignés.

C’est ce qui permettra à la montre de transmettre un message et la position de l’utilisateur lorsqu’une chute est détectée.

Pour les propriétaires d’une Venu 4, cette mise à jour transforme donc une fonction surtout liée au sport en protection capable de rester active pendant le reste de la journée.

Sources :

Garmin – nouvelle mise à jour des montres et compteurs Edge

Garmin Support – détection d’incident et de chute