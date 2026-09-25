Xiaomi 18 Pro Max peut masquer une seule application à l’écran sans assombrir l’autre

Xiaomi vient d’ajouter une fonction particulièrement intéressante à l’écran de son Xiaomi 18 Pro Max : la possibilité de rendre une partie de l’écran difficile à lire depuis les côtés, tout en conservant le reste parfaitement visible.

Le système devient encore plus intéressant en écran partagé.

Lorsque deux applications sont ouvertes simultanément, l’utilisateur peut protéger uniquement l’une des deux fenêtres contre les regards indiscrets.

L’autre application conserve alors un affichage normal.

Une seule moitié de l’écran peut devenir privée

Le principe des écrans de confidentialité consiste à réduire les angles depuis lesquels le contenu reste lisible.

Une personne regardant le smartphone de côté voit alors beaucoup moins bien ce qui apparaît à l’écran, tandis que l’utilisateur placé face au smartphone continue à lire normalement.

Xiaomi pousse le concept plus loin sur ses nouveaux modèles Pro.

En mode écran partagé, il devient possible d’activer la protection sur une seule application.

Vous pouvez par exemple conserver une vidéo, une carte ou un navigateur normalement visible sur une moitié de l’écran tout en protégeant une messagerie ou une application sensible sur l’autre moitié.

La zone protégée suit la taille de la fenêtre

La protection n’est pas limitée à une moitié fixe de l’écran.

Lorsque l’utilisateur redimensionne les deux fenêtres du mode partagé, la zone protégée évolue avec l’application concernée.

La fonction peut également être utilisée avec certaines fenêtres flottantes et sur des éléments précis de l’interface.

Cela évite d’assombrir ou de modifier tout l’affichage lorsqu’une seule information doit rester confidentielle.

C’est particulièrement pratique dans les transports en commun, une salle d’attente ou n’importe quel endroit où plusieurs personnes peuvent facilement voir l’écran depuis le côté.

Xiaomi va plus loin que le simple filtre de confidentialité

Les filtres de confidentialité physiques existent depuis longtemps sous forme d’accessoires à coller sur l’écran.

Le problème est qu’ils restent actifs en permanence et peuvent dégrader la visibilité même lorsque la confidentialité n’est pas nécessaire.

L’approche de Xiaomi est différente.

Le système peut être contrôlé en fonction du contenu affiché et de la zone que l’utilisateur souhaite protéger.

Le Xiaomi 18 Pro Max peut donc continuer d’afficher normalement la majorité de l’écran au lieu d’appliquer une protection globale.

Xiaomi vient officiellement de présenter ses nouveaux modèles Pro

Cette fonction accompagne les nouveaux Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max, dévoilés en Chine cette semaine.

Menow avait annoncé avant la conférence que les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max seraient présentés le 23 septembre avec leurs nouvelles batteries et leurs capteurs photo de 200 mégapixels.

Les appareils utilisent également la nouvelle plateforme Snapdragon haut de gamme de Qualcomm et conservent le principe d’un écran secondaire au dos.

La commercialisation internationale reste en revanche à surveiller.

Xiaomi a lancé ces modèles en Chine et n’a pas encore fourni le même calendrier pour la France.

Une fonction particulièrement adaptée au multitâche

C’est finalement dans le mode écran partagé que cette nouveauté prend le plus de sens.

Jusqu’ici, activer une protection contre les regards indiscrets pouvait obliger à modifier la visibilité de l’ensemble de l’écran.

Sur le Xiaomi 18 Pro Max, une conversation privée peut rester masquée pendant que l’application affichée juste à côté demeure normalement visible.

Une petite différence dans son fonctionnement, mais qui rend la protection beaucoup moins contraignante lorsqu’on utilise réellement plusieurs applications en même temps.