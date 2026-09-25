Votre PlayStation Portal ne charge plus au-delà de 80 % ? C’est volontaire depuis cette mise à jour

Si votre PlayStation Portal refuse soudainement d’afficher 100 % de batterie après une nuit complète de charge, il ne s’agit pas forcément d’un problème de batterie ou de chargeur.

Sony vient de modifier volontairement son fonctionnement avec la mise à jour système 7.1.7.

Une fois cette version installée, le PlayStation Portal est désormais configuré pour arrêter sa charge à 80 % par défaut. L’objectif annoncé est de préserver la batterie sur le long terme.

La bonne nouvelle, c’est que cette limite peut être modifiée.

La mise à jour 7.1.7 limite la charge à 80 %

Sony décrit précisément le changement dans les notes officielles de la version 7.1.7.

Après son installation, le PlayStation Portal utilise automatiquement une limite de charge fixée à 80 %.

Cela signifie qu’un appareil branché pendant plusieurs heures peut continuer d’afficher 80 % sans qu’un défaut soit présent.

Sony explique que ce choix doit contribuer à maintenir la santé de la batterie sur une période plus longue.

Le principe n’est pas nouveau dans l’électronique grand public. Les batteries lithium-ion vieillissent notamment en fonction des cycles de charge et du temps passé à des niveaux de charge très élevés.

Sony choisit désormais d’appliquer directement cette protection sur son lecteur à distance.

Vous pouvez toujours remettre la charge à plus de 80 %

La limitation n’est heureusement pas définitive.

Sony permet de modifier le réglage directement depuis le PlayStation Portal en allant dans :

Paramètres > Système > Batterie

Il est alors possible de sélectionner une limite supérieure à 80 %.

Sony accompagne toutefois ce réglage d’un avertissement : utiliser régulièrement une limite supérieure pourrait affecter les performances et l’état de la batterie sur le long terme.

Pour une longue session loin d’une prise électrique, monter temporairement la limite peut donc permettre de récupérer davantage d’autonomie.

Pour une utilisation quotidienne à proximité d’un chargeur, conserver les 80 % peut être plus intéressant pour limiter l’usure.

Ce changement ne signifie pas que la batterie a perdu 20 % de capacité

C’est probablement le point le plus important pour les propriétaires qui découvrent le changement après la mise à jour.

Le PlayStation Portal n’a pas perdu 20 % de sa capacité réelle.

Le système demande simplement à la batterie d’arrêter sa charge plus tôt.

Si votre Portal atteignait normalement 100 % avant l’installation de la version 7.1.7 et s’arrête désormais exactement à 80 %, il faut donc commencer par vérifier ce nouveau réglage avant de suspecter un problème matériel.

PlayStation Link doit également être mis à jour

La version 7.1.7 apporte un deuxième changement à surveiller.

Sony demande aux utilisateurs de périphériques PlayStation Link de disposer de la dernière version du logiciel de leurs accessoires afin de pouvoir les connecter correctement au PlayStation Portal.

La mise à jour d’un appareil PlayStation Link peut être réalisée en le connectant à une PS5 ou à un PC à l’aide de son adaptateur USB PlayStation Link.

Sony annonce également des améliorations générales des performances, de la stabilité et de certains messages affichés dans l’interface.

Sony privilégie désormais la longévité de la batterie

Ce changement risque de surprendre les utilisateurs qui n’ont pas lu les notes de mise à jour.

Voir son PlayStation Portal bloqué à 80 % pendant qu’il est encore branché donne naturellement l’impression qu’un problème vient d’apparaître.

Avec la version 7.1.7, c’est pourtant le fonctionnement prévu.

Avant de chercher un nouveau câble USB-C ou de penser que la batterie commence à fatiguer, un passage dans Paramètres > Système > Batterie suffit donc à vérifier si la nouvelle limite est active.

Sources :

PlayStation – notes officielles de la mise à jour 7.1.7

PlayStation – mettre à jour le PS Portal