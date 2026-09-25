Honor Magic 9 : Honor montre déjà ce que donnent ses deux appareils photo de 200 MP avant le lancement

Honor ne veut visiblement pas attendre le 28 septembre pour montrer ce que son prochain smartphone est capable de faire. À quelques jours de sa présentation officielle, le constructeur a publié plusieurs photos prises avec le Honor Magic 9, dont certaines réalisées avec son nouveau téléobjectif périscopique de 200 MP.

Le modèle standard devrait justement miser très fort sur la photo cette année avec deux capteurs de 200 MP, dont un capteur principal et un téléobjectif périscopique.

Honor publie les premiers clichés du Magic 9

Les images partagées par Honor ont été prises dans différentes conditions, aussi bien en pleine journée qu’en basse lumière.

La marque accompagne plusieurs clichés de leurs informations de prise de vue, notamment la focale utilisée, la vitesse d’obturation et la sensibilité ISO.

Les échantillons les plus intéressants concernent le téléobjectif périscopique de 200 MP.

Plusieurs photos nocturnes ont été capturées avec une focale équivalente à 80 mm, ce qui correspond à un zoom optique d’environ 3,5x.

Sur les images publiées par Honor, les détails restent nombreux malgré la faible luminosité, avec une exposition assez équilibrée et peu de bruit visible.

Il faudra évidemment attendre des tests indépendants avant de juger réellement les performances du smartphone.

Deux capteurs de 200 MP sur le modèle standard

Les informations publiées autour du Magic 9 indiquent une configuration particulièrement ambitieuse.

Le smartphone devrait utiliser :

un capteur principal de 200 MP au format 1/1,4 pouce ;

au format 1/1,4 pouce ; un ultra grand-angle de 50 MP ;

; un téléobjectif périscopique de 200 MP au format 1/1,56 pouce.

C’est une évolution importante par rapport à la génération précédente.

Nous avions déjà détaillé cette configuration dans notre article consacré au Honor Magic 9 avec ses deux capteurs de 200 MP et sa batterie de 8 000 mAh.

Le nombre de mégapixels ne garantit évidemment pas à lui seul une meilleure qualité photo. La taille du capteur, les optiques, la stabilisation et surtout le traitement logiciel jouent un rôle tout aussi important.

Le téléobjectif semble être l’un des gros arguments du Magic 9

Honor insiste particulièrement sur le téléobjectif.

Les clichés de jour publiés par la marque montrent beaucoup de détails, y compris lorsque le sujet est éloigné.

Le capteur de 200 MP permet aussi au smartphone de conserver suffisamment de définition pour effectuer des recadrages numériques après la prise de vue.

Les photos nocturnes sont peut-être encore plus intéressantes.

Malgré une focale de 80 mm, Honor montre des images avec relativement peu de bruit et une plage dynamique assez large.

Il faudra toutefois voir comment le smartphone se comporte lorsque les conditions deviennent réellement difficiles, notamment avec des sujets en mouvement ou des sources lumineuses très fortes.

Le capteur principal profite lui aussi de 200 MP

Le capteur principal n’est pas oublié.

Honor a également publié plusieurs clichés réalisés à des focales équivalentes de 45 et 50 mm, correspondant à un recadrage d’environ 2x à partir du capteur principal.

Les images montrent un niveau de détail élevé.

Gizmochina remarque toutefois que certains clichés présentent déjà de petites imperfections, notamment sur certains visages, avec un traitement qui semble parfois trop agressif ou légèrement plus doux.

C’est justement pourquoi ces photos officielles doivent être prises comme une démonstration de ce que Honor veut mettre en avant, et non comme un véritable test.

Honor travaille aussi avec ARRI sur la photo et la vidéo

La partie photo du Magic 9 ne repose pas uniquement sur ses capteurs.

Honor travaille également avec ARRI, l’un des grands noms du cinéma professionnel.

La collaboration doit notamment permettre d’améliorer le traitement d’image, les profils de couleurs et certaines fonctions vidéo.

Le Magic 9 Pro Max ira encore plus loin avec un système de stabilisation mécanique très avancé et un kit photo externe.

De son côté, le Magic 9 standard semble déjà vouloir offrir une expérience photo particulièrement ambitieuse dans un format relativement compact.

Le Magic 9 aura aussi droit au nouveau Snapdragon

La photo ne sera pas le seul argument du smartphone.

Honor a déjà confirmé que la série Magic 9 utilisera le Snapdragon 8 Elite Gen 6, avec une fréquence pouvant atteindre 5 GHz sur certaines versions.

Le constructeur met aussi énormément l’accent sur le logiciel.

Le Honor Magic 9 sera le premier nouveau smartphone livré directement avec MagicOS 11, avec une nouvelle génération de l’assistant YOYO.

La fiche technique commence donc à devenir particulièrement dense : double capteur 200 MP, batterie d’environ 8 000 mAh, nouveau Snapdragon et MagicOS 11.

Les vrais tests commenceront après le 28 septembre

Les images publiées par Honor sont intéressantes, mais elles restent sélectionnées par le constructeur.

Elles permettent surtout de confirmer que la photo sera l’un des principaux arguments commerciaux du Magic 9.

La présentation officielle de la gamme aura lieu en Chine le 28 septembre 2026.

C’est à ce moment qu’Honor devrait préciser l’ensemble des caractéristiques, les différences entre les modèles et leur disponibilité.

Ensuite viendra le vrai test : vérifier si les deux capteurs de 200 MP apportent réellement un avantage face aux meilleurs smartphones photo du moment.

Sources :

Gizmochina – Honor Magic 9 high-res camera samples teased ahead of September 28 launch

ShiftDelete – Honor Magic 9 Camera Samples Reveal Advanced Imaging Capabilities