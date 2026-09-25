PS5 : plus de 600 jeux viennent de passer en promotion sur le PlayStation Store

Une nouvelle vague de promotions vient d’arriver sur le PlayStation Store.

Sony a lancé son opération Autumn Adventures, avec plus de 600 jeux PS5 en réduction et plusieurs titres récents ou très connus dans la sélection.

Les offres ont commencé le 23 septembre et doivent rester disponibles jusqu’au 7 octobre 2026.

Cela laisse environ deux semaines pour en profiter.

Plus de 600 jeux PS5 sont concernés

La promotion ne se limite pas à quelques petits jeux indépendants.

Parmi les titres mis en avant figurent notamment :

Starfield ;

; Hades 2 ;

; Halo: Campaign Evolved ;

; Assassin’s Creed: Black Flag Resynced.

La sélection complète est beaucoup plus large et comporte plusieurs centaines de jeux PS5.

Des titres PS4 apparaissent également dans les listes du PlayStation Store.

Les réductions peuvent varier fortement d’un jeu à l’autre. Il est donc préférable de vérifier le prix affiché directement sur la boutique avant un achat.

Les promotions s’arrêtent le 7 octobre

La date à retenir est le 7 octobre 2026.

Les tarifs promotionnels ne sont pas permanents et les jeux devraient retrouver leur prix habituel une fois l’opération terminée, sauf apparition immédiate dans une autre promotion.

Pour les joueurs qui avaient placé plusieurs jeux dans leur liste de souhaits, c’est donc le bon moment pour regarder les notifications du PlayStation Store.

Sony utilise régulièrement cette fonction pour signaler lorsqu’un titre suivi bénéficie d’une réduction.

Vérifiez d’abord le PS Plus avant d’acheter

Il y a un autre réflexe à avoir avant de profiter d’une promotion : regarder si le jeu est déjà accessible avec votre abonnement PlayStation Plus.

Le catalogue Extra et Premium évolue chaque mois.

Menow a récemment détaillé les jeux ajoutés au PlayStation Plus en septembre, avec notamment WWE 2K26 et RuneScape: Dragonwilds.

À l’inverse, certains jeux vont prochainement disparaître du service. Silent Hill 2 et plusieurs autres titres doivent quitter le catalogue PS Plus le 20 octobre.

Comparer le prix soldé avec le catalogue inclus dans votre abonnement peut donc éviter un achat inutile.

Une grosse période de promotions commence sur PS5

La période de septembre et octobre devient traditionnellement chargée en promotions, avant les opérations commerciales de fin d’année.

Avec plus de 600 titres concernés, Autumn Adventures s’adresse aussi bien aux joueurs cherchant une grosse production récente qu’à ceux qui attendaient une baisse de prix sur un jeu plus ancien.

Il reste malgré tout préférable de ne pas se fier uniquement au pourcentage affiché.

Pour savoir si une réduction est réellement intéressante, comparez le prix actuel avec le tarif auquel le jeu est régulièrement proposé lors des précédentes promotions.

La seule vraie urgence ici est la date : les offres Autumn Adventures doivent prendre fin le 7 octobre 2026.

Sources :

GameLuster – Autumn Adventures Sale