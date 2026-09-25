iPhone Duo : son écran extérieur est plus petit qu’on ne l’imagine, et cela pourrait changer son utilisation au quotidien

L’iPhone Duo impressionne surtout par son immense écran intérieur de 7,6 pouces. Mais lorsqu’il est fermé, l’expérience change complètement : son écran extérieur ne mesure que 5,4 pouces.

C’est sensiblement plus petit que les 6,3 pouces de l’iPhone 18 Pro. Apple affirme malgré tout que cet écran conserve environ 90 % de sa surface d’affichage grâce à son format particulier. Dans la pratique, cette différence pourrait surtout pousser certains utilisateurs à ouvrir beaucoup plus souvent leur iPhone Duo qu’ils ne l’imaginaient.

L’iPhone Duo fermé se contente d’un écran de 5,4 pouces

Apple a fait un choix assez différent de certains fabricants de smartphones pliables.

Plutôt que d’intégrer un très grand écran extérieur, l’iPhone Duo adopte une dalle Super Retina XDR OLED de 5,4 pouces, avec une définition de 1 398 x 2 034 pixels.

Pour comparaison, l’iPhone 18 Pro possède un écran de 6,3 pouces.

Le chiffre peut donc surprendre sur un smartphone vendu à partir de 2 339 euros en France.

La diagonale ne raconte toutefois pas toute l’histoire.

Apple indique que l’écran extérieur de l’iPhone Duo représente 90 % de la surface d’affichage de l’iPhone 18 Pro. Son format est différent de celui d’un smartphone classique, ce qui permet d’exploiter davantage de surface malgré une diagonale plus faible.

Il pourrait donner envie d’ouvrir le smartphone beaucoup plus souvent

C’est probablement là que l’utilisation quotidienne du Duo sera différente de celle d’un iPhone classique.

Pour consulter rapidement une notification, répondre à un message, changer de morceau ou passer un appel, l’écran extérieur devrait largement suffire.

Pour regarder une vidéo, lire longuement une page web, modifier un document ou utiliser plusieurs applications, le passage à l’écran intérieur de 7,6 pouces devient beaucoup plus intéressant.

Apple semble d’ailleurs avoir conçu le Duo autour de cette alternance.

Une fois ouvert, sa dalle intérieure offre selon le constructeur 50 % de surface d’affichage supplémentaire par rapport à l’iPhone 18 Pro Max.

C’est justement ce grand écran qui constitue l’un des principaux avantages du Duo face à l’iPhone 18 Pro Max.

L’écran extérieur reste pourtant très haut de gamme

Petit ne veut pas dire basique.

L’écran externe de 5,4 pouces profite de quasiment toutes les technologies attendues sur un iPhone premium :

ProMotion jusqu’à 120 Hz ;

; affichage permanent ;

HDR ;

True Tone ;

luminosité maximale de 3 000 nits en extérieur ;

; luminosité minimale de 1 nit ;

Dynamic Island.

Apple annonce également une densité de 460 pixels par pouce.

Le constructeur ne traite donc pas cet écran comme un simple affichage secondaire.

Apple a pensé iOS pour passer d’un écran à l’autre

Les deux écrans utilisent le même format d’image.

Cette particularité permet au contenu de changer de taille proportionnellement lorsque l’utilisateur ouvre ou ferme le smartphone.

Apple veut ainsi éviter les changements brutaux d’interface que peuvent rencontrer certains smartphones pliables.

iOS 27 adapte également certaines fonctions au grand écran intérieur.

Une fois l’iPhone Duo ouvert, il devient notamment possible d’utiliser plusieurs applications simultanément et de profiter d’une surface beaucoup plus confortable pour les vidéos, le jeu ou le travail.

Ce fonctionnement explique aussi pourquoi l’iPhone Duo peut difficilement être comparé à un simple iPhone 18 Pro Max.

L’iPhone Duo fermé est surtout très compact

Apple assume complètement ce choix.

Fermé, l’iPhone Duo mesure 84,1 mm de large pour 117,8 mm de haut, avec une épaisseur de 11,3 mm.

Une fois ouvert, son épaisseur tombe à seulement 5,2 mm.

L’idée consiste donc à proposer un appareil relativement compact lorsqu’il est transporté, puis à offrir une surface proche d’une petite tablette lorsqu’il est ouvert.

C’est aussi ce qui explique pourquoi certains utilisateurs pourraient préférer l’iPhone Duo à un duo iPhone + iPad mini.

Le petit écran extérieur s’accompagne aussi de plusieurs compromis

L’écran pliable constitue clairement l’argument principal du Duo, mais Apple a dû faire certains choix pour conserver ce format.

Nous avons déjà vu que l’iPhone Duo perd dix fonctions présentes sur l’iPhone 18 Pro, notamment sur la partie photo.

Il ne possède par exemple pas de véritable téléobjectif, contrairement aux modèles Pro.

Son intérêt repose donc beaucoup plus sur son format pliable, son grand écran intérieur et sa polyvalence que sur la fiche technique la plus complète possible.

La vraie question sera de savoir combien de fois il faudra l’ouvrir

C’est probablement l’un des éléments qu’une simple fiche technique permet le moins d’anticiper.

Certains utilisateurs pourraient apprécier énormément de disposer d’un petit écran extérieur facile à utiliser d’une main.

D’autres risquent au contraire de trouver les 5,4 pouces trop limités et d’ouvrir systématiquement le smartphone pour profiter de l’affichage de 7,6 pouces.

Apple semble avoir volontairement choisi cette opposition : un petit smartphone fermé, une grande surface de travail une fois ouvert.

L’iPhone Duo sera disponible à partir du 23 octobre 2026, avec des précommandes ouvertes le 16 octobre.

À 2 339 euros minimum en France, la taille de l’écran extérieur fait donc partie des points à considérer avant de choisir ce premier iPhone pliable.

Sources :

Apple – iPhone Duo : caractéristiques techniques

Apple – Apple unveils iPhone Duo