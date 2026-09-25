iPhone 20 : Apple conserverait l’écran incurvé sur les quatre côtés, mais abandonnerait deux technologies importantes

Apple préparerait un profond changement de design pour l’iPhone du 20e anniversaire attendu en 2027. Selon un nouveau rapport d’ETNews, le constructeur conserverait son idée d’un écran incurvé sur les quatre côtés afin d’obtenir une façade presque sans bordures. En revanche, deux technologies d’affichage envisagées jusque-là seraient finalement repoussées.

Il s’agit du CoE et du LTPO+.

Deux évolutions moins visibles que le design extérieur, mais importantes pour l’épaisseur et surtout l’efficacité énergétique de l’écran.

L’écran incurvé sur les quatre côtés resterait au programme

Le principal changement esthétique ne serait donc pas abandonné.

Apple travaillerait toujours sur un écran capable de se courber vers les quatre bords du smartphone, avec l’objectif de réduire au maximum les bordures visibles autour de la dalle.

Le résultat recherché est clair : donner l’impression que l’écran occupe quasiment toute la face avant.

Ce design est régulièrement associé à l’iPhone anniversaire qu’Apple préparerait pour 2027, soit vingt ans après le lancement du premier iPhone en 2007.

Ce serait un changement nettement plus ambitieux que la simple réduction des bordures observée ces dernières générations.

Apple repousserait finalement le CoE

Premier changement de programme : la technologie CoE, pour Color Filter on Encapsulation.

Son principe consiste à intégrer davantage certaines couches optiques directement au panneau OLED, plutôt que de conserver une structure plus traditionnelle.

Le principal intérêt est de pouvoir obtenir un écran plus fin et potentiellement plus efficace.

Apple travaillerait sur cette technologie avec ses fournisseurs d’écrans, notamment Samsung Display et LG Display.

Mais selon ETNews, elle ne serait finalement pas utilisée sur l’iPhone du 20e anniversaire.

Même scénario pour le LTPO+

Le LTPO+ serait lui aussi repoussé.

Cette technologie constitue une évolution des écrans LTPO déjà utilisés sur plusieurs iPhone haut de gamme.

Le changement se situe notamment au niveau des transistors qui pilotent les pixels. Le LTPO+ doit permettre de remplacer davantage de composants traditionnels par des transistors à oxyde.

À la clé : une meilleure efficacité énergétique et un processus de fabrication potentiellement simplifié.

Sur un smartphone, ce type d’amélioration peut notamment participer à réduire la consommation de l’écran.

Mais là encore, Apple aurait décidé de ne pas l’intégrer immédiatement.

La hausse du prix de la mémoire aurait pesé dans la décision

Pourquoi repousser ces technologies alors qu’Apple prépare justement un iPhone anniversaire ?

Le coût semble jouer un rôle important.

ETNews explique que la forte hausse du prix de certains composants mémoire augmente déjà le coût de fabrication des futurs iPhone.

Ajouter en même temps plusieurs technologies d’écran coûteuses aurait encore alourdi la facture.

Apple chercherait donc à limiter l’augmentation du coût des composants.

Mais ce ne serait pas la seule raison.

Le constructeur considérerait également que les technologies CoE et LTPO+ actuellement disponibles n’ont pas encore atteint le niveau souhaité en matière de performances et de maturité industrielle.

Apple privilégierait donc ce qui se voit immédiatement

Le choix est assez révélateur.

Apple conserverait le changement de design le plus spectaculaire, à savoir l’écran presque sans bordures et incurvé sur quatre côtés.

En revanche, les améliorations plus discrètes situées à l’intérieur de la dalle pourraient attendre.

Visuellement, l’effet resterait donc très fort.

Sur le plan technique, certaines optimisations prévues initialement seraient simplement reportées à une génération ultérieure.

L’iPhone anniversaire pourrait être le plus gros changement depuis l’iPhone X

Apple avait déjà marqué les dix ans de l’iPhone en 2017 avec l’iPhone X.

À l’époque, le constructeur avait abandonné le bouton Home physique, introduit Face ID et adopté pour la première fois un écran OLED sur un iPhone.

Pour les vingt ans, Apple préparerait de nouveau une refonte importante.

Plusieurs informations récentes évoquent notamment un design donnant l’impression d’un bloc de verre presque continu, avec des bordures beaucoup moins visibles que sur les modèles actuels.

L’écran incurvé sur quatre côtés serait justement l’une des clés de ce résultat.

Rien n’est encore officiel

Il faut malgré tout garder une certaine prudence.

Apple n’a annoncé ni l’iPhone 20, ni ses caractéristiques, ni même son nom commercial définitif.

Les informations actuelles proviennent de sources industrielles et de rapports consacrés à la chaîne d’approvisionnement.

Le lancement n’est pas attendu avant 2027.

D’ici là, Apple peut encore modifier certaines décisions techniques.

Pour le moment, une tendance se dessine tout de même assez clairement : le design presque sans bordures resterait prioritaire, tandis que les technologies CoE et LTPO+ seraient repoussées.

Sources :

ETNews – Apple Delays Advanced iPhone Display Tech

9to5Mac – Next year’s iPhone Pro models have ‘near-borderless’ design