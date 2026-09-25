Xiaomi 18 Pro Max : 1 450 mAh de batterie en moins en Europe

Le Xiaomi 18 Pro Max vient d’être présenté en Chine avec une impressionnante batterie de 8 500 mAh. Mais les acheteurs européens pourraient ne pas profiter de la même capacité.

Des informations découvertes dans les fichiers d’HyperOS indiquent que la version mondiale du smartphone serait équipée d’une batterie de seulement 7 050 mAh.

La différence est loin d’être anodine : 1 450 mAh de moins, soit environ 17 % de capacité en moins.

Et le Xiaomi 18 Pro serait lui aussi concerné.

Le Xiaomi 18 Pro Max mondial passerait de 8 500 à 7 050 mAh

L’information vient du leaker Kacper Skrzypek, qui a repéré dans les fichiers système d’HyperOS plusieurs références correspondant aux variantes internationales des nouveaux smartphones de Xiaomi.

Le Xiaomi 18 Pro Max mondial, identifié sous la référence 2611FPNFAG et le nom de code « Madrid », serait associé à une batterie de 7 050 mAh.

En Chine, Xiaomi annonce pourtant officiellement 8 500 mAh.

L’écart est donc particulièrement visible :

Xiaomi 18 Pro Max en Chine : 8 500 mAh

Xiaomi 18 Pro Max mondial : 7 050 mAh

différence : 1 450 mAh, soit environ 17 %

Ce n’est pas un petit ajustement.

La version internationale conserverait certes une très grosse batterie, mais elle perdrait une partie de ce qui constitue justement l’un des principaux arguments du modèle chinois.

Attention toutefois : Xiaomi n’a pas encore confirmé officiellement la capacité de la version européenne. Les 7 050 mAh proviennent pour le moment de données découvertes dans HyperOS.

Menow avait déjà expliqué que Xiaomi prépare bien une sortie mondiale du Xiaomi 18 Pro, sans pour autant garantir que toutes les caractéristiques du modèle chinois seraient conservées.

Le Xiaomi 18 Pro perdrait également 1 000 mAh

Le Pro Max ne serait pas un cas isolé.

Le Xiaomi 18 Pro mondial, portant la référence 2609BPN61G, apparaîtrait avec une batterie de 6 000 mAh.

Le modèle commercialisé en Chine dispose pour sa part de 7 000 mAh.

Là encore, l’écart est conséquent :

Xiaomi 18 Pro en Chine : 7 000 mAh

Xiaomi 18 Pro mondial : 6 000 mAh

différence : 1 000 mAh, soit environ 14 %

Autrement dit, les deux modèles haut de gamme de Xiaomi pourraient arriver en Europe avec une capacité inférieure à celle annoncée lors de leur présentation chinoise.

Le Pro Max resterait malgré tout au-dessus des 7 000 mAh. C’est énorme pour un smartphone haut de gamme.

Mais quand le même appareil propose 8 500 mAh ailleurs, la comparaison devient forcément moins flatteuse.

Version mondiale ne signifie pas encore forcément version française

Un détail mérite d’être précisé.

Les références découvertes dans HyperOS correspondent à des variantes internationales, mais Xiaomi n’a pas encore publié toutes les fiches techniques destinées aux différents marchés européens.

Il est donc encore trop tôt pour affirmer que chaque Xiaomi 18 Pro Max vendu en France disposera exactement de 7 050 mAh.

Les données constituent néanmoins un indice sérieux.

Elles montrent surtout que Xiaomi prépare des versions internationales dont certaines caractéristiques diffèrent déjà des modèles chinois.

La batterie pourrait être la différence la plus visible.

Pourquoi la batterie serait-elle plus petite en Europe ?

Xiaomi n’a, pour le moment, fourni aucune explication officielle.

Il serait donc hasardeux d’affirmer que cette réduction est directement imposée par une réglementation européenne précise.

Les versions internationales de certains smartphones chinois possèdent régulièrement des batteries différentes de celles des modèles vendus en Chine. Plusieurs facteurs peuvent entrer en jeu : transport des batteries au lithium, certifications, architecture des cellules, conception interne ou exigences propres à certains marchés.

Mais dans le cas des Xiaomi 18 Pro et Pro Max, la raison exacte reste inconnue.

Une chose est sûre : la différence de capacité semble bien apparaître dans les fichiers d’HyperOS.

La recharge pourrait elle aussi changer selon les marchés

La batterie ne serait pas la seule caractéristique susceptible de varier.

En Chine, les Xiaomi 18 Pro et Pro Max profitent d’une recharge filaire de 100 W ainsi que d’une recharge sans fil pouvant atteindre 50 W.

Certaines données concernant les versions internationales indiqueraient une recharge limitée à 90 W sur une variante du Xiaomi 18 Pro.

Le Pro Max conserverait en revanche les 100 W.

Là encore, mieux vaut attendre l’annonce européenne avant de tirer une conclusion définitive.

Menow avait d’ailleurs déjà évoqué la recharge 100 W du Xiaomi 18 Pro Max, repérée avant même la présentation officielle du smartphone.

7 050 mAh reste énorme, mais 1 450 mAh de moins se remarquent

Sur le papier, une batterie de 7 050 mAh reste très généreuse.

De nombreux smartphones haut de gamme restent largement sous cette valeur. Le Xiaomi 18 Pro Max mondial conserverait donc un avantage sérieux sur ce point.

Mais il faut remettre le chiffre dans son contexte.

Le modèle chinois atteint 8 500 mAh.

La version internationale ne conserverait donc qu’environ 83 % de cette capacité.

Cela ne signifie pas automatiquement que l’autonomie sera inférieure de 17 %. L’écran, le processeur, le modem, la gestion énergétique d’HyperOS et les optimisations logicielles jouent aussi un rôle important.

Les futurs tests d’autonomie permettront de mesurer l’écart réel.

Mais 1 450 mAh, ce n’est pas négligeable.

Le reste de la fiche technique resterait très haut de gamme

Cette réduction potentielle ne change pas le positionnement du Xiaomi 18 Pro Max.

Le smartphone conserve une fiche technique particulièrement ambitieuse, notamment du côté de la photographie.

Xiaomi mise notamment sur deux capteurs de 200 Mpx et un téléobjectif périscopique très poussé. La marque avait déjà détaillé le système photo des Xiaomi 18 Pro avec son zoom pouvant atteindre 12,8x.

Le Pro Max resterait donc l’un des smartphones Xiaomi les plus ambitieux de cette génération.

Reste une question que les futurs acheteurs européens risquent forcément de se poser : pourquoi payer pour un Xiaomi 18 Pro Max équipé de 7 050 mAh quand le même modèle dispose de 8 500 mAh en Chine ?

Il faudra désormais attendre la présentation officielle de la version européenne pour connaître la capacité définitive.

Sources :

Kacper Skrzypek sur X