iPad mini : une découverte dans le code d’Apple suggère la puce de l’iPhone 18 Pro

Le prochain iPad mini pourrait être bien plus puissant que le modèle actuel. Des références découvertes dans du code d’Apple évoquent l’A20 Pro, la puce utilisée par l’iPhone 18 Pro.

Apple n’a encore rien annoncé. Mais cette fois, l’indice ne concerne pas uniquement le processeur.

L’iPad mini pourrait passer de l’A17 Pro à l’A20 Pro

L’iPad mini vendu aujourd’hui embarque une A17 Pro. Selon les éléments repérés par MacRumors, son successeur utiliserait une A20 Pro. Le saut serait conséquent pour une tablette dont la dernière version remonte à octobre 2024.

Pour ceux qui gardent leur iPad plusieurs années, c’est probablement l’information la plus intéressante de cette fuite. Une puce plus récente pourrait offrir davantage de marge aux jeux et aux futures mises à jour d’iPadOS. Il faudra attendre les caractéristiques officielles, puis des essais, pour mesurer ce qu’elle apporte réellement dans ce format.

D’autres détails apparaissent dans le code. La caméra frontale serait placée pour mieux convenir aux appels lorsque la tablette est tenue à l’horizontale. Une modification est également visible près du haut-parleur supérieur. Les boutons de volume et d’alimentation, eux, resteraient sur la tranche du haut.

Ce sont de petits changements. Sur un iPad mini souvent utilisé à deux mains, leur placement peut pourtant compter au quotidien.

Et l’écran OLED dans tout ça ?

La découverte ne confirme pas l’arrivée d’un écran OLED. Cette possibilité circulait déjà dans de précédentes informations sur le futur iPad mini, mais elle ne figure pas parmi les éléments établis par cette nouvelle fuite.

Même prudence pour le prix et la date de sortie : aucun des deux n’est connu. Apple peut encore modifier un appareil avant sa présentation.

L’intérêt de cette découverte est ailleurs. Elle donne un premier aperçu concret d’un iPad mini qui ne se limiterait pas à changer de puce. Reste à savoir si Apple fera aussi évoluer son écran et son tarif. Ce sont ces choix qui pèseront le plus pour les utilisateurs hésitant entre une petite tablette et un grand smartphone, une question que pose déjà le projet d’iPhone Duo face à l’iPad mini.