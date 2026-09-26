Apple préparerait un bracelet connecté sans écran pour concurrencer Garmin et Whoop

Apple pourrait bientôt s’intéresser à un marché qu’elle a jusqu’ici largement laissé à Garmin, Whoop et aux bracelets de suivi d’activité.

Selon les informations de Bloomberg, la marque travaille sur un bracelet connecté dépourvu d’écran, pensé avant tout pour le suivi de la santé et de l’activité physique.

Le projet est encore loin d’être finalisé.

Apple aurait déjà fabriqué plusieurs prototypes, mais n’aurait pas encore décidé si ce produit sera réellement commercialisé.

S’il arrive un jour sur le marché, il ne serait probablement pas lancé avant 2028.

Un bracelet Apple sans écran est déjà à l’état de prototype

Le concept étudié par Apple s’éloigne nettement de l’Apple Watch actuelle.

Les prototypes reposeraient sur un bracelet fin en tissu associé à un petit module électronique rempli de capteurs.

Pas d’écran.

Pas d’applications affichées au poignet.

Pas de cadran à consulter toute la journée.

L’objectif serait plutôt de laisser le bracelet mesurer l’activité et différents indicateurs de santé en permanence, pendant que l’utilisateur consulte ensuite les données depuis son iPhone.

Une philosophie beaucoup plus proche de Whoop que de l’Apple Watch.

Bloomberg indique qu’Apple explore cette catégorie depuis plusieurs mois et se trouve actuellement dans une phase d’étude technologique.

Autrement dit, le produit existe bien sous forme de prototype, mais son lancement n’est absolument pas garanti.

Apple viserait directement le terrain occupé par Whoop

Whoop a largement popularisé cette approche.

Ses bracelets ne possèdent pas d’écran et sont conçus pour rester au poignet jour et nuit afin de suivre différentes données : activité physique, récupération, sommeil ou encore fréquence cardiaque.

Apple envisagerait quelque chose de comparable.

Les prototypes testés actuellement intégreraient notamment des capteurs capables de surveiller la fréquence cardiaque et d’autres paramètres liés à la santé, comme le fait déjà l’Apple Watch.

La vraie différence serait donc surtout la manière d’utiliser l’appareil.

Avec une Apple Watch, l’écran reste central : notifications, applications, heure, sport ou appels.

Avec ce futur bracelet, Apple pourrait au contraire chercher à proposer un appareil beaucoup plus discret.

Un choix intéressant alors que de plus en plus d’utilisateurs veulent suivre leur activité sans porter une véritable montre connectée.

Menow avait justement expliqué les différences entre montre connectée et bracelet sportif pour le suivi de la santé et de l’activité.

Garmin pourrait également se retrouver face à un nouveau concurrent

Whoop n’est pas le seul acteur concerné.

Garmin occupe une place particulièrement importante auprès des sportifs grâce à ses montres et à son écosystème Garmin Connect.

La marque développe aussi des produits de plus en plus spécialisés autour de la récupération et du suivi quotidien.

Apple pourrait donc venir chercher une partie de ce public avec un appareil plus simple que l’Apple Watch.

Le principal avantage d’un bracelet sans écran serait évident : réduire la consommation énergétique et améliorer l’autonomie.

C’est justement l’un des points sur lesquels l’Apple Watch continue de montrer ses limites.

Les nouvelles Apple Watch Series 12 et Ultra 4 proposent davantage de mesures de santé mais restent contraintes par leur autonomie.

Un bracelet sans écran pourrait permettre à Apple de proposer un appareil capable de rester plusieurs jours au poignet sans recharge quotidienne.

Pour le suivi du sommeil ou de la récupération, cette différence pourrait être loin d’être anodine.

Tim Cook et Eddy Cue soutiendraient le projet

Le projet disposerait également de soutiens importants chez Apple.

D’après Bloomberg, Tim Cook et Eddy Cue s’intéresseraient personnellement à cette nouvelle catégorie de produit.

Eddy Cue supervise désormais une partie importante des activités d’Apple liées à la santé.

Il pousserait notamment les équipes à s’inspirer de certains appareils plus récents comme les produits Whoop ou Oura, qui proposent une interface plus simple et davantage centrée sur les données de santé.

Cela correspond assez bien aux évolutions récentes d’Apple.

La société vient justement d’ajouter plusieurs indicateurs plus poussés sur ses nouvelles montres.

L’Apple Watch Series 12 intègre désormais davantage de mesures de santé, ainsi qu’un score de préparation et une estimation de l’âge de santé.

Un bracelet sans écran pourrait récupérer une partie de ces fonctions sans reproduire tout ce que fait une Apple Watch.

Apple pourrait proposer un appareil plus léger et plus autonome

L’absence d’écran changerait beaucoup de choses.

Le produit pourrait être :

plus léger qu’une Apple Watch ;

plus confortable la nuit ;

plus discret pendant le sport ;

plus endurant ;

potentiellement moins cher à produire.

Il pourrait aussi attirer des utilisateurs qui souhaitent suivre leur santé sans recevoir constamment des notifications au poignet.

C’est l’un des arguments qui explique aujourd’hui le succès des bracelets dépourvus d’écran.

Whoop mise justement sur un appareil destiné à être oublié une fois porté.

Apple pourrait reprendre cette idée tout en s’appuyant sur son propre écosystème.

Les données pourraient naturellement être synchronisées avec l’application Santé de l’iPhone et compléter celles déjà récupérées depuis les AirPods ou l’Apple Watch.

Ce bracelet ne remplacerait probablement pas l’Apple Watch

Apple ne semble pas chercher à abandonner sa montre connectée.

Bien au contraire.

Le groupe continuerait parallèlement à étudier de nouvelles formes pour l’Apple Watch, notamment des modèles différents de ceux commercialisés actuellement.

Menow avait déjà évoqué cet été les réflexions d’Apple autour d’une Apple Watch ronde et d’un bracelet connecté sans écran.

La nouveauté aujourd’hui est que le projet du bracelet aurait franchi une étape supplémentaire avec la création de prototypes physiques.

Apple pourrait donc à terme proposer plusieurs familles de produits.

L’Apple Watch resterait l’appareil complet avec écran et applications.

Le bracelet sans écran se concentrerait davantage sur le suivi continu de la santé et de l’activité.

Il ne faudrait pas attendre ce bracelet avant 2028

Même si les prototypes existent, Apple n’a encore rien annoncé.

Bloomberg précise que le projet pourrait toujours être abandonné.

La marque teste régulièrement des appareils qui n’arrivent jamais sur le marché.

Si Apple décide finalement de poursuivre le développement, une commercialisation ne serait pas attendue avant 2028.

Il faudra donc probablement patienter encore plusieurs années avant de savoir si ce bracelet rejoindra réellement l’iPhone et l’Apple Watch dans l’écosystème de la marque.

Une chose est déjà intéressante : Apple semble désormais regarder sérieusement au-delà de la montre connectée traditionnelle.

Et après avoir dominé le marché des smartwatches pendant plusieurs années, la marque pourrait tenter de s’attaquer à un nouveau segment où Garmin, Whoop et d’autres acteurs ont déjà pris une longueur d’avance.

Sources : MacRumors — 9to5Mac