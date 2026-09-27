iPhone 18 Pro Max : pourquoi il pèse désormais 249 grammes

Avec 249 grammes sur la balance, l’iPhone 18 Pro Max est nettement plus lourd que son prédécesseur. L’iPhone 17 Pro Max s’arrêtait à 231 grammes : Apple ajoute donc 18 grammes en une génération, sans bouleverser les dimensions extérieures du téléphone.

Cette prise de poids ne vient pas d’un seul composant. Une batterie plus grosse, un système de refroidissement renforcé et un appareil photo devenu plus complexe occupent désormais davantage de place à l’intérieur.

Et cette fois, les changements sont assez faciles à identifier.

La batterie dépasse désormais les 5 000 mAh

La première explication vient de la batterie.

L’iPhone 18 Pro Max embarque 5 391 mAh, contre 4 823 mAh sur son prédécesseur. Cela représente une hausse d’environ 11,8 % en seulement une génération.

Nous avions déjà détaillé cette évolution dans notre article consacré à la batterie de 5 391 mAh de l’iPhone 18 Pro Max.

Une batterie capable de stocker davantage d’énergie occupe généralement plus de volume et ajoute forcément quelques grammes.

Mais elle apporte aussi quelque chose de très concret : davantage d’autonomie.

18 grammes de plus sans téléphone plus grand

Ce qui rend la prise de poids particulièrement visible, c’est que les dimensions changent très peu.

Comme nous l’avions constaté dans notre comparatif entre l’iPhone 18 Pro Max et l’iPhone 17 Pro Max, les deux générations conservent un format pratiquement identique.

Même hauteur. Même largeur. Même épaisseur.

Le nouveau modèle est simplement beaucoup plus dense.

Les 18 grammes supplémentaires représentent près de 8 % de poids en plus par rapport à la génération précédente.

Apple a aussi agrandi le système de refroidissement

La batterie n’explique pas tout.

À l’intérieur, Apple utilise également un système de refroidissement plus imposant, avec une chambre à vapeur chargée de mieux répartir la chaleur produite par la puce A20 Pro.

Les performances des smartphones modernes ne sont plus uniquement limitées par la puissance du processeur.

La chaleur compte énormément.

Lorsque le téléphone chauffe trop, le processeur réduit automatiquement ses fréquences pour rester dans des températures acceptables. Une chambre à vapeur plus grande permet donc de maintenir plus longtemps les performances lors d’un jeu, d’un montage vidéo ou d’un traitement particulièrement lourd.

Les essais réalisés par Tom’s Guide attribuent justement une partie de la hausse du poids à cette nouvelle organisation interne, en plus de la batterie plus volumineuse.

L’appareil photo ajoute maintenant de vraies pièces mécaniques

L’autre changement important se trouve au dos.

L’iPhone 18 Pro Max inaugure une ouverture variable mécanique sur son appareil photo principal. Le système ne repose donc pas uniquement sur un traitement logiciel : de minuscules pièces se déplacent réellement à l’intérieur du module.

Apple utilise six petites lamelles permettant de modifier physiquement l’ouverture.

Ce mécanisme rend évidemment le bloc photo plus complexe que celui des générations précédentes.

Sur Menow, nous avions d’ailleurs évoqué cette technologie avant même sa sortie, lorsque les premières informations indiquaient que l’iPhone 18 Pro Max allait adopter une ouverture digne d’un véritable appareil photo.

Depuis, son fonctionnement réel a bien été confirmé.

Cette ouverture peut aussi être contrôlée manuellement

Apple ne réserve pas forcément cette mécanique à ses propres automatismes.

Certaines applications peuvent exploiter directement les différentes ouvertures disponibles.

C’est déjà le cas avec Blackmagic Camera 3.5, qui permet aux vidéastes de contrôler manuellement l’ouverture de l’iPhone 18 Pro.

Cette évolution montre bien que le module photo n’est pas simplement devenu plus gros pour améliorer une fiche technique.

Il embarque réellement davantage de mécanique.

Les 249 grammes peuvent devenir beaucoup plus avec une coque

249 grammes restent supportables pour beaucoup d’utilisateurs.

Mais il faut penser au poids réel une fois le téléphone équipé.

Une coque de protection peut facilement ajouter 20 à 35 grammes, voire davantage pour certains modèles renforcés.

L’ensemble peut donc rapidement dépasser les 270 grammes.

À une main, la différence commence à être sensible, notamment lors de longues sessions de lecture, de vidéo ou dans les transports.

Ce n’est plus un détail.

Apple semble avoir privilégié l’autonomie et les performances

Le poids supplémentaire s’explique finalement par plusieurs choix assez cohérents.

Apple aurait pu chercher à maintenir le même poids que l’iPhone 17 Pro Max. Mais cela aurait probablement nécessité des compromis sur la batterie, le refroidissement ou le module photo.

Le constructeur a choisi l’autre voie.

Plus de batterie, davantage de refroidissement et une caméra mécaniquement plus sophistiquée, quitte à rendre le téléphone sensiblement plus lourd.

Pour certains utilisateurs, le compromis sera largement acceptable.

Pour d’autres, 249 grammes commenceront sérieusement à peser dans la décision d’achat.

L’iPhone 18 Pro Max devient surtout beaucoup plus dense

Visuellement, l’iPhone 18 Pro Max ne donne pas l’impression d’avoir énormément changé.

À l’intérieur, c’est une autre histoire.

Sa batterie progresse fortement, son refroidissement prend davantage de place et son appareil photo ajoute une mécanique inexistante auparavant.

C’est précisément ce qui explique pourquoi un téléphone aux dimensions presque identiques peut gagner 18 grammes en une seule génération.

L’iPhone 18 Pro Max n’est donc pas vraiment devenu beaucoup plus gros.

Il est surtout devenu beaucoup plus dense.