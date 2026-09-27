iPhone 18 Pro : il obtient 7/10 en réparabilité, mais son écran reste le vrai point faible

L’iPhone 18 Pro vient de passer entre les mains d’iFixit, et le verdict est plutôt meilleur qu’on pourrait l’imaginer. Le smartphone obtient une note provisoire de 7/10 en réparabilité, exactement comme l’iPhone 17 Pro.

Sur le papier, c’est une bonne nouvelle.

Mais le démontage révèle aussi un vrai problème : pour accéder à la plupart des composants internes, il faut toujours passer par l’écran, avec un risque non négligeable de l’endommager. C’est ce qu’explique iFixit dans son démontage complet.

La batterie est enfin fixée par des vis

L’un des meilleurs points concerne la batterie.

Apple utilise désormais un plateau de batterie vissé, ce qui facilite nettement son remplacement une fois l’iPhone ouvert.

Il n’est donc plus nécessaire de lutter autant avec des adhésifs difficiles à retirer.

Pour une pièce qui finit forcément par perdre de sa capacité après plusieurs années, c’est une vraie amélioration.

iFixit considère d’ailleurs ce choix comme l’un des principaux éléments qui permettent à l’iPhone 18 Pro de conserver sa note de 7/10.

Le problème commence avant même d’atteindre la batterie

Le paradoxe est assez frustrant.

La batterie devient plus simple à retirer, mais l’accès à cette batterie reste compliqué.

Il faut ouvrir l’iPhone depuis l’avant et décoller l’écran.

Lors de ses tests, iFixit a constaté que le cadre en plastique entourant l’écran s’était fissuré ou décollé sur trois des quatre appareils démontés.

C’est loin d’être anodin.

Même si l’écran continue de fonctionner, un cadre endommagé peut empêcher de refermer correctement le téléphone ou compromettre son étanchéité.

Le verre arrière s’ouvre facilement, mais cela ne sert presque à rien

Apple permet pourtant d’ouvrir assez facilement la partie arrière du téléphone.

Le problème est qu’une fois ce panneau retiré, presque aucun composant important n’est accessible.

On retrouve essentiellement la bobine de recharge sans fil.

Pour remplacer une batterie, une caméra ou d’autres pièces internes, il faut toujours passer par l’écran.

C’est précisément ce point qui pénalise le plus l’iPhone 18 Pro dans l’évaluation d’iFixit.

Les modules photo peuvent être remplacés assez facilement

Bonne surprise en revanche du côté des caméras.

Les différents modules photo restent amovibles et remplaçables sans devoir démonter l’intégralité du téléphone.

Cela vaut aussi pour la nouvelle caméra principale à ouverture variable.

Le système peut donc être retiré en bloc.

En revanche, comme on l’a vu avec les six minuscules lamelles mécaniques de l’ouverture variable, réparer le mécanisme lui-même est une autre histoire.

En cas de panne interne, le remplacement complet du module restera probablement la solution la plus réaliste.

L’écran devient le principal risque lors d’une réparation

C’est probablement le point le plus surprenant du démontage.

L’écran n’est pas seulement difficile à retirer.

Son cadre semble aussi relativement fragile.

WIRED souligne que les panneaux eux-mêmes ont survécu au démontage d’iFixit, mais que le cadre en plastique entourant l’écran a posé beaucoup plus de problèmes.

Autrement dit, on peut retirer un écran toujours fonctionnel et malgré tout endommager la pièce qui permet de le remettre correctement en place.

Ce n’est évidemment pas idéal pour une réparation censée être simple.

La note de 7/10 reste provisoire

Il faut aussi garder en tête que cette note n’est pas définitive.

iFixit continue encore à vérifier la disponibilité des pièces détachées et le comportement du système de calibration logiciel d’Apple.

L’Assistant de réparation joue notamment un rôle important après le remplacement de certaines pièces.

Si Apple permet de calibrer facilement les composants officiels ou provenant d’un autre iPhone compatible, cela améliore réellement la réparabilité.

À l’inverse, des restrictions logicielles pourraient faire baisser l’intérêt pratique de certaines réparations.

L’iPhone 18 Pro reste mieux conçu qu’avant pour être réparé

Malgré ces critiques, il ne faut pas oublier que la situation a beaucoup évolué.

Les iPhone récents sont devenus progressivement plus simples à démonter et Apple fournit désormais davantage d’outils logiciels permettant de finaliser une réparation.

Le nouvel iPhone 18 Pro poursuit cette évolution.

La batterie vissée est un bon exemple.

Les caméras facilement amovibles aussi.

Mais Apple conserve une architecture qui oblige encore le réparateur à prendre un risque important dès le début de l’intervention.

7/10, mais avec un gros astérisque

La note finale donne donc une image assez juste de la situation.

L’iPhone 18 Pro n’est pas un smartphone impossible à réparer.

Plusieurs composants importants sont même relativement simples à remplacer une fois l’appareil ouvert.

Le vrai problème est justement d’arriver jusque-là.

Tant qu’Apple obligera à retirer un écran collé et potentiellement fragile pour effectuer la majorité des réparations, l’expérience restera loin d’être idéale.

L’iPhone 18 Pro obtient donc un honorable 7/10 en réparabilité, mais son écran reste clairement le composant que les réparateurs devront manipuler avec le plus de précautions.