Claude Opus 5.5 écrit moins “comme une IA” : un changement très visible vient d’être mesuré

Anthropic a lancé Claude Opus 5.5 avec une promesse assez claire : rendre son modèle plus performant, mais aussi plus naturel dans sa manière de répondre. L’entreprise explique elle-même sur Anthropic avoir travaillé sur la qualité de rédaction, la clarté et la capacité du modèle à suivre plus précisément les consignes de style.

Quelques jours après son lancement, une analyse publiée par Arena.ai permet justement de mesurer une partie de ces changements. Et l’un des résultats est particulièrement frappant : Claude Opus 5.5 utilise 95 % de tirets cadratins en moins qu’Opus 5.

Ce petit détail en dit finalement beaucoup sur l’évolution du style des assistants IA.

Claude utilise beaucoup moins certains signes typiques des textes générés

D’après les mesures publiées par Arena.ai, Claude Opus 5.5 réduit fortement plusieurs habitudes d’écriture très associées aux textes générés par IA.

Le changement le plus visible concerne les tirets cadratins, dont l’utilisation chute de 95 %. Les points-virgules diminuent également de 73 %.

Ce sont des signes de ponctuation qui apparaissaient régulièrement dans les réponses de Claude, parfois au point de donner aux textes une structure assez reconnaissable.

Avec Opus 5.5, Anthropic semble chercher une écriture moins formatée.

Les phrases deviennent 17 % plus courtes

Arena.ai a également mesuré la longueur moyenne des phrases.

Avec Claude Opus 5, une phrase comptait en moyenne 12,14 mots. Avec Opus 5.5, cette moyenne descend à 10,03 mots, soit une baisse d’environ 17 %.

Les mots longs sont également un peu moins fréquents.

Sur le papier, cela peut sembler anecdotique.

À la lecture, la différence peut pourtant être nette. Des phrases légèrement plus courtes donnent souvent un texte plus direct et évitent les constructions trop lourdes.

Anthropic dit avoir volontairement travaillé sur ce point

Ce changement de ton n’est pas un simple hasard statistique.

Dans sa présentation officielle de Claude Opus 5.5, Anthropic explique que le modèle doit aller plus rapidement à l’information, utiliser moins de formulations lourdes et respecter plus précisément les préférences de style données par l’utilisateur.

L’entreprise affirme également que le modèle répond plus de 30 % plus rapidement qu’Opus 5, tout en améliorant ses performances sur plusieurs tâches complexes.

Le lancement d’Opus 5.5 a également été relayé par Reuters, qui confirme notamment l’accent mis par Anthropic sur les performances et l’efficacité du nouveau modèle.

Les réponses deviennent pourtant légèrement plus longues

Il y a tout de même un paradoxe.

Même si les phrases raccourcissent, les réponses complètes sont légèrement plus longues.

Selon les chiffres d’Arena.ai, une réponse d’Opus 5.5 compte en moyenne environ 481 mots, contre 453 pour Opus 5.

Cela représente une hausse d’environ 6 %.

Claude écrit donc avec des phrases plus courtes, mais développe davantage ses réponses.

Cela montre qu’un modèle peut devenir plus naturel sans forcément devenir plus concis.

Certains nouveaux tics apparaissent déjà

Claude Opus 5.5 semble aussi remplacer certaines habitudes par d’autres.

Arena.ai observe notamment une hausse des formulations de prudence comme « peut-être », « probablement » ou « sans doute ».

Leur fréquence augmente fortement par rapport à Opus 5.

Autrement dit, Claude gomme certains marqueurs très visibles de l’écriture IA, mais il pourrait en faire apparaître d’autres.

C’est souvent le problème avec ce type de réglage : supprimer une habitude ne garantit pas qu’aucune autre ne la remplace.

Claude Opus 5.5 cherche clairement à moins “sonner IA”

Le changement le plus intéressant reste donc le style.

Pendant longtemps, certains modèles pouvaient être repérés à leurs phrases trop symétriques, leurs listes répétitives, leur ponctuation abondante ou certaines tournures utilisées presque automatiquement.

Les premières mesures publiées sur Opus 5.5 montrent que le modèle s’éloigne effectivement de plusieurs de ces marqueurs.

Il ne devient évidemment pas impossible à reconnaître.

Mais entre les tirets cadratins presque supprimés, les phrases plus courtes et les points-virgules beaucoup moins fréquents, Anthropic semble vouloir rendre Claude sensiblement plus naturel à la lecture.