Google Pixel 11 : Gemini peut désormais passer certains appels à votre place

Google commence à tester une nouvelle fonction particulièrement ambitieuse sur les Pixel 11. Baptisée Call for Me, elle permet à Gemini de passer certains appels téléphoniques à votre place pour réaliser des tâches simples du quotidien.

L’assistant peut par exemple appeler un commerce pour vérifier la disponibilité d’un produit, réserver une table ou modifier un rendez-vous.

Pour le moment, l’accès reste très limité. Google présente encore Call for Me comme une expérience précoce et ne l’active que pour certains utilisateurs américains.

Gemini peut réellement parler avec quelqu’un à votre place

Le principe va plus loin qu’un simple assistant qui prépare ce que vous devez dire au téléphone.

Avec Call for Me, Gemini passe réellement l’appel depuis votre Pixel 11 et mène la conversation avec la personne qui décroche.

Google donne plusieurs exemples très concrets. Gemini peut notamment appeler un restaurant pour demander une table en terrasse, contacter un magasin de bricolage afin de vérifier si une pièce précise est disponible ou encore déplacer un rendez-vous chez le coiffeur.

L’idée est donc de déléguer les appels répétitifs ou peu complexes.

C’est assez proche de ce que Google avait déjà expérimenté avec Duplex, mais cette fois directement intégré à l’expérience Gemini sur Pixel.

Vous pouvez suivre toute la conversation en direct

Google insiste sur le fait que l’utilisateur garde le contrôle pendant l’appel.

Une transcription en direct permet de voir ce que Gemini et l’interlocuteur sont en train de se dire. Si la discussion prend une direction inattendue ou si vous préférez répondre vous-même, il est possible de reprendre l’appel à tout moment.

Gemini peut également attendre lorsqu’il est mis en attente et naviguer dans certains menus téléphoniques automatisés.

Cela pourrait être particulièrement pratique lorsqu’un service demande plusieurs minutes d’attente avant de mettre un conseiller en ligne.

Google précise également que Gemini se présente comme une intelligence artificielle lorsqu’il appelle. L’objectif est d’éviter que la personne à l’autre bout du fil pense parler à l’utilisateur lui-même.

La fonction utilise votre propre numéro

Autre détail important : l’appel est effectué à partir du numéro de l’utilisateur, et non depuis un numéro générique appartenant à Google.

La personne appelée voit donc le numéro du propriétaire du Pixel.

D’après les premières informations disponibles, les appels effectués avec Call for Me sont également enregistrés dans le cadre du fonctionnement et du suivi de la fonction.

Google devra donc trouver le bon équilibre entre automatisation, transparence et respect de la vie privée si la fonction est ensuite proposée à beaucoup plus d’utilisateurs.

Quels Pixel peuvent utiliser Call for Me ?

Le test concerne actuellement uniquement la génération Pixel 11.

Google cite les modèles suivants :

Pixel 11

Pixel 11 Pro

Pixel 11 Pro XL

Pixel 11 Pro Fold

Même avec l’un de ces smartphones, Call for Me n’est pas encore disponible pour tout le monde.

Il faut actuellement se trouver aux États-Unis, être abonné à Gemini et participer à la version bêta de l’application Téléphone de Google. Le service fonctionne aussi pour le moment en anglais.

Il ne faut donc pas chercher la fonction sur un Pixel 11 acheté en France aujourd’hui : Google n’a pas encore annoncé son déploiement français.

Google veut commencer avec des appels simples

La société ne souhaite visiblement pas laisser Gemini gérer immédiatement n’importe quelle conversation téléphonique.

Google parle de routine phone calls, autrement dit des appels relativement simples dont l’objectif est clairement défini avant que Gemini compose le numéro.

Le système n’est donc pas destiné, dans son état actuel, à remplacer l’utilisateur pour une longue négociation ou une conversation personnelle complexe.

Google explique vouloir démarrer avec un nombre limité d’utilisateurs afin d’améliorer progressivement l’expérience. La société souligne aussi que ces appels représentent de vrais clients et qu’elle souhaite éviter de faire perdre du temps aux commerces et aux personnes qui répondent au téléphone.

Une nouvelle étape pour l’IA sur les smartphones

Google avait déjà développé plusieurs fonctions pour alléger les contraintes liées aux appels téléphoniques sur les Pixel.

Hold for Me peut par exemple attendre à votre place lorsqu’une entreprise vous met en attente, tandis que Direct My Call aide à naviguer dans les menus téléphoniques automatisés.

Call for Me franchit une étape supplémentaire : cette fois, Gemini ne se contente plus d’assister l’utilisateur pendant l’appel.

Il peut véritablement passer l’appel et parler à sa place.

Reste maintenant à voir quand Google estimera l’expérience suffisamment mature pour l’étendre au-delà des Pixel 11 américains et si une arrivée en France sera prévue.

Source : 9to5Google

Source : AndroidPure