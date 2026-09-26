La Dynamic Island de l’iPhone 18 Pro est plus petite, mais elle peut désormais afficher trois activités en même temps

La Dynamic Island ne disparaît pas encore sur les iPhone 18 Pro, mais Apple a réussi à la rendre moins imposante. Sur les nouveaux iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, la zone noire située en haut de l’écran occupe moins de place que sur la génération précédente grâce à une nouvelle organisation des composants Face ID sous la dalle. Ce changement n’est pas uniquement esthétique, puisqu’Apple profite également de l’espace gagné pour afficher davantage d’informations.

Avec iOS 27 et le nouveau matériel des modèles Pro, la Dynamic Island peut désormais gérer jusqu’à trois Activités en direct simultanément, contre deux auparavant.

C’est discret, mais utile.

Apple a déplacé une partie de Face ID sous l’écran

Le démontage de l’iPhone 18 Pro permet de mieux comprendre comment Apple a réussi à réduire la taille de la Dynamic Island. La caméra infrarouge utilisée par Face ID a été déplacée sous l’écran, dans la partie supérieure gauche de la dalle. Les pixels placés devant ce capteur utilisent une structure spécifique afin de laisser passer suffisamment de lumière infrarouge tout en conservant un affichage normal pour l’utilisateur.

Apple n’a donc pas encore réussi à cacher l’ensemble du système TrueDepth sous l’écran. La caméra frontale et plusieurs composants restent associés à une découpe visible, mais le déplacement d’une partie de Face ID permet déjà de réduire sensiblement la largeur de la zone noire.

La différence devient surtout visible lorsqu’un iPhone 18 Pro est placé à côté d’un iPhone 17 Pro. Apple conserve le principe de la Dynamic Island, mais elle empiète moins sur l’écran.

Trois Activités en direct peuvent désormais cohabiter

La vraie nouveauté se trouve dans la manière dont Apple utilise cet espace supplémentaire. Les iPhone 18 Pro peuvent afficher jusqu’à trois Activités en direct en même temps, là où les modèles précédents étaient limités à deux.

Un utilisateur peut par exemple suivre un itinéraire dans Plans tout en écoutant de la musique et en gardant un score sportif actif. D’autres combinaisons sont possibles avec un minuteur, un enregistrement Dictaphone, une livraison en cours ou toute application prenant en charge les Activités en direct.

La fonction dépend évidemment des applications utilisées, mais elle transforme progressivement la Dynamic Island en véritable zone multitâche plutôt qu’en simple moyen de masquer les capteurs frontaux.

Trois activités à la fois, c’est une première sur iPhone.

Apple a aussi revu les gestes pour mieux gérer plusieurs activités

Lorsqu’un iPhone 18 Pro affiche plusieurs Activités en direct, il devient possible de balayer la Dynamic Island pour passer plus facilement de l’une à l’autre. Un appui prolongé continue de servir à agrandir une activité afin d’obtenir davantage d’informations ou d’accéder à certains contrôles.

Ce fonctionnement prend tout son sens lorsqu’on utilise plusieurs services simultanément. Une personne suivant un trajet peut ainsi conserver sa navigation tout en contrôlant sa musique et en consultant ponctuellement une autre activité sans revenir systématiquement dans les applications concernées.

Apple ne bouleverse donc pas complètement le fonctionnement de la Dynamic Island, mais elle la rend plus adaptée à un usage quotidien où plusieurs tâches tournent en parallèle.

Deux activités peuvent également afficher davantage d’informations

Le gain d’espace ne sert pas uniquement à ajouter une troisième activité. Même lorsqu’il n’y en a que deux, l’iPhone 18 Pro peut parfois afficher davantage de détails qu’un modèle précédent.

Un minuteur secondaire, par exemple, peut conserver directement son temps restant visible au lieu d’être réduit à une simple icône. Ce type de changement paraît mineur sur une fiche technique, mais il améliore la lisibilité au quotidien.

C’est probablement là que cette nouvelle Dynamic Island devient la plus intéressante : Apple ne se contente pas de réduire sa taille, elle essaie d’utiliser chaque millimètre récupéré pour afficher plus d’informations utiles.

La Dynamic Island reste malgré tout bien visible

Avant la présentation de l’iPhone 18 Pro, plusieurs rumeurs évoquaient une intégration beaucoup plus avancée de Face ID sous l’écran. Certains scénarios allaient même jusqu’à imaginer une Dynamic Island presque entièrement supprimée.

Apple n’en est pas encore là. La découpe reste bien visible sur les iPhone 18 Pro et Pro Max, même si elle est désormais plus compacte. La marque semble avancer progressivement vers un écran de plus en plus uniforme plutôt que de supprimer tous les capteurs visibles en une seule génération.

Face ID, lui, continue de fonctionner comme avant pour déverrouiller l’iPhone, valider des paiements ou autoriser l’accès à certaines applications.

Cette nouveauté ne concerne pas tous les iPhone sous iOS 27

Il ne suffit pas d’installer iOS 27 pour obtenir automatiquement cette nouvelle disposition. Apple précise que l’affichage de trois Activités en direct dépend du matériel spécifique des iPhone 18 Pro.

Les anciens modèles bénéficiant d’iOS 27 conservent donc le comportement adapté à leur propre Dynamic Island. Le logiciel apporte de nombreuses nouveautés communes, mais ici Apple exploite clairement la réduction physique de la zone réservée aux capteurs.

Le logiciel seul ne suffit pas.

C’est un bon exemple de fonction où le matériel et iOS évoluent ensemble. La nouvelle organisation de Face ID libère de l’espace, puis iOS 27 utilise cet espace pour afficher davantage d’informations.

Une Dynamic Island moins grande, mais finalement plus utile

Apple n’a pas supprimé la Dynamic Island sur les iPhone 18 Pro. Elle l’a simplement rendue plus petite et plus capable.

La possibilité d’afficher trois Activités en direct en même temps reste une évolution assez discrète face aux nouveautés liées à la photo, à la puce A20 Pro ou à la batterie. Mais pour les utilisateurs qui jonglent régulièrement entre navigation, musique, minuteurs, scores sportifs ou livraisons, ce changement peut être beaucoup plus visible au quotidien qu’il n’y paraît.

La Dynamic Island devient ainsi moins encombrante tout en affichant davantage de choses, ce qui est probablement le meilleur compromis qu’Apple pouvait proposer avant de réussir à cacher encore plus de composants sous l’écran.