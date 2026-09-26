One UI 9 apporte quatre fonctions Galaxy AI supplémentaires aux Galaxy S25

Les Galaxy S25 continuent de récupérer des fonctions lancées plus récemment sur les nouveaux smartphones Samsung.

Avec One UI 9 Beta 2, les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra reçoivent désormais quatre outils Galaxy AI supplémentaires : Call Brief, les cartes personnalisées de Now Brief, Now Nudge et My FanCam.

Ce n’est donc pas seulement une mise à jour destinée à corriger quelques bugs.

Samsung commence aussi à faire redescendre plusieurs fonctions apparues sur ses appareils plus récents.

Quatre nouvelles fonctions Galaxy AI arrivent sur les Galaxy S25

Les nouveautés ajoutées avec cette deuxième bêta sont les suivantes :

Call Brief ;

Custom Cards dans Now Brief ;

Now Nudge ;

My FanCam.

Ces fonctions ont d’abord été proposées sur des Galaxy plus récents avant d’arriver sur la génération S25.

Samsung poursuit ainsi une stratégie déjà bien connue : certaines fonctions Galaxy AI restent exclusives aux nouveaux modèles pendant quelques semaines ou quelques mois, puis sont ajoutées aux anciens appareils lorsque leur matériel le permet.

Pour les propriétaires d’un Galaxy S25, la mise à jour devient donc beaucoup plus intéressante qu’une simple évolution vers Android 17.

Call Brief affiche des informations utiles pendant vos appels

Call Brief intervient directement pendant un appel.

La fonction peut afficher à l’écran des informations contextuelles liées à la personne avec laquelle vous échangez.

Cela peut notamment inclure des événements ou des éléments susceptibles d’être utiles pendant la conversation.

L’idée est d’éviter de quitter l’application Téléphone pour aller rechercher une information dans le calendrier ou ailleurs.

Samsung présente cette approche comme une extension de Galaxy AI destinée à rendre les interactions plus contextuelles.

Dans les faits, Call Brief agit comme une petite fiche de rappel associée à l’appel en cours.

La fonction n’est pas nécessairement activée par défaut selon les configurations.

Now Brief devient beaucoup plus personnalisable

Now Brief évolue également.

Jusqu’ici, Samsung utilisait cette fonction pour présenter différents résumés et informations personnalisées tout au long de la journée.

Avec One UI 9, il devient possible de créer ses propres Custom Cards.

Vous pouvez par exemple construire une carte comprenant des informations provenant de :

Samsung Health ;

Samsung Weather ;

YouTube.

L’utilisateur peut ensuite choisir le type d’informations à afficher et le moment auquel elles doivent apparaître dans Now Brief.

Cela permet de transformer Now Brief en tableau de bord beaucoup plus personnel.

Un utilisateur peut par exemple privilégier les données liées à son activité physique le matin et d’autres contenus plus tard dans la journée.

Now Nudge regarde ce qui se passe à l’écran pour suggérer une action

Now Nudge pousse encore plus loin l’utilisation de l’intelligence artificielle dans One UI.

La fonction analyse ce qui est affiché à l’écran et tente de proposer l’action suivante la plus pertinente.

Par exemple, si une conversation évoque un rendez-vous ou une date, Now Nudge peut proposer une action adaptée sans obliger l’utilisateur à ouvrir manuellement une autre application.

Samsung parle de suggestions contextuelles en temps réel.

L’objectif est donc de réduire les étapes entre une information affichée et l’action qui peut en découler.

Samsung précise que Now Nudge dépend des applications compatibles et qu’un compte Samsung est nécessaire.

C’est probablement l’une des fonctions qui illustre le mieux la direction prise avec One UI 9.

Galaxy AI ne se limite plus à générer du texte ou à modifier des photos.

Samsung cherche davantage à anticiper ce que l’utilisateur veut faire ensuite.

My FanCam peut suivre automatiquement une personne dans une vidéo

My FanCam cible cette fois la vidéo.

La fonction permet de sélectionner une personne dans une séquence déjà enregistrée.

Le smartphone peut ensuite recadrer automatiquement la vidéo afin de garder cette personne au centre de l’image.

C’est particulièrement utile pour :

un concert ;

un événement sportif ;

une scène avec plusieurs personnes ;

une vidéo destinée aux réseaux sociaux.

Vous filmez toute la scène.

Puis, après l’enregistrement, My FanCam peut créer une version centrée sur la personne qui vous intéresse.

Samsung indique que l’outil fonctionne depuis l’éditeur vidéo de la Galerie et que la disponibilité peut dépendre du contenu de la vidéo.

Le smartphone évite ainsi d’avoir à réaliser manuellement des dizaines de recadrages.

One UI 9 Beta 2 corrige aussi plusieurs bugs

Cette nouvelle version ne se limite pas à Galaxy AI.

Samsung corrige également plusieurs problèmes signalés dans la première bêta.

La mise à jour apporte notamment des correctifs concernant :

certaines déconnexions Wi-Fi ;

des plantages temporaires de l’application Contacts ;

des erreurs liées à la traduction avec Bixby Vision.

La deuxième bêta pèse environ 643 Mo sur les Galaxy S25 concernés selon les premiers déploiements.

Comme toujours avec une version bêta, quelques problèmes peuvent encore subsister.

Il ne s’agit pas encore nécessairement du logiciel à installer sur un smartphone utilisé quotidiennement si vous recherchez une stabilité maximale.

One UI 9 stable a déjà commencé son déploiement sur les Galaxy S26

La situation de One UI 9 a aussi évolué ces dernières semaines.

Samsung a commencé le 16 septembre 2026 le déploiement officiel de One UI 9, d’abord sur les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra.

Les Galaxy S25 restent pour l’instant concernés par le programme bêta dans plusieurs marchés.

L’arrivée rapide d’une deuxième version montre néanmoins que Samsung avance vers une version stable.

Le constructeur n’a pas encore communiqué un calendrier universel permettant de connaître le jour exact où chaque Galaxy S25 recevra la version finale.

Les Galaxy S25 ne sont pas les seuls concernés

Les Galaxy S25 ne resteront pas les seuls anciens modèles à profiter de ces fonctions.

Les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 peuvent eux aussi récupérer ces quatre outils avec One UI 9.

Les Galaxy S24 ainsi que les Z Fold 6 et Z Flip 6 sont également annoncés comme compatibles avec les quatre fonctions dans le cadre du déploiement de One UI 9. Certains modèles FE peuvent en revanche recevoir une sélection plus limitée.

C’est un point intéressant pour la politique logicielle de Samsung.

Une nouvelle fonction Galaxy AI ne reste donc pas nécessairement liée au smartphone sur lequel elle a été présentée.

Tout dépend surtout des capacités matérielles et des choix de compatibilité définis par Samsung.

Comment vérifier One UI 9 sur votre Galaxy S25 ?

Les utilisateurs inscrits au programme bêta peuvent vérifier la disponibilité depuis :

Paramètres > Mise à jour logicielle > Téléchargement et installation

Le déploiement peut différer selon le pays.

Il faut donc éviter de considérer l’absence de mise à jour sur un appareil français comme une exclusion définitive.

La vraie nouveauté pour les propriétaires de Galaxy S25 est ailleurs : One UI 9 commence à leur apporter plusieurs fonctions initialement réservées aux Galaxy plus récents.

Et parmi les quatre nouveautés, My FanCam et Now Nudge sont probablement celles qui changeront le plus concrètement l’utilisation quotidienne du smartphone.

Sources : SamMobile — Android Authority