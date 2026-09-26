Les nouvelles Xiaomi Pad 9 et Pad 9 Pro misent sur le 144 Hz et une batterie allant jusqu’à 11 000 mAh

Xiaomi vient d’officialiser ses nouvelles Pad 9 et Pad 9 Pro en Chine. Deux tablettes Android qui misent sur des écrans 3.2K jusqu’à 144 Hz, des processeurs Snapdragon haut de gamme et surtout des batteries pouvant atteindre 11 000 mAh.

La différence entre les deux modèles ne se limite d’ailleurs pas à la taille de l’écran.

Xiaomi Pad 9 : Snapdragon 8s Gen 4 et batterie de 9 720 mAh

La Xiaomi Pad 9 embarque un écran LCD de 11,2 pouces avec une définition 3.2K et un taux de rafraîchissement pouvant grimper jusqu’à 144 Hz.

À l’intérieur, Xiaomi conserve le Snapdragon 8s Gen 4. Une puce déjà très performante, même si elle était également utilisée sur la génération précédente.

La tablette reçoit surtout une batterie de 9 720 mAh, compatible avec une recharge rapide de 45 W.

Son châssis reste particulièrement fin avec une épaisseur annoncée de seulement 5,75 mm pour un poids d’environ 485 grammes.

Xiaomi propose quatre couleurs : rose, vert, noir et argent.

La Xiaomi Pad 9 Pro passe à 12,5 pouces et 11 000 mAh

La Pad 9 Pro change davantage.

Son écran atteint 12,5 pouces, toujours avec une définition 3.2K et un rafraîchissement maximal de 144 Hz. Xiaomi semble ici chercher à se rapprocher davantage des grandes tablettes orientées productivité.

Elle reçoit surtout le Snapdragon 8 Gen 5, plus puissant que le Snapdragon 8s Gen 4 du modèle standard.

La batterie grimpe à 11 000 mAh avec une recharge rapide de 67 W.

Xiaomi annonce jusqu’à 14,5 heures de lecture de vidéos courtes et jusqu’à 20 heures de réunions en ligne. Il s’agit des chiffres communiqués par le constructeur et l’autonomie réelle pourra varier selon les usages.

HyperOS 4 est également de la partie

Les deux tablettes fonctionnent sous HyperOS 4.

Xiaomi met notamment en avant plusieurs applications adaptées aux grands écrans ainsi que des fonctions destinées au travail et au multitâche.

La marque veut clairement présenter ces Pad 9 comme autre chose que de simples appareils destinés à regarder Netflix ou YouTube.

Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 et USB-C 3.2 Gen 1 sont également annoncés sur la gamme.

Les prix commencent autour de 390 euros

En Chine, Xiaomi commercialise plusieurs configurations.

Pour la Xiaomi Pad 9 :

8 Go + 128 Go : 2 999 yuans, soit environ 390 €

8 Go + 256 Go : 3 299 yuans, soit environ 430 €

8 Go + 256 Go avec écran Soft Light : 3 499 yuans, soit environ 460 €

12 Go + 256 Go : 3 799 yuans, soit environ 500 €

La Xiaomi Pad 9 Pro est logiquement plus chère :

8 Go + 128 Go : 3 799 yuans, soit environ 500 €

8 Go + 256 Go : 4 099 yuans, soit environ 535 €

12 Go + 256 Go : 4 599 yuans, soit environ 600 €

12 Go + 256 Go Soft Light : 4 799 yuans, soit environ 630 €

16 Go + 256 Go : 4 999 yuans, soit environ 655 €

Ces montants en euros sont de simples conversions du tarif chinois au taux de change actuel. Ils ne correspondent donc pas aux futurs prix européens.

Et c’est un point à garder en tête.

Lorsqu’un produit Xiaomi arrive en France, son tarif peut être plus élevé en raison de la TVA, de la distribution et du positionnement choisi par la marque.

Xiaomi n’a pour le moment communiqué ni les prix ni la date de commercialisation des Pad 9 et Pad 9 Pro en France.

Sources