ChatGPT Voice peut désormais utiliser vos applications connectées directement pendant une conversation

Parler à ChatGPT ne sert plus seulement à poser une question et écouter une réponse.

Depuis le 23 septembre 2026, OpenAI permet désormais à ChatGPT Voice d’utiliser les plugins et les applications connectées à votre compte directement pendant une conversation vocale.

Concrètement, vous pouvez demander à ChatGPT d’aller chercher une information dans une application compatible, résumer des contenus liés à votre compte ou exploiter certains services sans devoir quitter le mode vocal.

La nouveauté fonctionne sur le Web, iOS et Android.

ChatGPT Voice peut désormais accéder à vos applications connectées

OpenAI confirme que le mode Live prend maintenant en charge les plugins.

Cela signifie que, pendant une conversation vocale, ChatGPT peut utiliser les applications déjà connectées à votre compte, dans la limite de leurs autorisations.

Par exemple, selon les services installés et votre formule, il devient possible de demander vocalement à ChatGPT de :

retrouver certaines informations dans une application connectée ;

résumer des messages ou des documents ;

consulter des données auxquelles vous avez déjà autorisé l’accès ;

utiliser certaines fonctions proposées par un plugin.

Les réponses écrites continuent parallèlement d’apparaître dans la conversation.

Vous pouvez donc parler à ChatGPT tout en gardant une trace textuelle de ce qu’il fait.

Vos connexions et permissions restent les mêmes

L’arrivée des plugins dans Voice ne signifie pas que ChatGPT obtient automatiquement accès à tous vos comptes.

OpenAI précise que les connexions existantes, les permissions accordées et les limites d’utilisation continuent de s’appliquer.

Si une application n’est pas connectée à ChatGPT, Voice ne peut pas simplement aller chercher ses données.

Même chose si un plugin possède des restrictions particulières.

L’utilisateur conserve donc les mêmes règles que lorsqu’il utilise ces applications depuis une conversation écrite.

La disponibilité dépend également du plan ChatGPT, de la région et de l’application utilisée.

On peut maintenant demander beaucoup plus de choses à la voix

Le changement devient surtout intéressant lorsqu’on utilise plusieurs services avec ChatGPT.

Avant cette mise à jour, une conversation vocale servait principalement à échanger directement avec l’assistant.

Désormais, la voix peut devenir une porte d’entrée vers les outils connectés.

Vous pouvez commencer une demande oralement, laisser ChatGPT récupérer les informations nécessaires puis continuer la conversation sans repasser systématiquement au clavier.

C’est particulièrement pratique sur smartphone.

Dans une situation de mobilité, il devient par exemple plus simple de demander un résumé d’un contenu, de rechercher une information ou de continuer un travail sans manipuler longuement l’écran.

Voice arrive aussi dans ChatGPT Work sur mobile

OpenAI ne s’est pas arrêté aux applications connectées.

Le mode vocal est également disponible dans ChatGPT Work sur le Web et sur mobile.

Work est conçu pour des tâches plus longues et plus complexes que les échanges classiques.

Avec Voice, les utilisateurs disposant de l’accès nécessaire peuvent maintenant lancer certaines de ces tâches simplement en parlant.

OpenAI cite notamment la possibilité de demander à ChatGPT de :

créer un document ;

préparer une présentation ;

produire une feuille de calcul ;

utiliser des applications connectées ;

travailler dans un navigateur.

C’est probablement le changement le plus important de cette mise à jour.

La voix ne sert plus uniquement à discuter avec l’IA.

Elle peut désormais être utilisée pour déclencher un véritable flux de travail.

Une tâche peut continuer après la fin de l’appel vocal

Autre détail pratique : une tâche lancée dans Work ne s’arrête pas obligatoirement lorsque vous quittez la conversation vocale.

OpenAI indique que si le travail n’est pas terminé à la fin de l’appel, il peut continuer dans la conversation écrite.

Vous pouvez donc commencer une demande en marchant ou depuis votre smartphone, puis reprendre le résultat plus tard sur ordinateur.

La continuité entre mobile et bureau devient ainsi beaucoup plus naturelle.

C’est aussi l’un des points sur lesquels OpenAI cherche visiblement à faire évoluer ChatGPT : commencer une tâche sur un appareil puis la poursuivre ailleurs sans devoir recommencer depuis le début.

Les utilisateurs Free et Go peuvent aussi profiter des plugins dans Voice

La disponibilité varie selon les formules.

OpenAI indique que les utilisateurs Free et Go peuvent utiliser Voice dans les conversations classiques avec les plugins disponibles pour leur offre.

L’accès à Voice dans Work demande en revanche de disposer à la fois de Voice et de Work.

Toutes les fonctionnalités ne sont donc pas identiques entre les différentes formules ChatGPT.

Le nombre d’applications disponibles peut également varier selon le pays, le compte ou l’environnement professionnel.

ChatGPT Voice devient beaucoup plus proche d’un assistant complet

Cette évolution change progressivement la nature du mode vocal.

Jusqu’ici, ChatGPT Voice pouvait surtout être vu comme une manière plus naturelle de discuter avec l’intelligence artificielle.

Avec les plugins et Work, il devient davantage capable d’agir sur des informations provenant de services externes.

Cela rapproche ChatGPT du fonctionnement d’un assistant personnel capable de comprendre une demande orale puis d’utiliser les outils nécessaires pour y répondre.

La différence reste importante : il ne s’agit pas d’un accès illimité à votre smartphone ou à vos comptes.

ChatGPT ne peut utiliser que les applications disponibles et autorisées.

Mais la frontière entre « parler à l’IA » et « demander à l’IA de faire quelque chose » devient beaucoup moins nette.

Comment utiliser les applications connectées dans ChatGPT Voice ?

Si la fonction est disponible sur votre compte, il faut d’abord avoir installé ou connecté les applications concernées depuis les réglages de ChatGPT.

Les applications se gèrent depuis la section consacrée aux plugins.

Une fois le service connecté et les permissions accordées, vous pouvez lancer une conversation Voice puis formuler directement votre demande.

ChatGPT utilise alors l’application lorsqu’elle est pertinente et autorisée.

OpenAI indique également que la disponibilité peut dépendre :

du plan ChatGPT ;

de la région ;

du plugin ;

de l’interface utilisée ;

des règles appliquées par un espace de travail professionnel.

Si une fonction n’apparaît pas encore chez vous, cela peut donc simplement venir de votre formule ou du déploiement en cours.

Une mise à jour qui change surtout l’usage sur smartphone

C’est probablement sur mobile que cette évolution prend le plus de sens.

Taper une longue demande à ChatGPT depuis un smartphone peut rapidement devenir pénible.

Pouvoir dire directement ce que l’on veut, laisser l’assistant utiliser les outils connectés puis récupérer le résultat dans la conversation réduit fortement les manipulations.

OpenAI pousse ainsi ChatGPT Voice au-delà du simple mode conversationnel.

Depuis cette mise à jour, la voix peut désormais servir à lancer des actions et des tâches utilisant réellement les services reliés au compte.

Et c’est probablement la direction que prend progressivement ChatGPT : moins de navigation manuelle, davantage de demandes formulées naturellement, puis exécutées à travers les outils disponibles.

Sources : OpenAI — OpenAI — TechCrunch