Ce jeu Switch 2 déçoit par ses graphismes, le studio promet déjà plusieurs améliorations

RuneScape: Dragonwilds vient à peine d’arriver sur Nintendo Switch 2 que Jagex doit déjà répondre aux critiques.

Plusieurs joueurs jugent la qualité graphique de cette version nettement inférieure à ce qu’ils attendaient, avec notamment une image jugée floue, des textures peu détaillées et un rendu très éloigné des captures utilisées sur l’eShop.

Le studio reconnaît le problème.

Et il promet déjà plusieurs améliorations.

Jagex reconnaît que la version Switch 2 doit être améliorée

RuneScape: Dragonwilds est disponible sur Switch 2 depuis le 15 septembre 2026.

Le jeu de survie en monde ouvert de Jagex est également proposé sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.

Mais c’est surtout la version Nintendo qui fait parler depuis sa sortie.

Sur Reddit et les réseaux sociaux, plusieurs joueurs ont publié des captures montrant un rendu graphique considéré comme particulièrement faible.

Jagex a fini par réagir directement.

Le studio explique être conscient des problèmes de qualité visuelle et confirme qu’il travaille déjà sur plusieurs changements destinés à améliorer l’expérience sur Switch 2.

Les joueurs pointent surtout une image floue et des textures moins détaillées

Les critiques concernent principalement le rendu général.

Plusieurs utilisateurs estiment que la version Switch 2 souffre notamment :

d’une résolution visuelle faible ;

d’une image parfois très floue ;

de textures moins détaillées ;

d’une végétation simplifiée ;

d’un éclairage moins convaincant ;

de différences importantes avec les versions PC et consoles concurrentes.

La puissance de la Switch 2 est évidemment inférieure à celle d’une PS5 ou d’une Xbox Series X.

Une réduction de certains paramètres graphiques était donc attendue.

Mais plusieurs joueurs considèrent que les compromis sont allés trop loin.

Le problème est devenu suffisamment visible pour que Jagex reconnaisse publiquement que le rendu actuel doit évoluer.

Les captures de l’eShop vont également être remplacées

Autre point embarrassant : les images utilisées sur la fiche Nintendo eShop.

Plusieurs captures promotionnelles ne représenteraient pas fidèlement le rendu obtenu sur Switch 2.

Jagex a confirmé vouloir mettre à jour les captures affichées sur l’eShop afin qu’elles correspondent davantage à la version Nintendo réellement commercialisée.

C’est une décision plutôt inhabituelle.

Elle montre aussi que le studio reconnaît le décalage entre les visuels promotionnels et ce que certains joueurs voient réellement sur leur console.

Les futures captures devraient donc permettre de mieux savoir à quoi s’attendre avant d’acheter le jeu.

Les développeurs préparent plusieurs améliorations graphiques

La bonne nouvelle est que Jagex ne compte pas laisser la version Switch 2 dans son état actuel.

Le studio travaille notamment sur des améliorations de la qualité d’image et des performances.

Le problème ne pourra toutefois pas être réglé instantanément.

Jagex prévient que certains changements importants demanderont du temps.

Une partie du travail passerait notamment par une évolution technique du moteur utilisé par le jeu.

RuneScape: Dragonwilds fonctionne sous Unreal Engine.

Les développeurs prévoient de mettre à jour leur version du moteur afin de profiter de nouvelles optimisations susceptibles d’améliorer le rendu et les performances sur Switch 2.

Ce type de modification est beaucoup plus lourd qu’un simple réglage graphique.

Il faudra donc probablement plusieurs mises à jour avant d’obtenir le résultat définitif.

Un premier patch est déjà disponible

Jagex n’a pas attendu les critiques graphiques pour commencer à corriger le jeu.

Une première mise à jour, la version 1.0.0.4, a déjà été distribuée sur Switch 2.

Elle règle plusieurs bugs importants.

Parmi les correctifs figurent notamment un problème pouvant provoquer la corruption d’une sauvegarde mondiale lorsqu’un joueur quittait sa partie.

Le patch corrige également un crash susceptible de se produire en utilisant une canne à pêche près de certaines constructions créées par les joueurs.

Un autre plantage lié à certaines modifications dans les paramètres a aussi été corrigé.

Ce ne sont pas encore les améliorations graphiques attendues.

Mais cela montre que le studio travaille activement sur la version Nintendo.

D’autres bugs sont toujours en cours d’analyse

Tout n’est pas encore réglé.

Jagex indique travailler sur plusieurs problèmes signalés par la communauté.

Le studio enquête notamment sur :

certains raids qui ne se réinitialisent pas correctement ;

des pertes de sauvegarde de personnage lors de la modification de son apparence ;

des différences entre certaines sauvegardes selon la plateforme ;

des problèmes de navigation dans les coffres et inventaires avec une manette ;

différents problèmes de stabilité.

Le studio prépare donc plusieurs vagues de correctifs.

Sur Switch 2, chaque mise à jour doit également passer par le processus de validation de Nintendo avant son déploiement.

Cela peut expliquer pourquoi certains correctifs arrivent plus tard que sur PC.

Le crossplay a déjà été réactivé

RuneScape: Dragonwilds permet de jouer avec des utilisateurs présents sur d’autres plateformes.

Le crossplay de la version Switch 2 avait temporairement rencontré des difficultés en raison du décalage entre les versions du jeu.

Après l’arrivée du patch 1.0.0.4, le jeu multiplateforme a de nouveau été activé pour les joueurs Nintendo.

Le problème pourrait néanmoins se reproduire temporairement lors de futures mises à jour si la version Switch 2 attend encore sa validation alors qu’un patch est déjà disponible ailleurs.

C’est l’une des contraintes habituelles des jeux crossplay mis à jour très régulièrement.

RuneScape arrive sur console pour la première fois de son histoire

La sortie de Dragonwilds reste malgré tout un événement important pour Jagex.

Le jeu constitue la première apparition d’un titre RuneScape sur consoles en 25 ans d’existence de la licence.

Dragonwilds avait auparavant connu une longue période d’accès anticipé sur Steam.

Jagex indique que le jeu avait dépassé 1,5 million de ventes avant même sa sortie définitive.

Depuis le 15 septembre, il est disponible sur :

Nintendo Switch 2 ;

PS5 ;

Xbox Series X|S ;

PC.

Il est également proposé dans le Xbox Game Pass Premium, Ultimate et PC Game Pass, ainsi que dans les formules PlayStation Plus Extra et Premium.

Mieux vaut peut-être attendre quelques mises à jour sur Switch 2

Pour ceux qui souhaitent absolument jouer en portable, la version Switch 2 reste évidemment la plus pratique.

Mais les déclarations de Jagex montrent clairement que le rendu actuel n’est pas considéré comme définitif par le studio lui-même.

Les joueurs sensibles à la qualité graphique peuvent donc avoir intérêt à observer l’évolution des prochains patchs.

Jagex promet des améliorations.

Il reconnaît également que les captures eShop doivent être corrigées et travaille sur une évolution technique plus profonde du jeu.

Reste maintenant à voir jusqu’où le studio pourra améliorer Dragonwilds tout en respectant les limites matérielles de la Switch 2.

Sources : Jagex — Nintendo Life — Kotaku