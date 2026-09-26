Google Photos peut désormais masquer les informations sensibles avant de partager une image

Google Photos reçoit un nouvel outil qui peut éviter quelques mauvaises surprises au moment de partager une capture d’écran ou une photo. Google ajoute une fonction Redact capable de flouter ou pixelliser directement une partie précise d’une image, comme un visage, une adresse, un numéro de téléphone ou une plaque d’immatriculation.

La nouveauté commence à être déployée dans Google Photos sur Android à l’échelle mondiale. Elle s’accompagne également de nouveaux outils d’édition et de plusieurs filtres baptisés Moods.

Google Photos ajoute enfin un véritable outil pour masquer une partie d’une image

Avant d’envoyer une capture d’écran, il faut parfois cacher certaines informations qui n’étaient pas destinées à être publiques. Une adresse e-mail, le nom d’un contact, un numéro de commande ou encore une plaque d’immatriculation peuvent facilement apparaître sur une image sans que l’on y prête attention.

Google veut simplifier cette étape directement depuis Photos.

Le nouvel outil Redact rejoint les fonctions d’annotation de Google Photos. Une fois activé, il permet de passer le doigt sur la partie à dissimuler afin de la rendre illisible grâce à un effet de flou ou de pixellisation.

Cela évite notamment de devoir ouvrir une seconde application uniquement pour anonymiser une capture d’écran avant de l’envoyer dans une conversation ou de la publier sur un réseau social.

Un petit ajout, mais particulièrement pratique.

Visages, adresses ou plaques : plusieurs informations peuvent être cachées

L’intérêt de Redact est justement de pouvoir sélectionner précisément la zone à masquer. L’utilisateur garde donc le contrôle sur ce qui doit rester visible.

La fonction peut par exemple servir à dissimuler :

un visage sur une photo ;

une adresse postale ;

une adresse e-mail ;

un numéro de smartphone ;

une plaque d’immatriculation ;

le nom d’un contact ;

certaines informations présentes sur une capture d’écran.

Google ajoute également un réglage plus précis de l’épaisseur du trait pour les outils d’annotation.

De nouvelles polices arrivent aussi dans l’outil permettant d’ajouter du texte sur une image.

Cette évolution s’inscrit dans une tendance plus large visant à donner davantage de contrôle aux utilisateurs sur les informations qu’ils partagent. La question dépasse d’ailleurs largement Google Photos : quelques gestes simples permettent déjà de renforcer sa confidentialité numérique sur un smartphone ou un ordinateur.

La nouveauté commence à arriver sur Android

Selon les informations communiquées autour de cette mise à jour, Redact est en cours de déploiement mondial dans Google Photos pour Android.

Tous les smartphones ne l’afficheront donc pas nécessairement au même moment. Comme souvent avec les nouveautés Google, l’activation peut être progressive et dépendre de la version de l’application ou du compte utilisé.

Si le nouvel outil n’apparaît pas encore, mieux vaut donc vérifier que Google Photos est à jour puis attendre son activation plutôt que de considérer son absence comme un problème.

Google Photos évolue régulièrement côté édition et organisation. L’application avait par exemple récemment corrigé un bug qui rendait beaucoup plus compliquée la sélection de nombreuses images.

Google ajoute aussi de nouveaux effets « Moods »

Redact n’est pas la seule nouveauté de cette mise à jour.

Google Photos commence également à proposer sur Android une nouvelle série d’effets regroupés sous le nom Moods. Leur objectif est de modifier rapidement l’ambiance générale d’une photo sans avoir à régler individuellement de nombreux paramètres.

Plusieurs rendus sont proposés, notamment Crisp 35mm, 2000’s Night, Retro Contrast, Night Light, Blue Haze, Airy Minimalist et Rich Textures.

Chaque effet dispose d’un curseur permettant d’ajuster son intensité.

Google indique également que ces rendus s’adaptent au contenu de l’image. Il ne s’agit donc pas simplement d’appliquer exactement le même filtre à toutes les photos.

Google Photos reçoit également 15 nouveaux modèles Remix

Autre changement : Google ajoute 15 nouveaux modèles Remix.

Ils permettent de transformer plus rapidement une photo selon différents thèmes. Google cite notamment des compositions inspirées d’un tapis rouge, des cartes d’anniversaire ou encore des clichés de photomaton.

Cette partie du déploiement est plus limitée géographiquement : les nouveaux modèles Remix arrivent sur Android et iOS dans certains pays seulement.

Redact et les Moods bénéficient en revanche d’un déploiement annoncé comme mondial sur Android.

Google continue donc de transformer Photos en véritable outil d’édition, et plus seulement en espace destiné à sauvegarder et retrouver ses images. Avec Redact, l’une des nouveautés les plus utiles n’est finalement pas liée à l’intelligence artificielle : elle permet simplement d’éviter de partager une information privée par erreur.

Source : 9to5Google