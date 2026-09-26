Chrome corrige enfin ce détail agaçant quand vous passez d’un appareil à un autre

Google améliore une fonction pratique de Chrome que beaucoup utilisent sans forcément y penser : l’envoi d’un onglet d’un appareil vers un autre. Jusqu’ici, transférer une page de son smartphone vers son ordinateur permettait bien de retrouver le site, mais pas forcément exactement l’endroit où l’on s’était arrêté.

Chrome va désormais conserver l’état précis de l’onglet, notamment la position dans la page et certaines informations déjà saisies dans un formulaire.

Autrement dit, il devient possible de commencer quelque chose sur un appareil et de le poursuivre sur un autre sans repartir de zéro.

Chrome se souvient désormais de l’endroit exact où vous étiez

Prenons un exemple simple. Vous êtes en train de lire un très long article sur votre ordinateur et vous devez partir. Vous envoyez alors l’onglet vers votre smartphone pour continuer dans les transports.

Jusqu’à présent, Chrome pouvait rouvrir la bonne page, mais celle-ci revenait généralement à son état initial.

Avec la nouvelle fonction, la position exacte dans la page est sauvegardée lors du transfert.

Si vous étiez au milieu d’un long document, Chrome doit donc vous permettre de reprendre directement à cet endroit sur le second appareil.

Google donne lui-même l’exemple d’un document d’une cinquantaine de pages commencé sur un ordinateur puis poursuivi sur smartphone.

C’est beaucoup plus pratique.

Même certains formulaires déjà remplis peuvent être conservés

La nouveauté ne concerne pas uniquement la lecture.

Chrome peut également mémoriser les informations saisies dans un formulaire qui n’a pas encore été envoyé. Cela peut être utile lorsque l’on commence une inscription, une recherche ou une autre démarche depuis un appareil avant de vouloir terminer sur un autre.

Attention toutefois : Google parle de formulaires partiellement remplis, ce qui ne signifie pas nécessairement que tous les champs de tous les sites seront systématiquement transférés.

Le comportement peut notamment dépendre du fonctionnement de la page et du type de données concerné.

Cela reste une évolution importante pour ceux qui utilisent Chrome sur plusieurs appareils au quotidien.

Comment envoyer un onglet Chrome vers un autre appareil ?

Sur ordinateur, l’option est disponible depuis le menu principal de Chrome.

Il faut ouvrir le menu à trois points, puis accéder à :

Caster, enregistrer et partager > Envoyer vers vos appareils

Google permet également d’ajouter directement ce raccourci dans la barre d’outils de Chrome afin d’éviter de passer systématiquement par plusieurs menus.

Sur Android, la commande se trouve dans le menu de partage de Chrome.

Les appareils doivent naturellement être reliés au même compte Google pour que Chrome puisse les identifier.

Cette continuité entre smartphone et ordinateur complète d’autres fonctions destinées à rendre Chrome plus pratique sur plusieurs appareils. Google multiplie également les changements dans son navigateur, notamment avec l’intégration croissante de Gemini et de nouvelles options d’interface.

Gemini dans Chrome peut aussi analyser davantage de contenus

Google profite de cette annonce pour enrichir Gemini dans Chrome.

L’assistant peut désormais répondre à des questions concernant des vidéos, des podcasts, des enregistrements audio et d’autres fichiers multimédias, même lorsqu’ils ne proviennent pas de YouTube.

Après lecture du contenu, Gemini peut par exemple aider à :

identifier les points principaux ;

retrouver une information précise ;

expliquer un passage difficile à comprendre ;

résumer certaines parties d’un contenu audio ou vidéo.

Google pousse donc progressivement Gemini au-delà de la simple analyse des pages web traditionnelles.

Chrome peut même créer un quiz à partir de la page ouverte

Une autre fonction vise particulièrement les étudiants.

Gemini dans Chrome peut générer des quiz interactifs à partir du contenu actuellement affiché dans l’onglet. Cela peut fonctionner avec différents supports comme un document Google Docs, une vidéo YouTube ou un article de recherche.

L’objectif est d’identifier les notions principales puis de proposer des questions permettant de vérifier si elles ont bien été comprises.

Pour le moment, cette fonction de quiz est annoncée en anglais sur ordinateur aux États-Unis et en Inde. Google prévoit de l’étendre ensuite à davantage de régions et aux appareils mobiles.

La conservation de la position d’un onglet est finalement beaucoup plus discrète que ces nouveautés liées à l’intelligence artificielle, mais elle pourrait être celle que certains utilisateurs remarqueront le plus au quotidien.

Pouvoir passer de l’ordinateur au smartphone sans rechercher le paragraphe où l’on s’était arrêté paraît évident. Chrome ne le faisait simplement pas aussi proprement jusqu’à présent.

Source : 9to5Google