Certains iPhone 18 Pro Max ne peuvent plus appeler ni utiliser Internet : ce que l’on sait du problème

L’iPhone 18 Pro Max vient à peine d’arriver sur le marché qu’un problème de connexion mobile est déjà signalé par plusieurs utilisateurs. Les témoignages concernent pour l’instant les États-Unis et plus précisément des clients de l’opérateur AT&T.

Pour les personnes touchées, le problème est loin d’être anodin : appels, SMS et données mobiles peuvent devenir indisponibles, tandis que certains rencontrent également des difficultés avec l’activation de l’eSIM.

Apple travaille parallèlement sur iOS 27.0.1, une mise à jour qui pourrait apporter un correctif.

Les signalements concernent surtout AT&T

Plusieurs témoignages sont apparus sur Reddit, les forums MacRumors et les communautés d’assistance Apple.

Le point commun est assez précis : les utilisateurs possèdent un iPhone 18 Pro Max américain et utilisent le réseau AT&T.

Dans certains cas, le smartphone refuse purement et simplement de se connecter correctement au réseau mobile. Il devient alors impossible de passer un appel, d’envoyer un SMS ou d’utiliser la connexion 4G/5G.

Ce n’est donc pas un simple problème d’affichage des barres réseau.

Pour l’instant, rien ne permet d’affirmer que les iPhone 18 Pro Max vendus en France sont concernés.

Le modem américain est différent de celui vendu en France

Cette particularité attire forcément l’attention.

L’iPhone 18 Pro Max commercialisé aux États-Unis utilise un modem Qualcomm Snapdragon X80, tandis que celui vendu en France et dans une grande partie de l’Europe repose sur le modem C2 développé par Apple.

Menow avait déjà détaillé cette différence matérielle entre l’iPhone 18 Pro Max américain et celui vendu en France.

Il serait malgré tout prématuré d’en conclure que Qualcomm est responsable du problème.

À ce stade, aucun lien de cause à effet n’a été confirmé.

iOS 27.0.1 est déjà en préparation

Apple teste actuellement iOS 27.0.1.

Cette première mise à jour corrective d’iOS 27 devrait logiquement s’attaquer aux problèmes apparus depuis la sortie des nouveaux iPhone. Il reste à voir si elle contiendra également une mise à jour opérateur permettant de résoudre les difficultés rencontrées chez AT&T.

Sa sortie est attendue rapidement.

Pour les utilisateurs français, il n’y a donc aucune raison particulière de s’alarmer actuellement. L’iPhone 18 Pro Max vendu dans l’Hexagone possède une configuration réseau différente et aucun problème équivalent de grande ampleur n’a été établi.

Voir la source