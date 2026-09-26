Ces petits panneaux cachés dans les Apple Store servent à tester le zoom de l’iPhone 18 Pro

Apple a trouvé une manière assez originale de montrer les capacités photo de l’iPhone 18 Pro et de l’iPhone 18 Pro Max. Dans certains Apple Store, de petits panneaux portant le mot « hello » ont été installés volontairement à distance des smartphones de démonstration.

Ils ne sont pas placés là au hasard.

Leur objectif est d’inciter les visiteurs à utiliser le zoom de l’iPhone pour essayer de lire le texte depuis l’autre côté du magasin.

Apple transforme ses boutiques en terrain de test

L’idée est simple.

Un visiteur prend en main un iPhone 18 Pro, ouvre l’appareil photo puis remarque au loin un petit panneau bleu difficile à lire à l’œil nu.

Il peut alors utiliser le téléobjectif du smartphone pour s’en rapprocher.

C’est une démonstration très concrète du zoom sans avoir besoin de montrer une fiche technique ou une vidéo promotionnelle.

Apple mise beaucoup sur la photographie avec cette génération.

L’iPhone 18 Pro ajoute surtout de nouvelles commandes manuelles

Les iPhone 18 Pro et Pro Max disposent d’un système photo comprenant une caméra principale Fusion 48 Mpx à ouverture variable.

L’utilisateur peut sélectionner plusieurs ouvertures afin d’agir sur la lumière et la profondeur de champ.

Apple ajoute également de nouvelles commandes Pro permettant de régler manuellement la vitesse d’obturation, la balance des blancs ou encore l’ouverture.

Le changement est donc plus profond qu’un simple zoom supplémentaire.

La Dynamic Island de l’iPhone 18 Pro a elle aussi évolué avec la possibilité d’afficher davantage d’activités simultanément.

Les prix français commencent à 1 479 €

En France, l’iPhone 18 Pro est commercialisé à partir de 1 479 €.

L’iPhone 18 Pro Max débute à 1 629 €.

Ces petits panneaux installés en Apple Store permettent donc aux acheteurs potentiels d’essayer réellement une partie du système photo avant de dépenser une telle somme.

Et dans le cas d’un smartphone haut de gamme, quelques minutes d’essai peuvent parfois être plus parlantes qu’une longue fiche de caractéristiques.



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