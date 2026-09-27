iOS 27 change encore le contrôle parental : voici ce que les parents peuvent désormais limiter sur l’iPhone

Avec iOS 27, Apple ne se contente pas d’ajouter quelques options à Temps d’écran. Le contrôle parental a été profondément revu, avec davantage de réglages sur les applications, les sites web, les communications et le temps passé sur l’iPhone.

Les parents peuvent désormais intervenir plus précisément, sans devoir bloquer totalement l’appareil.

Et certaines restrictions peuvent être adaptées en fonction de l’âge de l’enfant.

Les parents peuvent fixer des limites par catégories d’applications

Avec iOS 27, Temps d’écran permet de gérer plus facilement le temps passé dans différentes catégories.

Apple cite notamment les réseaux sociaux, les jeux et le divertissement. Les parents peuvent donc appliquer des limites adaptées à chaque type d’usage, au lieu de gérer uniquement des applications une par une.

Le système fournit également des recommandations liées à l’âge de l’enfant pour aider à définir ces limites.

Ce ne sont pas des règles imposées automatiquement : le parent garde la main.

Un enfant peut devoir demander l’autorisation avant d’ouvrir un nouveau site

C’est l’une des nouveautés les plus intéressantes.

La fonction Demander à Naviguer permet d’exiger l’accord d’un parent avant qu’un enfant n’accède à un nouveau site dans Safari.

L’enfant peut envoyer une demande directement depuis son appareil.

Le parent choisit ensuite d’autoriser ou de refuser l’accès.

Cela évite d’avoir à bloquer tout le Web ou à créer manuellement une longue liste de sites interdits.

Apple renforce aussi le filtrage des contenus sensibles

La fonction Sécurité des communications va plus loin dans iOS 27.

Elle peut désormais intervenir face à des images ou vidéos violentes, sanglantes ou contenant de la nudité, y compris dans certains contenus partagés pendant des appels FaceTime.

Apple cherche ainsi à limiter l’exposition des enfants à des contenus sensibles sans transmettre directement ces contenus aux parents.

Le traitement repose largement sur l’appareil.

Les parents peuvent mieux contrôler avec qui leur enfant communique

Le nouveau système ne se limite pas au temps d’écran.

Apple permet également de mieux gérer les personnes avec lesquelles un enfant peut communiquer.

Les restrictions peuvent notamment concerner certains contacts ou certaines périodes de la journée.

L’objectif est de centraliser davantage ces réglages dans Temps d’écran plutôt que de les disperser dans plusieurs menus.

Le choix des applications au premier démarrage devient plus simple

Lors de la configuration d’un nouvel appareil pour un enfant, Apple propose désormais une sélection d’applications adaptées.

Les parents peuvent choisir un nombre réduit d’applications essentielles, puis en ajouter progressivement par la suite.

Cela permet d’éviter qu’un nouvel iPhone soit immédiatement rempli d’applications auxquelles l’enfant n’a pas forcément besoin d’accéder.

Le parent peut ensuite élargir les autorisations au fil du temps.

Temps d’écran affiche mieux ce qui se passe sur l’iPhone

Apple a également repensé l’interface de Temps d’écran.

Les parents disposent maintenant d’une vue plus directe sur l’utilisation de l’appareil, avec des commandes accessibles plus rapidement pour modifier une autorisation ou une limite.

L’idée est clairement de réduire le nombre de menus nécessaires pour intervenir.

Un parent peut donc ajuster plus facilement une limite sans devoir reconfigurer l’ensemble des restrictions.

Tous les appareils de la famille doivent être à jour

Il existe tout de même une condition importante.

Pour profiter de la nouvelle expérience Temps d’écran, tous les appareils du groupe de Partage familial doivent utiliser les nouvelles versions logicielles compatibles, notamment iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 ou visionOS 27 selon les appareils concernés.

Si certains appareils restent sur une ancienne version, la famille peut continuer à utiliser l’ancien système de contrôle parental.

Mais les nouvelles fonctions ne seront pas toutes disponibles.

iOS 27 donne surtout plus de souplesse aux parents

Le changement le plus important n’est finalement pas qu’Apple bloque davantage de choses.

C’est surtout que les restrictions deviennent plus précises.

Les parents peuvent limiter une catégorie d’applications, approuver un nouveau site au cas par cas, mieux gérer les communications et intervenir plus rapidement dans Temps d’écran.

Apple cherche donc moins à imposer un fonctionnement unique qu’à donner davantage de contrôle à chaque famille.

Sources