GTA 6 prépare plusieurs versions selon les régions : votre jeu pourrait ne pas être exactement le même partout

Rockstar continue de préparer la sortie de GTA 6 prévue le 19 novembre 2026, et un nouveau changement repéré dans les coulisses de sa boutique attire l’attention. Plusieurs références régionales ont récemment été ajoutées pour la version PS5, ce qui suggère que le jeu ne sera pas nécessairement distribué de manière strictement identique dans tous les pays.

Pour les joueurs français, rien n’indique pour l’instant qu’une version censurée soit prévue. Mais ces nouvelles références montrent que Rockstar adapte bien la distribution de GTA 6 selon les territoires.

Rockstar ajoute plusieurs versions régionales de GTA 6

De nouvelles références ont été repérées dans le système de la boutique Rockstar pour la version physique PS5 de GTA 6.

Parmi elles figurent notamment des codes associés à différents marchés, comme les Pays-Bas, les Émirats arabes unis ou encore l’Australie.

Ces références ne prouvent pas à elles seules que le contenu du jeu sera différent.

Elles peuvent simplement servir à gérer l’emballage, les langues, les classifications par âge ou encore les règles de distribution propres à chaque pays. Mais elles relancent aussi la question d’éventuelles différences de contenu entre certaines régions.

Rockstar confirme déjà officiellement que les versions PlayStation de GTA 6 seront liées à des zones géographiques précises.

Pourquoi GTA 6 pourrait être différent dans certains pays

Les jeux GTA ont déjà connu des modifications régionales par le passé.

Certaines versions ont notamment été adaptées pour respecter les règles locales concernant la violence, la nudité, les drogues ou certains contenus sexuels.

Le Japon constitue l’un des exemples les plus connus.

Sur plusieurs épisodes de la franchise, certains éléments ont été modifiés pour obtenir une classification compatible avec les règles locales.

Avec GTA 6, Rockstar pourrait donc suivre une logique similaire dans quelques marchés particulièrement restrictifs.

Pour l’instant, aucune liste officielle de contenus supprimés ou modifiés n’a été publiée.

La France fait partie d’une grande zone européenne

Rockstar a déjà publié des informations précises concernant l’activation des versions PlayStation de GTA 6.

La France est regroupée dans une vaste région comprenant notamment l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, la Belgique, la Suisse, l’Australie et plusieurs autres pays d’Europe et d’Asie.

Sur PlayStation, un code GTA 6 acheté dans une région donnée devra correspondre à la région du compte PSN utilisé.

C’est un détail à retenir si vous comptez acheter le jeu à l’étranger ou passer par un vendeur d’importation.

La situation est différente sur Xbox, puisque Rockstar indique que les codes Xbox ne seront pas verrouillés de la même manière selon les régions.

Acheter GTA 6 à l’étranger pourrait donc poser problème

Ce système peut avoir des conséquences très concrètes.

Un joueur possédant un compte PlayStation français qui achète une version prévue pour une autre région pourrait rencontrer des difficultés pour activer son code.

Rockstar recommande d’ailleurs explicitement d’acheter GTA 6 auprès d’un revendeur situé dans le même pays que le compte utilisé.

C’est d’autant plus important que la version physique ne fonctionnera pas comme beaucoup de joueurs l’imaginent.

La boîte de GTA 6 ne contiendra pas de disque.

Elle contiendra un code permettant de télécharger le jeu.

Cette particularité rend la compatibilité régionale du code encore plus importante.

Le Japon aura même une règle spéciale

Rockstar mentionne déjà une exception particulièrement étonnante pour le Japon.

Les codes PlayStation japonais de GTA 6 auront une date d’expiration fixée à 170 jours après leur émission, en raison de règles locales.

La sortie du jeu étant prévue le 19 novembre 2026, un joueur achetant une version japonaise devra donc faire attention à ne pas conserver son code trop longtemps sans l’utiliser.

Ce fonctionnement ne semble pas prévu pour la France.

Il montre néanmoins jusqu’où peuvent aller les différences entre les versions distribuées dans plusieurs pays.

Cela signifie-t-il que GTA 6 sera censuré en France ?

À ce stade, rien ne permet de l’affirmer.

La présence de plusieurs références régionales peut avoir de nombreuses explications techniques ou commerciales et ne signifie pas automatiquement que Rockstar prépare plusieurs versions censurées du jeu.

En revanche, il est désormais clair que la distribution de GTA 6 sera fortement régionalisée, notamment sur PlayStation.

Les éventuelles modifications de contenu dépendront vraisemblablement des classifications et des réglementations propres à certains pays.

Rockstar précise d’ailleurs que GTA 6 pourra être proposé dans de nouveaux territoires en fonction des règles des plateformes, des réglementations locales et des classifications par âge.

GTA 6 sort toujours le 19 novembre 2026

Ces changements dans la boutique interviennent alors que Rockstar accélère progressivement les préparatifs autour du lancement.

GTA 6 reste prévu pour le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S.

Le préchargement commencera une semaine plus tôt, le 12 novembre.

Les joueurs pourront également obtenir les versions physiques à partir de cette date afin de récupérer leur code et commencer le téléchargement avant l’ouverture officielle du jeu.

Les nouvelles références régionales constituent donc surtout un nouvel indice montrant que Rockstar met actuellement en place toute l’infrastructure nécessaire pour le lancement mondial.

Pour les joueurs français, le point à retenir est surtout simple : évitez d’acheter une version PlayStation importée sans vérifier sa région d’activation.

Sources :

Rockstar Games

Rockstar Games