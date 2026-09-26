HyperOS 4 : les premiers utilisateurs signalent déjà plusieurs bugs

HyperOS 4 commence à arriver chez les premiers bêta-testeurs internationaux et les retours permettent désormais de voir ce que donne réellement la nouvelle interface en dehors des démonstrations de Xiaomi.

Les avis ne sont pas tous identiques.

Certains utilisateurs apprécient la nouvelle interface et les animations, tandis que d’autres signalent déjà des problèmes avec les widgets, l’application Photos ou encore la chauffe pendant l’installation.

Il faut garder un point essentiel en tête : il s’agit d’une bêta.

Un Xiaomi 15 est devenu très chaud pendant la mise à jour

Un propriétaire de Xiaomi 15 participant au programme de bêta-test explique que son smartphone est devenu particulièrement chaud pendant l’installation d’HyperOS 4.

Une forte chauffe pendant une grosse mise à jour n’est pas forcément inquiétante en elle-même. Le smartphone doit télécharger, décompresser et optimiser de nombreux fichiers et applications.

Le comportement devient plus intéressant lorsqu’on regarde les autres problèmes rencontrés ensuite.

L’utilisateur rapporte notamment l’impossibilité d’ajouter certains widgets sur son écran d’accueil.

L’application Photos serait aussi plus lente

Autre problème évoqué : la consultation des photos.

Après avoir supprimé une image, le passage vers la suivante serait sensiblement plus lent qu’avec HyperOS 3.

Ce type de ralentissement est précisément ce qu’un programme bêta est censé permettre de repérer avant un déploiement stable.

L’utilisateur ne constate par ailleurs pas immédiatement d’amélioration de l’autonomie.

D’autres bêta-testeurs donnent toutefois un avis différent et rapportent une meilleure endurance après quelques jours d’utilisation.

Impossible donc de tirer une conclusion générale pour le moment.

L’interface reçoit en revanche de bons retours

Les changements visuels semblent mieux accueillis.

HyperOS 4 propose de nouveaux effets de transparence, une gestion différente des dossiers et une interface photo revue. Certains utilisateurs apprécient aussi les nouvelles notifications.

Menow avait déjà détaillé les principales nouveautés d’HyperOS 4, mais les premiers retours permettent désormais de distinguer la présentation officielle de l’utilisation quotidienne.

Mieux vaut éviter la bêta sur son smartphone principal

Une bêta reste une version de test.

Même lorsqu’elle paraît fluide, elle peut contenir des bugs gênants, provoquer une consommation anormale ou créer des incompatibilités avec certaines applications.

Les utilisateurs qui ont besoin de leur Xiaomi tous les jours ont donc intérêt à attendre la version stable.

Xiaomi a déjà commencé à préparer plusieurs firmwares européens et le Xiaomi 15 fait partie des modèles les plus avancés dans le déploiement d’HyperOS 4 en Europe.