GTA 6 : le coffret à 399,99 € cache un détail que les fans attendaient depuis longtemps

La Goodtime State – Vice City Collection de GTA 6 a surtout fait parler pour son tarif élevé et l’absence du jeu dans la boîte.

Mais l’un des objets inclus pourrait finalement intéresser beaucoup plus les fans que les lunettes ou la figurine Macca.

Rockstar confirme la présence d’un poster recto verso montrant le paysage complet de Leonida.

Autrement dit, les acheteurs pourront récupérer une représentation physique de la carte de GTA 6.

Une carte de Leonida au dos du poster

Rockstar liste onze objets dans le coffret.

Le dernier est présenté comme un poster souvenir recto verso mettant en avant l’ensemble du paysage de Leonida.

Cette formulation confirme enfin quelque chose que les fans de GTA connaissent bien : la tradition de la carte papier n’est pas complètement abandonnée.

Elle change simplement de forme.

La boîte physique standard de GTA 6 ne contient d’ailleurs pas de disque traditionnel : elle utilise un code permettant de télécharger le jeu.

Mais il faut acheter le coffret séparément

La contrepartie est considérable.

La collection coûte 399,99 € et Rockstar indique très clairement que le jeu est vendu séparément.

Pour jouer sur PS5 en France, il faut ajouter 79,99 € pour l’édition Standard ou 99,99 € pour l’édition Ultime au tarif numérique actuel.

La collection n’est donc pas une édition de GTA 6 au sens traditionnel.

C’est un ensemble de produits dérivés.

Les quantités sont limitées

Rockstar indique que les précommandes resteront ouvertes dans la limite des stocks disponibles.

La collection est également limitée à un nombre restreint d’exemplaires.

Son expédition est prévue à partir du 19 novembre 2026, jour de lancement de GTA 6 sur PS5 et Xbox Series X|S.

Pour ceux qui veulent seulement jouer, le collector n’apporte donc aucun contenu indispensable.

Pour les collectionneurs, le poster avec la carte complète de Leonida pourrait en revanche devenir l’un des objets les plus recherchés du coffret.

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