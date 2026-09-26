Votre Pixel refuse votre code PIN ou votre schéma après la dernière mise à jour ? Vous n’êtes pas le seul

Certains propriétaires de Google Pixel rencontrent un problème particulièrement gênant depuis la mise à jour de septembre 2026. Le smartphone peut refuser le schéma ou le code PIN pourtant correct, empêchant dans certains cas son propriétaire d’accéder normalement à son appareil. Les témoignages restent encore peu nombreux, mais plusieurs générations de Pixel semblent potentiellement concernées.

Le problème arrive après le déploiement d’Android 17 QPR1, une mise à jour qui a déjà provoqué différents dysfonctionnements sur certains appareils.

Des Pixel refusent soudainement le bon schéma de déverrouillage

Le cas le plus préoccupant concerne des utilisateurs dont le Pixel ne reconnaît plus correctement leur schéma de verrouillage.

Le geste est pourtant le bon.

Dans un témoignage récent, le smartphone se comporte comme si le schéma saisi était incorrect, alors que l’utilisateur assure utiliser exactement celui configuré auparavant. Le problème serait apparu après l’installation de la mise à jour de septembre 2026.

Ce nouveau dysfonctionnement vient s’ajouter aux différents bugs déjà signalés sur les Pixel après Android 17 QPR1, parmi lesquels des problèmes tactiles, des ralentissements ou encore des difficultés de connexion.

Tous les utilisateurs ne sont évidemment pas concernés et rien ne permet pour l’instant de parler d’un problème généralisé.

Le code PIN peut lui aussi fonctionner de manière étrange

Le dysfonctionnement ne semble pas nécessairement limité au verrouillage par schéma.

Un propriétaire de Pixel 8a explique avoir rencontré un comportement inhabituel avec son code PIN. Son smartphone validait automatiquement la saisie après seulement un chiffre, avant d’afficher logiquement une erreur indiquant que le PIN était incorrect.

Impossible, dans ces conditions, de saisir normalement l’intégralité du code.

L’utilisateur affirme finalement avoir réussi à reprendre la main après avoir déclenché le message signalant un trop grand nombre de tentatives. Une fois le délai de sécurité écoulé, la saisie du PIN aurait recommencé à fonctionner normalement.

Cette manipulation ne constitue toutefois pas un correctif officiel et rien ne garantit qu’elle fonctionnera sur tous les appareils touchés.

La mise à jour de septembre avait pourtant corrigé de nombreux bugs

La situation est assez paradoxale puisque la mise à jour de septembre était précisément destinée à améliorer la stabilité des Pixel.

Google a commencé à déployer Android 17 QPR1 avec une vingtaine de correctifs à partir du 15 septembre. La mise à jour corrige notamment des problèmes concernant la chauffe, le Bluetooth, les jeux, la caméra, les notifications ou encore le réseau mobile.

Elle concerne une longue liste d’appareils, allant des anciennes générations de Pixel jusqu’aux modèles les plus récents.

Depuis son arrivée, plusieurs propriétaires ont néanmoins signalé de nouveaux problèmes qui n’étaient pas présents auparavant.

Quels Google Pixel sont concernés ?

Pour le moment, il est impossible d’établir une liste précise des modèles affectés par le problème de déverrouillage.

Un Pixel 8a est notamment cité dans les témoignages concernant le PIN, tandis que d’autres utilisateurs évoquent le verrouillage par schéma. Le nombre de cas actuellement disponibles reste trop limité pour affirmer qu’une génération particulière est davantage touchée qu’une autre.

La mise à jour Android 17 QPR1 est, elle, proposée à de nombreux Pixel compatibles.

Google a également modifié plusieurs éléments visibles de l’interface avec cette version. Certains utilisateurs ont par exemple remarqué de nouvelles icônes dans la barre d’état depuis Android 17.

Que faire si votre Pixel refuse votre PIN ou votre schéma ?

Pour le moment, Google n’a pas publié de correctif spécifique annoncé publiquement pour ce problème de déverrouillage.

Si le smartphone refuse temporairement un PIN pourtant correct, mieux vaut éviter de multiplier rapidement les tentatives. Android augmente progressivement les délais de sécurité lorsque plusieurs codes incorrects sont saisis.

Dans le cas rapporté sur le Pixel 8a, attendre la fin du délai imposé après plusieurs tentatives a permis de retrouver un fonctionnement normal.

Un redémarrage du smartphone peut également être tenté avant d’envisager des opérations plus lourdes. Il vaut en revanche mieux éviter une réinitialisation d’usine tant que les données importantes de l’appareil ne sont pas sauvegardées.

Le point essentiel reste donc de surveiller l’évolution du problème.

Si d’autres témoignages apparaissent, Google pourrait devoir intervenir avec une nouvelle mise à jour corrective.

Source : Android Authority