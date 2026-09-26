Garmin ajoute un mode Recovery aux Instinct 3 et corrige plusieurs bugs avec cette nouvelle mise à jour

Garmin vient de publier une nouvelle version bêta destinée à plusieurs montres de la gamme Instinct. La version 16.05 apporte une fonction particulièrement intéressante en cas de problème logiciel, tout en corrigeant plusieurs bugs qui pouvaient gêner l’utilisation quotidienne.

Cette mise à jour concerne les Garmin Instinct 3 AMOLED, Instinct 3 Solar et Instinct E. Elle reste pour l’instant réservée aux utilisateurs inscrits au programme bêta de Garmin.

Un nouveau mode Recovery arrive sur les Garmin Instinct 3

La principale nouveauté de cette version 16.05 est l’ajout du Recovery Mode.

Cette fonction entre en jeu lorsque la montre rencontre un problème logiciel qu’elle ne parvient pas à résoudre normalement. Sur les appareils Garmin qui disposent déjà de ce système, le mode Recovery peut proposer différentes solutions pour tenter de remettre la montre en état de fonctionnement sans passer immédiatement par une réinitialisation complète.

C’est donc une nouveauté surtout utile le jour où quelque chose se passe mal.

Selon le type de problème rencontré, le système peut notamment permettre de tenter une récupération du logiciel ou d’accéder à des options supplémentaires de dépannage. L’objectif est d’éviter qu’un dysfonctionnement sérieux transforme immédiatement la montre en appareil inutilisable.

Garmin dispose déjà de mécanismes similaires sur d’autres modèles de son catalogue, notamment sur certaines montres Fenix.

La détection des vagues pendant le surf est également améliorée

Garmin profite aussi de cette version pour modifier le fonctionnement de l’activité Surf.

La marque indique avoir amélioré la détection des vagues. Ce changement devrait permettre à la montre de mieux identifier les sessions effectuées lorsque l’utilisateur pratique le surf.

Garmin ne donne pas davantage de détails techniques sur les modifications apportées à son algorithme.

Cette amélioration reste néanmoins intéressante pour les propriétaires d’une Instinct 3 qui utilisent régulièrement leur montre pour enregistrer ce type d’activité en extérieur.

Un problème de lenteur du calendrier est corrigé

La mise à jour 16.05 ne se limite pas aux nouvelles fonctions.

Garmin corrige également un ralentissement pouvant apparaître lors de la consultation du calendrier. L’ouverture ou la navigation dans cet écran pouvait ainsi devenir moins fluide sur certaines montres.

Le problème devrait disparaître après l’installation de cette version bêta.

Ce type de correctif peut sembler secondaire, mais il concerne une fonction utilisée directement depuis la montre et peut rapidement devenir agaçant lorsqu’il se produit régulièrement.

Si votre Garmin rencontre plutôt des blocages complets, il existe également plusieurs méthodes pour redémarrer une montre Garmin lorsqu’elle reste figée.

Garmin corrige aussi un plantage lié aux applications Connect IQ

Un autre correctif concerne Connect IQ, la plateforme permettant notamment d’installer des applications et différents contenus sur les montres Garmin.

Dans certaines situations, la montre pouvait planter lorsqu’un utilisateur lançait un entraînement à partir d’une application Connect IQ.

La version 16.05 corrige ce problème.

C’est un changement à retenir pour les utilisateurs qui ne se contentent pas des fonctions natives de leur Instinct et utilisent des applications tierces pour leurs entraînements.

Quelles montres Garmin reçoivent la version 16.05 ?

La nouvelle bêta est annoncée pour trois familles :

Garmin Instinct 3 AMOLED

Garmin Instinct 3 Solar

Garmin Instinct E

La version stable actuellement distribuée à ces montres est encore la 15.19, publiée quelques jours auparavant. La 16.05 constitue donc une version de test plus récente et ne doit pas être confondue avec une mise à jour stable disponible pour tous.

Garmin utilise régulièrement son programme bêta pour tester de nouvelles fonctions avant leur arrivée dans les versions publiques.

Les utilisateurs qui participent à ce programme doivent aussi garder à l’esprit que certaines fonctions peuvent parfois différer des versions stables. Menow avait par exemple expliqué pourquoi certaines fonctions comme l’ECG peuvent disparaître temporairement sur certaines montres Garmin pendant un cycle bêta.

Comment installer cette mise à jour sur une Instinct 3 ?

La version 16.05 n’est pas proposée à tous les propriétaires d’une Instinct 3.

Il faut être inscrit au programme bêta de Garmin. Une fois la montre éligible, les mises à jour peuvent être récupérées automatiquement ou recherchées directement depuis les paramètres.

Sur la montre, Garmin indique de passer par :

Menu principal > Paramètres > Système > Mise à jour logicielle > Rechercher des mises à jour

Si vous préférez rester sur une version parfaitement stable, mieux vaut conserver le logiciel public actuellement proposé et attendre que les changements de cette bêta soient intégrés à une future version définitive.

Pour les utilisateurs déjà inscrits au programme bêta, la 16.05 est en revanche une mise à jour intéressante : elle ajoute une vraie solution de récupération logicielle tout en corrigeant deux problèmes précis et en améliorant le suivi du surf.

Sources :

Garmin Rumors

Garmin