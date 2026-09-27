3 nouveaux produits Apple viennent de fuiter avant leur présentation

Apple n’en aurait pas terminé avec ses nouveautés de 2026. Après les iPhone 18 Pro, l’iPhone Duo et les nouvelles Apple Watch présentés en septembre, trois autres appareils viennent d’apparaître dans des fichiers internes d’Apple : un nouvel iPad mini, un HomePod mini 2 et une nouvelle Apple TV 4K.

Les indices sont suffisamment précis pour donner une assez bonne idée de ce qui se prépare.

Et le lancement pourrait être proche.

Un nouvel iPad mini avec une puce A20 Pro

Le premier appareil concerné est le prochain iPad mini, qui devrait succéder à l’actuel modèle équipé de l’A17 Pro.

Des éléments découverts dans le code d’Apple indiquent la présence d’une puce A20 Pro, la même famille de processeurs que celle utilisée sur les iPhone 18 Pro. Pour une tablette aussi compacte, le gain de performances pourrait être important.

Apple aurait également déplacé la caméra frontale.

Sur cette nouvelle génération, la webcam serait positionnée sur le bord horizontal, comme sur les autres iPad récents. Cela devrait rendre les appels vidéo beaucoup plus naturels lorsque la tablette est utilisée avec un clavier ou posée en mode paysage.

Le changement paraît mineur, mais il était attendu depuis longtemps.

Apple pourrait aussi revoir complètement les haut-parleurs

Le nouvel iPad mini réserverait une autre particularité.

Les fichiers montrent une modification de la zone située au-dessus de l’écran, avec une petite découpe qui pourrait être liée au système audio. Cela rejoint de précédentes informations de Bloomberg évoquant un nouveau système de haut-parleurs reposant sur des vibrations.

Apple pourrait ainsi supprimer certaines ouvertures traditionnelles utilisées pour le son.

Cette solution aurait un autre avantage : améliorer la résistance à l’eau de la tablette, un domaine où l’iPad mini reste aujourd’hui derrière l’iPhone.

Un écran OLED légèrement plus grand est également évoqué depuis plusieurs mois, même si cet élément n’est pas directement confirmé par cette nouvelle fuite.

Le HomePod mini 2 conserve son design, mais change de couleurs

Deuxième produit repéré : le HomePod mini 2.

Apple ne semble pas vouloir bouleverser son apparence. Les images découvertes montrent toujours cette forme sphérique compacte recouverte de tissu, très proche du modèle commercialisé depuis 2020.

Les couleurs vont en revanche évoluer.

Le prochain HomePod mini serait proposé en vert, rose, bleu, blanc et noir. Les actuelles finitions jaune et orange disparaîtraient donc, tandis que le nouveau bleu serait légèrement plus clair.

Apple aurait même utilisé directement l’appellation « HomePod mini 2 » dans ses fichiers.

Difficile de faire plus explicite.

Siri pourrait être au centre du nouveau HomePod mini

Le plus gros changement ne devrait toutefois pas être visible extérieurement.

Les rumeurs précédentes évoquent l’arrivée d’une puce beaucoup plus récente, possiblement une S9 ou une version supérieure, afin de permettre au HomePod mini de prendre en charge les prochaines fonctions de Siri basées sur l’intelligence artificielle.

Apple travaillerait aussi sur sa puce réseau N1 avec prise en charge du Wi-Fi 7, ainsi que sur une nouvelle génération de technologie Ultra Wideband.

Le son pourrait lui aussi être amélioré.

Après près de six ans sans véritable renouvellement matériel, le HomePod mini commencerait donc enfin à évoluer sérieusement.

Une Apple TV 4K de quatrième génération apparaît également

Le troisième appareil est peut-être celui qui se faisait le plus attendre.

Des références à une « Apple TV 4K de quatrième génération » ont été découvertes dans les mêmes fichiers.

L’actuelle Apple TV 4K date d’octobre 2022. Apple n’a donc pas renouvelé son boîtier multimédia depuis presque quatre ans.

Cette nouvelle référence confirme au minimum qu’un successeur existe bien en interne.

Les détails matériels découverts cette semaine restent encore limités, mais plusieurs informations précédentes évoquaient une puce A17 Pro, suffisamment puissante pour exécuter les nouvelles fonctions de Siri et certains traitements Apple Intelligence directement sur l’appareil.

La puce réseau N1 et le Wi-Fi 7 sont également attendus.

Apple pourrait préparer une nouvelle vague de lancements en octobre

Le timing de ces découvertes n’est probablement pas anodin.

Apple utilise régulièrement le mois d’octobre pour dévoiler ses nouveaux Mac et iPad après son événement consacré aux iPhone de septembre.

Cette année, les trois appareils pourraient donc arriver dès octobre 2026.

Le nouvel iPad mini est notamment attendu avant la fin du mois selon les informations publiées jusqu’à présent.

Pour le HomePod mini 2 et l’Apple TV 4K, aucune date précise n’est encore confirmée.

Cette fuite est plus solide qu’une simple rumeur

Il faut malgré tout conserver une distinction importante.

Apple n’a pas encore officiellement annoncé ces trois produits. Leurs caractéristiques peuvent donc encore évoluer avant leur commercialisation.

Mais contrairement à une fuite provenant d’un fournisseur ou d’un informateur anonyme, les nouveaux éléments ont été trouvés directement dans le code et les ressources graphiques d’Apple.

Des images officielles du HomePod mini 2 ont même été découvertes, tout comme des références explicites à la future Apple TV.

La question semble donc moins être de savoir si ces appareils existent que de connaître la date à laquelle Apple décidera de les présenter.

Et avec trois produits qui apparaissent presque simultanément dans ses propres fichiers, octobre commence sérieusement à se préciser.

Sources : MacRumors, Bloomberg