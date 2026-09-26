Xiaomi 18 Pro Max : ce détail caché dans son capteur photo le rend bien meilleur que le Xiaomi 18 Pro la nuit

Sur le papier, les Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max semblent partager une grande partie de leur équipement photo Leica. Pourtant, un détail presque invisible dans leur fiche technique crée une différence bien plus importante qu’on pourrait le croire. Le Xiaomi 18 Pro Max possède en effet une technologie absente du modèle Pro, capable de faire une vraie différence lorsque la lumière devient difficile.

Et cela se voit particulièrement la nuit.

Xiaomi utilise deux capteurs presque identiques… sauf sur un point essentiel

La différence se cache dans le nom du capteur principal. Le Xiaomi 18 Pro utilise un Light Hunter 960, tandis que le Xiaomi 18 Pro Max profite d’un Light Hunter 960L.

À première vue, seul un « L » sépare donc les deux références. Pourtant, ce suffixe correspond à une technologie supplémentaire qui permet au modèle Pro Max de mieux gérer les scènes présentant de très forts écarts de luminosité. La définition du capteur peut rester similaire, mais son comportement face aux zones très lumineuses n’est pas le même.

C’est surtout visible lorsqu’une photo contient simultanément des zones sombres et des sources lumineuses très intenses.

Le Xiaomi 18 Pro Max profite de la technologie LOFIC

Le Light Hunter 960L du Xiaomi 18 Pro Max repose notamment sur la technologie LOFIC, pour Lateral Overflow Integration Capacitor. Son objectif est de mieux gérer la quantité de lumière reçue par les pixels lorsque certaines parties d’une scène deviennent extrêmement lumineuses.

Concrètement, le système peut récupérer une partie de la charge électrique excédentaire produite lorsque les photodiodes approchent de leur saturation. Cela permet d’éviter que certains éléments très lumineux deviennent simplement blancs sur la photo, avec une disparition complète des détails.

Une différence difficile à repérer sur une fiche technique.

Mais beaucoup plus évidente sur une photo de nuit.

Les enseignes lumineuses montrent rapidement la différence

Des comparaisons publiées par Xiaobai Reviews en Chine permettent justement d’observer le comportement des deux smartphones dans ce type de situation. Sur certaines scènes nocturnes contenant des panneaux lumineux, des enseignes ou des éclairages urbains très puissants, le Xiaomi 18 Pro semble perdre davantage de détails dans les zones les plus lumineuses.

Certaines inscriptions peuvent devenir partiellement illisibles et les parties fortement éclairées ont tendance à se transformer en surfaces presque entièrement blanches. Le Xiaomi 18 Pro Max conserve davantage de détails, notamment dans les enseignes et autour des sources lumineuses.

Le résultat peut donc devenir assez visible sans avoir besoin de zoomer dans l’image.

Cela ne signifie pas que le Xiaomi 18 Pro possède un mauvais appareil photo. Dans de nombreuses situations classiques, la différence pourrait même être difficile à distinguer. Le LOFIC devient surtout intéressant lorsque la scène contient un contraste particulièrement important entre les zones sombres et les hautes lumières.

Xiaomi réserve donc encore un avantage au modèle Pro Max

Cette différence montre aussi que Xiaomi ne semble pas vouloir distinguer ses deux modèles uniquement par leur taille d’écran ou leur batterie. Le constructeur réserverait plusieurs caractéristiques plus avancées au Xiaomi 18 Pro Max.

Le smartphone est notamment annoncé avec un écran d’environ 6,9 pouces, ce qui le place clairement dans la catégorie des très grands modèles. Xiaomi réserverait également certaines configurations matérielles plus puissantes à cette version, notamment autour du Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Le choix pourrait donc devenir compliqué pour ceux qui préfèrent les smartphones légèrement plus compacts.

Le Xiaomi 18 Pro resterait un modèle très haut de gamme, mais le Xiaomi 18 Pro Max disposerait de quelques avantages matériels supplémentaires qui ne sont pas forcément évidents au premier regard.

La différence photo pourrait surtout compter pour les photos nocturnes

Pour une photo prise en journée dans de bonnes conditions, le changement de capteur ne devrait pas nécessairement transformer complètement le résultat. Les traitements logiciels, l’optique Leica, l’ouverture et les algorithmes HDR continueront également à jouer un rôle très important.

La situation devient différente avec des éclairages complexes : enseignes LED, lampadaires, vitrines très lumineuses, concerts ou scènes urbaines nocturnes. C’est précisément dans ces conditions que le Light Hunter 960L et sa technologie LOFIC peuvent permettre au Xiaomi 18 Pro Max de récupérer davantage d’informations dans les hautes lumières.

Un détail technique qui pourrait donc devenir un véritable argument pour les amateurs de photo nocturne.

Sources

Xiaobai Reviews sur Weibo : https://weibo.com/2022252207/Rjtiz35X5