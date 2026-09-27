Xiaomi confirme une bonne nouvelle pour les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max : ils sortiront bien à l’international

Les Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max ne resteront finalement pas réservés au marché chinois. Après plusieurs indices ces dernières semaines, les deux smartphones haut de gamme sont désormais annoncés pour une commercialisation internationale.

C’est une bonne nouvelle, surtout après la génération précédente. Les Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max n’avaient pas bénéficié d’un véritable lancement mondial, obligeant les utilisateurs intéressés à se tourner vers l’importation.

Cette fois, Xiaomi change de stratégie.

Les Xiaomi 18 Pro et Pro Max vont bien quitter la Chine

Xiaomi avait déjà confirmé qu’une partie de sa nouvelle gamme premium serait proposée en dehors de Chine. Les informations apparues ces dernières heures permettent désormais d’être plus précis : le Xiaomi 18 Pro comme le Xiaomi 18 Pro Max sont concernés par cette sortie internationale.

La branche mondiale de Xiaomi a commencé à mettre en avant les nouveaux modèles, tandis que leur lancement international a également été évoqué autour du Snapdragon Summit de Qualcomm.

Cela ne signifie pas encore qu’ils seront disponibles simultanément partout.

L’Inde, par exemple, pourrait ne recevoir que le Xiaomi 18 Pro. Le Xiaomi 18 Pro Max semble en revanche bien disposer d’une version destinée à plusieurs marchés internationaux, mais la liste définitive des pays n’a pas encore été communiquée.

La France reste donc à confirmer officiellement.

Le Xiaomi 18 Pro Max ne serait plus réservé aux acheteurs chinois

C’est probablement le changement le plus intéressant.

Avec la génération Xiaomi 17, les variantes Pro les plus ambitieuses étaient restées essentiellement cantonnées au marché chinois. Un utilisateur français souhaitant en acheter une devait passer par un revendeur spécialisé dans l’importation.

Cela implique plusieurs concessions possibles : ROM chinoise, compatibilité réseau à vérifier, garantie moins simple à utiliser ou encore certaines fonctions logicielles différentes.

Une vraie version internationale du Xiaomi 18 Pro Max changerait complètement la situation.

Menow avait déjà détaillé la confirmation d’une sortie mondiale de la série Xiaomi 18 Pro. Les derniers éléments permettent maintenant d’identifier plus clairement les deux modèles Pro concernés.

Deux capteurs de 200 Mpx et un téléobjectif Leica

Xiaomi mise particulièrement sur la photographie pour différencier ses deux nouveaux smartphones.

Les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max utilisent notamment deux appareils photo de 200 mégapixels. L’un correspond au capteur principal, tandis que le second est utilisé pour le téléobjectif périscopique.

Ce téléobjectif propose un zoom optique de 3,2x, avec une focale équivalente à environ 75 mm et une mise au point rapprochée permettant aussi de photographier des sujets à courte distance.

Un ultra grand-angle de 50 Mpx complète l’ensemble.

Nous avions détaillé les caractéristiques de ces deux appareils photo de 200 Mpx du Xiaomi 18 Pro.

Le Xiaomi 18 Pro Max reste le modèle le plus imposant

Les deux smartphones ne visent pas exactement le même public.

Le Xiaomi 18 Pro dispose d’un écran de 6,4 pouces, ce qui en fait le modèle relativement compact de la gamme. Le Xiaomi 18 Pro Max passe pour sa part à 6,9 pouces.

Xiaomi conserve également son deuxième écran installé au dos, directement intégré au bloc photo. Ce petit panneau peut notamment afficher des informations, des raccourcis et différentes cartes générées par le système.

Sous le capot, la nouvelle génération de puces Snapdragon gravées en 2 nm occupe aussi une place centrale.

Le Xiaomi 18 Pro utilise le Snapdragon 8 Elite Gen 6, tandis que le Pro Max reçoit une version encore plus performante de la plateforme Qualcomm.

Le Xiaomi 18 Pro Max a d’ailleurs déjà été repéré avec des fréquences particulièrement élevées, comme nous l’expliquions dans notre article consacré au Xiaomi 18 Pro Max aperçu à plus de 5 GHz sur Geekbench.

Les versions internationales pourraient perdre une partie de leur batterie

Il reste malgré tout une mauvaise nouvelle potentielle pour l’Europe.

En Chine, Xiaomi équipe le Xiaomi 18 Pro d’une batterie de 7 000 mAh, tandis que le Xiaomi 18 Pro Max monte jusqu’à 8 500 mAh.

Les versions internationales repérées jusqu’à présent seraient différentes.

Le Xiaomi 18 Pro mondial pourrait passer à 6 000 mAh, tandis que le Xiaomi 18 Pro Max descendrait à 7 050 mAh.

Dans le cas du Pro Max, cela représente tout de même 1 450 mAh de moins que sur le modèle chinois.

Cette différence avait déjà été repérée dans les fichiers d’HyperOS et Menow l’a détaillée dans son article sur la batterie plus petite du Xiaomi 18 Pro Max européen.

À ce stade, Xiaomi n’a toutefois pas encore communiqué officiellement les capacités des batteries qui seront utilisées dans chaque pays.

Reste maintenant la question du prix en France

En Chine, le Xiaomi 18 Pro est commercialisé à partir de 5 999 yuans, tandis que le Xiaomi 18 Pro Max démarre à 6 999 yuans.

Une simple conversion donnerait environ 720 et 840 euros, mais ces montants ne permettent absolument pas de prévoir les futurs prix français. TVA, distribution, stockage proposé et politique commerciale de Xiaomi peuvent fortement modifier la facture.

Les prix européens devraient donc être nettement supérieurs.

Surtout, Xiaomi n’a encore annoncé ni date de sortie précise pour la France ni tarif en euros.

La bonne nouvelle est ailleurs : contrairement à leurs prédécesseurs, les Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max ne sont plus destinés à rester enfermés sur le marché chinois. Pour ceux qui attendent le Pro Max sans vouloir passer par l’importation, c’est déjà un changement majeur.