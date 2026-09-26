Samsung révèle quand One UI 9 et Android 17 arriveront sur ses Galaxy : voici les smartphones concernés

Samsung a officiellement commencé à déployer One UI 9, sa nouvelle interface basée sur Android 17. Les derniers smartphones pliables de la marque sont déjà commercialisés avec cette version, tandis que les autres appareils compatibles recevront progressivement la mise à jour au cours des prochains mois.

Tous les Galaxy ne seront donc pas servis en même temps.

Le calendrier dépendra surtout de la génération du smartphone, de sa gamme, mais aussi du pays et parfois de l’opérateur.

Les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 ont déjà One UI 9

Les premiers appareils Samsung à profiter de One UI 9 dès leur sortie sont les nouveaux smartphones pliables de la marque.

La nouvelle interface est ainsi préinstallée sur les :

Galaxy Z Fold 8

Galaxy Z Fold 8 Ultra

Galaxy Z Flip 8

Du côté des smartphones classiques, Samsung a également commencé le déploiement sur la gamme Galaxy S26, dont le Galaxy S26 Ultra.

Le déploiement aurait débuté en Corée du Sud avant de s’étendre progressivement aux autres marchés.

Pas besoin de s’inquiéter si la mise à jour n’apparaît donc pas immédiatement.

Les Galaxy S25 et les pliables de 2025 devraient suivre rapidement

La prochaine vague de déploiement concerne logiquement les modèles haut de gamme de la génération précédente.

Selon le calendrier communiqué, One UI 9 avec Android 17 doit notamment arriver sur :

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 FE

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Ces smartphones devraient recevoir la mise à jour avant la fin du mois de septembre.

Samsung semble donc vouloir avancer assez rapidement sur ses modèles premium les plus récents.

Les Galaxy S24 et S23 recevront également Android 17

Les propriétaires de smartphones Samsung plus anciens ne sont pas oubliés.

La mise à jour vers One UI 9 est également prévue pour plusieurs modèles de la gamme Galaxy S, notamment :

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Leur déploiement est attendu plus tard dans l’année.

Même chose pour plusieurs smartphones pliables. Les Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5 et Z Flip 5 sont eux aussi annoncés comme compatibles.

La liste reste donc assez large.

De nombreux Galaxy A sont aussi compatibles avec One UI 9

Samsung ne réserve pas Android 17 à ses smartphones les plus chers.

Une grande partie de la gamme Galaxy A devrait également recevoir One UI 9, notamment les modèles suivants :

Galaxy A57

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A37

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A17

Galaxy A16

Galaxy A15

Galaxy A07

Galaxy A06

Le déploiement devrait néanmoins être plus progressif sur ces modèles.

Les smartphones les plus récents devraient logiquement être prioritaires.

Les tablettes Galaxy Tab sont également concernées

One UI 9 ne sera pas réservé aux smartphones.

Samsung prévoit aussi de mettre à jour plusieurs de ses tablettes, notamment les gammes :

Galaxy Tab S11

Galaxy Tab S10

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab A11

Galaxy Tab A9+

Les modèles renforcés de la gamme XCover sont eux aussi concernés, avec les Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro et XCover 6 Pro.

Samsung continue ainsi d’étendre sa politique de suivi logiciel à une partie importante de son catalogue.

Les Galaxy S22 et Galaxy S21 FE seraient laissés de côté

Tous les anciens smartphones Samsung ne pourront malheureusement pas passer sous Android 17.

Les Galaxy S22 et Galaxy S21 FE ne figurent pas dans la liste des appareils prévus pour recevoir One UI 9. Ils auraient atteint la limite de leur cycle de mises à jour Android majeures.

Ils devraient néanmoins continuer à recevoir des correctifs de sécurité, selon leur calendrier de support respectif.

Pour leurs propriétaires, One UI 9 pourrait donc représenter la première mise à jour majeure réellement inaccessible.

One UI 9 ajoute plusieurs nouvelles fonctions basées sur l’IA

Samsung profite de cette nouvelle version pour introduire plusieurs fonctionnalités supplémentaires.

Parmi elles figure My FanCam, capable de cadrer automatiquement une personne précise pendant l’enregistrement d’une vidéo. La marque ajoute aussi Now Nudge, qui peut proposer des suggestions contextuelles en fonction de ce que l’utilisateur est en train de faire.

Des améliorations sont également prévues pour les notifications liées à la confidentialité.

Autre nouveauté intéressante : Motion Assist.

Cette fonction doit aider à réduire l’inconfort ressenti par certaines personnes lorsqu’elles consultent leur smartphone dans une voiture en mouvement.

Comment vérifier si One UI 9 est disponible sur votre Samsung Galaxy ?

La vérification peut être effectuée directement depuis les paramètres du smartphone.

Il suffit d’aller dans :

Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer

La mise à jour peut peser environ 4 Go, selon le modèle. Il est donc préférable d’utiliser une connexion Wi-Fi stable et de disposer d’une batterie suffisamment chargée avant de lancer l’installation.

La disponibilité peut aussi varier de quelques jours ou semaines selon le pays et l’opérateur.

Autrement dit, deux Galaxy identiques ne recevront pas forcément One UI 9 exactement au même moment.