Samsung révèle quand One UI 9 et Android 17 arriveront sur ses Galaxy : voici les smartphones concernés

Samsung a officiellement commencé à déployer One UI 9, sa nouvelle interface basée sur Android 17. Les derniers smartphones pliables de la marque sont déjà commercialisés avec cette version, tandis que les autres appareils compatibles recevront progressivement la mise à jour au cours des prochains mois.
Tous les Galaxy ne seront donc pas servis en même temps.
Le calendrier dépendra surtout de la génération du smartphone, de sa gamme, mais aussi du pays et parfois de l’opérateur.
Les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 ont déjà One UI 9
Les premiers appareils Samsung à profiter de One UI 9 dès leur sortie sont les nouveaux smartphones pliables de la marque.
La nouvelle interface est ainsi préinstallée sur les :
- Galaxy Z Fold 8
- Galaxy Z Fold 8 Ultra
- Galaxy Z Flip 8
Du côté des smartphones classiques, Samsung a également commencé le déploiement sur la gamme Galaxy S26, dont le Galaxy S26 Ultra.
Le déploiement aurait débuté en Corée du Sud avant de s’étendre progressivement aux autres marchés.
Pas besoin de s’inquiéter si la mise à jour n’apparaît donc pas immédiatement.
Les Galaxy S25 et les pliables de 2025 devraient suivre rapidement
La prochaine vague de déploiement concerne logiquement les modèles haut de gamme de la génération précédente.
Selon le calendrier communiqué, One UI 9 avec Android 17 doit notamment arriver sur :
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S25 FE
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Flip 7
Ces smartphones devraient recevoir la mise à jour avant la fin du mois de septembre.
Samsung semble donc vouloir avancer assez rapidement sur ses modèles premium les plus récents.
Les Galaxy S24 et S23 recevront également Android 17
Les propriétaires de smartphones Samsung plus anciens ne sont pas oubliés.
La mise à jour vers One UI 9 est également prévue pour plusieurs modèles de la gamme Galaxy S, notamment :
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
Leur déploiement est attendu plus tard dans l’année.
Même chose pour plusieurs smartphones pliables. Les Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5 et Z Flip 5 sont eux aussi annoncés comme compatibles.
La liste reste donc assez large.
De nombreux Galaxy A sont aussi compatibles avec One UI 9
Samsung ne réserve pas Android 17 à ses smartphones les plus chers.
Une grande partie de la gamme Galaxy A devrait également recevoir One UI 9, notamment les modèles suivants :
- Galaxy A57
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A37
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A26
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A17
- Galaxy A16
- Galaxy A15
- Galaxy A07
- Galaxy A06
Le déploiement devrait néanmoins être plus progressif sur ces modèles.
Les smartphones les plus récents devraient logiquement être prioritaires.
Les tablettes Galaxy Tab sont également concernées
One UI 9 ne sera pas réservé aux smartphones.
Samsung prévoit aussi de mettre à jour plusieurs de ses tablettes, notamment les gammes :
- Galaxy Tab S11
- Galaxy Tab S10
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab A11
- Galaxy Tab A9+
Les modèles renforcés de la gamme XCover sont eux aussi concernés, avec les Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro et XCover 6 Pro.
Samsung continue ainsi d’étendre sa politique de suivi logiciel à une partie importante de son catalogue.
Les Galaxy S22 et Galaxy S21 FE seraient laissés de côté
Tous les anciens smartphones Samsung ne pourront malheureusement pas passer sous Android 17.
Les Galaxy S22 et Galaxy S21 FE ne figurent pas dans la liste des appareils prévus pour recevoir One UI 9. Ils auraient atteint la limite de leur cycle de mises à jour Android majeures.
Ils devraient néanmoins continuer à recevoir des correctifs de sécurité, selon leur calendrier de support respectif.
Pour leurs propriétaires, One UI 9 pourrait donc représenter la première mise à jour majeure réellement inaccessible.
One UI 9 ajoute plusieurs nouvelles fonctions basées sur l’IA
Samsung profite de cette nouvelle version pour introduire plusieurs fonctionnalités supplémentaires.
Parmi elles figure My FanCam, capable de cadrer automatiquement une personne précise pendant l’enregistrement d’une vidéo. La marque ajoute aussi Now Nudge, qui peut proposer des suggestions contextuelles en fonction de ce que l’utilisateur est en train de faire.
Des améliorations sont également prévues pour les notifications liées à la confidentialité.
Autre nouveauté intéressante : Motion Assist.
Cette fonction doit aider à réduire l’inconfort ressenti par certaines personnes lorsqu’elles consultent leur smartphone dans une voiture en mouvement.
Comment vérifier si One UI 9 est disponible sur votre Samsung Galaxy ?
La vérification peut être effectuée directement depuis les paramètres du smartphone.
Il suffit d’aller dans :
Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer
La mise à jour peut peser environ 4 Go, selon le modèle. Il est donc préférable d’utiliser une connexion Wi-Fi stable et de disposer d’une batterie suffisamment chargée avant de lancer l’installation.
La disponibilité peut aussi varier de quelques jours ou semaines selon le pays et l’opérateur.
Autrement dit, deux Galaxy identiques ne recevront pas forcément One UI 9 exactement au même moment.
Samuel Le Goff suit l’actualité des smartphones, des systèmes d’exploitation mobiles et de l’intelligence artificielle depuis plus de 14 ans. Il couvre notamment Samsung, Xiaomi, Apple, Android, iOS et les grandes tendances du numérique.