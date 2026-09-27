GTA 6 sur Switch 2 ? Un ancien développeur Rockstar explique pourquoi il pourrait ne jamais arriver

GTA 6 sortira le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S, mais une plateforme reste toujours absente : la Nintendo Switch 2.

Rockstar Games n’a jamais annoncé de version pour la console de Nintendo. Et selon Jérémy Hartvick, ancien développeur de Rockstar ayant travaillé sur GTA 6 entre 2017 et 2020, un portage natif pourrait tout simplement ne pas avoir beaucoup de sens. Ses propos ont notamment été relayés par GamesRadar.

La puissance de la Switch 2 poserait forcément un problème

Le premier obstacle est assez évident.

GTA 6 a été conçu pour exploiter les capacités de la PS5 et des Xbox Series X|S, avec un monde ouvert particulièrement dense, beaucoup de personnages à l’écran, des effets météo avancés et une simulation plus ambitieuse que celle de GTA 5.

Adapter tout cela à la Switch 2 demanderait donc un gros travail d’optimisation.

Hartvick estime qu’un tel portage risquerait d’aboutir à une expérience dégradée, notamment sur la qualité visuelle, les performances ou la densité du monde.

D’après lui, Rockstar devrait faire beaucoup d’efforts pour proposer une version techniquement inférieure à celles des autres consoles.

Les joueurs de GTA 6 auraient déjà les bonnes consoles

L’ancien développeur avance aussi un argument commercial.

Selon lui, les joueurs qui veulent réellement GTA 6 seraient probablement prêts à acheter une PS5 ou une Xbox Series X|S pour y jouer.

C’est ce qu’il explique dans une interview accordée à Kiwi Talkz, citée également par HotHardware.

Son raisonnement est simple : si la majorité du public de GTA 6 possède déjà une console capable de faire tourner le jeu correctement, Rockstar aurait moins d’intérêt à investir énormément de ressources dans une version Switch 2.

Et ce travail pourrait être particulièrement lourd.

GTA 6 et le public Nintendo ne seraient pas forcément les mêmes

Hartvick s’interroge également sur le public.

La Switch 2 attire énormément de joueurs, mais une grande partie de son succès repose sur des licences comme Mario, Zelda, Pokémon ou Kirby.

GTA vise un public très différent.

L’ancien designer reconnaît qu’il existe évidemment des joueurs Nintendo intéressés par GTA 6, mais il doute que leur nombre soit suffisant pour justifier un portage aussi complexe.

L’idée n’est donc pas techniquement impossible.

Elle serait surtout difficile à rentabiliser.

Une version cloud resterait envisageable

Il existe malgré tout une autre possibilité.

Selon les propos relayés par Playnews, le cloud gaming pourrait permettre à la Switch 2 de faire tourner GTA 6 sans avoir à calculer directement le jeu sur la console.

Dans ce scénario, GTA 6 fonctionnerait sur des serveurs distants et l’image serait envoyée à la Switch 2 en streaming.

Cela éviterait une grande partie des contraintes liées au matériel.

Mais cette solution aurait aussi plusieurs limites : connexion Internet obligatoire, latence, qualité variable et dépendance permanente aux serveurs.

Pour un jeu aussi attendu que GTA 6, le compromis pourrait être difficile à accepter.

Une version smartphone serait même théoriquement possible

Le plus surprenant est qu’Hartvick ne considère pas GTA 6 comme impossible sur du matériel mobile.

Dans les mêmes déclarations relayées par Wccftech, il estime qu’avec suffisamment d’efforts, une version de GTA 6 pourrait même fonctionner sur un smartphone moderne.

Il ne dit évidemment pas qu’une telle version est prévue.

Son argument consiste plutôt à montrer que la puissance matérielle n’est pas le seul problème.

Avec suffisamment de temps et de ressources, presque tout peut être optimisé.

La vraie question reste donc de savoir si cet investissement en vaut la peine.

Rockstar n’a rien annoncé pour la Switch 2

C’est le point essentiel à retenir.

Jérémy Hartvick ne travaille plus chez Rockstar Games depuis 2020 et ses propos ne constituent pas une annonce officielle.

Rockstar n’a jamais confirmé qu’une version Switch 2 était en développement.

Le studio n’a pas non plus indiqué qu’une telle version avait été abandonnée.

Pour l’instant, les seules plateformes officiellement annoncées restent la PS5 et les Xbox Series X|S.

Une sortie plus tardive reste toujours possible

L’histoire de Rockstar montre aussi que toutes les versions de ses jeux ne sortent pas forcément en même temps.

GTA 5 avait par exemple été lancé sur plusieurs générations de consoles au fil des années.

Et GTA 6 n’a toujours pas de version PC officiellement datée au lancement, même si elle est largement attendue plus tard.

Une version Switch 2 pourrait donc théoriquement apparaître après la sortie initiale.

Mais selon l’analyse de cet ancien développeur Rockstar, le problème ne serait pas seulement de savoir si la Switch 2 peut faire tourner GTA 6.

La véritable question serait plutôt : Rockstar a-t-il réellement intérêt à consacrer autant de temps et d’argent à cette adaptation ?

Pour l’instant, rien n’indique que la réponse soit oui.