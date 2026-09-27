Minecraft va recevoir sa première nouvelle dimension depuis 14 ans

Mojang vient d’annoncer un changement énorme pour Minecraft : le jeu va accueillir une quatrième dimension, baptisée The Sift.

Ce sera la première nouvelle dimension ajoutée au jeu principal depuis plus de 14 ans, après l’Overworld, le Nether et l’End.

L’annonce a été faite pendant le Minecraft Live du 26 septembre. Dans son récapitulatif officiel, Mojang confirme que The Sift arrivera dans Minecraft Java et Bedrock en 2027.

The Sift sera la quatrième dimension de Minecraft

Minecraft compte aujourd’hui trois grandes dimensions principales.

L’Overworld est le monde de départ.

Le Nether sert de monde parallèle hostile, avec ses propres créatures et ressources.

L’End est la dimension associée notamment à l’Ender Dragon.

Avec The Sift, Minecraft va donc accueillir une quatrième dimension complète.

Mojang précise qu’il ne s’agit pas simplement d’un nouveau biome ou d’une petite zone supplémentaire, mais bien d’un nouvel espace à explorer, construire et survivre.

La nouvelle dimension arrivera en 2027

Il faudra tout de même patienter.

Selon Minecraft, The Sift sera ajouté aux éditions Java et Bedrock dans le courant de l’année 2027.

Mojang n’a pas encore communiqué de date précise.

Cela signifie aussi que les joueurs sur PC, consoles et smartphones utilisant Bedrock devraient pouvoir y accéder, sous réserve de compatibilité avec les plateformes concernées.

La dimension sera donc intégrée directement au jeu principal.

Les joueurs de Minecraft Dungeons II pourront la découvrir avant

The Sift ne fera pourtant pas ses débuts dans Minecraft classique.

La dimension sera d’abord accessible dans Minecraft Dungeons II, dont la sortie est prévue le 29 septembre 2026.

Microsoft explique sur Xbox Wire que les joueurs de Dungeons II pourront entrer dans The Sift via des failles disséminées dans le monde du jeu.

Minecraft classique suivra ensuite en 2027.

C’est assez inhabituel : une dimension majeure de l’univers Minecraft va donc être introduite dans un spin-off avant d’être ajoutée au jeu principal.

The Sift semble beaucoup plus étrange que les mondes actuels

Mojang n’a pas encore révélé tous les détails.

Les premières images montrent pourtant un environnement très différent de l’Overworld, du Nether ou de l’End.

La dimension semble mêler paysages mystérieux, végétation inhabituelle et créatures totalement nouvelles.

Lors du Minecraft Live, Mojang a également montré au moins une créature vivant exclusivement dans The Sift.

Le studio garde encore une grande partie du contenu secrète.

Cela laisse probablement de la place pour d’autres révélations dans les prochains mois.

Des failles permettront d’accéder à cette dimension

Dans Minecraft Dungeons II, l’accès à The Sift se fera via des rifts, autrement dit des failles ouvrant un passage vers cette nouvelle dimension.

Mojang avait déjà commencé à montrer ces failles lors de précédentes présentations du jeu.

Dans un article publié en août sur le site officiel de Minecraft, le studio expliquait déjà que ces portails mystérieux conduiraient vers un monde encore inconnu.

On sait maintenant exactement de quoi il s’agissait.

La manière dont The Sift sera accessible dans Minecraft Java et Bedrock n’a en revanche pas encore été confirmée.

Minecraft n’avait pas reçu de nouvelle dimension depuis l’End

C’est ce qui donne autant d’importance à cette annonce.

L’End avait été ajouté avec la version 1.0 de Minecraft à la fin de l’année 2011.

Depuis, Mojang a considérablement enrichi les dimensions existantes avec de nouveaux biomes, structures, créatures et mécaniques.

Mais aucune quatrième dimension complète n’avait été ajoutée au jeu principal.

Selon Engadget, The Sift met ainsi fin à une attente qui dure depuis plus d’une décennie.

De nouvelles créatures sont également prévues

The Sift ne sera évidemment pas vide.

Mojang a déjà montré une nouvelle créature lors du Minecraft Live, sans encore révéler l’intégralité de son fonctionnement.

Le studio promet également de nouveaux environnements, de nouvelles menaces et des mécaniques propres à cette dimension.

Dans Minecraft Dungeons II, The Sift jouera un rôle directement lié à l’histoire du jeu et à ses nouvelles zones interconnectées.

La version destinée à Minecraft classique pourrait naturellement fonctionner différemment.

Minecraft Dungeons II sort dans seulement quelques jours

L’annonce sert aussi à mettre en avant Minecraft Dungeons II.

Le jeu sortira le 29 septembre 2026, soit seulement trois jours après le Minecraft Live.

Les joueurs pourront donc commencer à visiter The Sift presque immédiatement.

Le titre abandonnera également la structure basée uniquement sur des missions séparées du premier Minecraft Dungeons au profit d’un monde plus interconnecté.

Les failles menant vers The Sift joueront un rôle important dans cette nouvelle structure.

Une quatrième dimension peut changer beaucoup de choses dans Minecraft

L’arrivée d’un nouveau monde complet ouvre énormément de possibilités.

Nouvelles ressources, nouvelles créatures, structures inédites, objets exclusifs et mécaniques particulières peuvent potentiellement accompagner The Sift.

Mojang n’a encore confirmé qu’une partie de son contenu.

Mais une chose est désormais certaine : Minecraft va recevoir sa première nouvelle dimension depuis plus de 14 ans.

Et contrairement à beaucoup de rumeurs qui circulaient depuis des années sur une quatrième dimension, celle-ci est désormais officiellement annoncée.

The Sift arrivera d’abord dans Minecraft Dungeons II le 29 septembre, puis dans Minecraft Java et Bedrock en 2027.