watchOS 27 cache plusieurs nouveautés utiles que les propriétaires d’Apple Watch peuvent déjà essayer

watchOS 27 est disponible depuis le 14 septembre, mais certaines de ses fonctions les plus intéressantes sont faciles à manquer. Apple a beaucoup communiqué sur Siri AI et les nouveautés santé, alors que plusieurs changements très pratiques peuvent déjà être utilisés au quotidien sur les Apple Watch compatibles.

Nouvelle application Siri, Localiser complètement revu, améliorations de la pile intelligente ou encore changements dans les entraînements : l’expérience évolue parfois davantage qu’il n’y paraît.

Voici les fonctions qui méritent d’être essayées.

Siri dispose maintenant de sa propre application

L’un des changements les plus visibles de watchOS 27 concerne Siri.

Apple a ajouté une véritable application Siri sur l’Apple Watch, accessible comme n’importe quelle autre application depuis la grille ou la liste des apps. Elle permet notamment de retrouver les échanges précédents avec l’assistant dans une seule interface.

Les conversations peuvent également être synchronisées de manière privée entre les appareils Apple via iCloud.

Ce changement accompagne l’arrivée de Siri AI, la nouvelle version de l’assistant capable de mieux comprendre le contexte personnel et ce qui est affiché à l’écran.

Localiser devient beaucoup plus simple sur l’Apple Watch

Apple a également complètement réorganisé Localiser.

Avant watchOS 27, trois applications différentes étaient utilisées pour retrouver les personnes, les appareils et les objets. Elles sont maintenant regroupées dans une seule application Localiser.

La nouvelle interface repose davantage sur une carte et permet de passer rapidement d’un appareil à un autre.

On peut ainsi retrouver un iPhone, des AirPods, un AirTag ou encore une personne partageant sa position sans devoir ouvrir plusieurs applications différentes.

La recherche précise reste également disponible avec les appareils compatibles.

La pile intelligente devient plus pertinente

La Smart Stack fait elle aussi partie des éléments améliorés.

watchOS 27 utilise davantage le contexte pour décider quelles informations afficher et à quel moment. L’Apple Watch peut donc proposer certaines actions ou certains widgets en fonction de l’heure, de votre localisation ou de vos habitudes.

L’idée reste la même : éviter d’ouvrir systématiquement une application pour obtenir une information utile.

Ces changements sont discrets, mais ils peuvent devenir intéressants après quelques jours d’utilisation, lorsque le système commence à mieux identifier les habitudes de son propriétaire.

Workout Buddy fonctionne désormais sans iPhone à proximité

Autre évolution notable : Workout Buddy peut maintenant fonctionner directement depuis l’Apple Watch, même lorsque l’iPhone n’est pas à proximité.

La fonction utilise Apple Intelligence pour générer des encouragements et des informations personnalisées pendant une activité sportive.

Apple indique également avoir enrichi les données prises en compte pour produire ces commentaires.

Workout Buddy est désormais disponible en anglais et en espagnol.

Pour ceux qui partent courir uniquement avec leur montre, le changement est loin d’être anecdotique.

Les distances sur tapis de course deviennent plus précises

Apple a aussi amélioré les mesures lorsque l’on court ou marche sur un tapis.

De nouveaux modèles d’apprentissage automatique permettent à watchOS 27 de mieux estimer la distance dès les premières foulées, là où plusieurs minutes pouvaient auparavant être nécessaires pour obtenir une estimation suffisamment précise.

La fonction intéressera surtout ceux qui utilisent régulièrement leur Apple Watch à la salle de sport.

GymKit évolue également. Avec les AirPods Pro 3, les données de fréquence cardiaque peuvent désormais être transmises via l’iPhone à certains équipements de fitness compatibles, notamment les tapis de course et les vélos d’intérieur.

Une nouvelle manière de retrouver rapidement certaines fonctions

watchOS 27 modifie aussi plusieurs habitudes héritées des précédentes versions.

L’organisation des applications et des raccourcis a été revue, et Apple continue d’ajuster certains choix après les retours des utilisateurs.

Un exemple particulièrement parlant concerne le sélecteur d’applications.

Apple l’avait supprimé sous sa forme habituelle, mais watchOS 27.2 doit le faire revenir avec un nouveau geste, après les critiques des utilisateurs.

Cela montre aussi que certaines nouveautés de watchOS 27 vont encore évoluer dans les prochaines semaines.

Plusieurs applications ont en revanche disparu

Tout n’est pas ajouté.

watchOS 27 retire également plusieurs applications que certains propriétaires d’Apple Watch utilisaient régulièrement.

Les applications Localiser des personnes, Localiser des appareils et Localiser des objets ont disparu sous leur ancienne forme puisqu’elles sont désormais fusionnées dans Localiser.

Mais une autre suppression est plus radicale : Walkie-Talkie n’est plus disponible dans watchOS 27.

Apple n’a pas simplement déplacé cette fonction ailleurs dans le système.

Elle a été retirée.

Toutes les Apple Watch ne peuvent pas installer watchOS 27

La liste de compatibilité est plus courte que celle de certaines versions précédentes.

watchOS 27 peut être installé sur :

Apple Watch Series 9 et modèles plus récents

Apple Watch SE 3

Apple Watch Ultra 2 et modèles plus récents

Un iPhone 11 ou plus récent, ou un iPhone SE de troisième génération, équipé d’iOS 27 est également nécessaire.

Toutes les fonctions ne sont toutefois pas disponibles sur chaque modèle ni dans tous les pays.

Certaines nouveautés valent donc vraiment la peine d’être cherchées

watchOS 27 n’est pas seulement une mise à jour esthétique.

Entre la nouvelle application Siri, Localiser unifié, Workout Buddy sans iPhone et les améliorations des mesures sportives, plusieurs changements peuvent réellement modifier l’utilisation quotidienne d’une Apple Watch.

Et quelques fonctions ne sautent pas forcément aux yeux après l’installation.

C’est justement ce qui rend intéressant de parcourir les menus après la mise à jour : certaines des nouveautés les plus pratiques de watchOS 27 ne sont pas celles qu’Apple met le plus en avant.

Sources : Apple, MacRumors