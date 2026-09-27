Poco X8 Power : sa batterie de 10 000 mAh tient-elle vraiment ses promesses ?

Avec une batterie de 10 000 mAh, le Poco X8 Power affiche une capacité qui aurait encore semblé énorme il y a peu. Sur le papier, l’objectif est simple : tenir plusieurs jours sans passer par le chargeur.

Les premiers tests permettent maintenant de voir ce que cette énorme batterie donne vraiment au quotidien. Et sur ce point, le smartphone de Poco tient globalement sa promesse.

Presque deux jours d’autonomie dans un usage réel

Le test publié hier le 26 septembre par The Week est plutôt clair : le Poco X8 Power a tenu presque deux jours après chaque recharge dans les conditions d’utilisation du journaliste.

D’autres essais réalisés ces dernières semaines arrivent à des résultats similaires.

91Mobiles estime qu’une autonomie d’environ deux jours avec une utilisation modérée est beaucoup plus réaliste que la promesse commerciale pouvant aller jusqu’à 3,5 jours. Lors de son test, une heure de streaming sur YouTube n’a consommé qu’environ 3 % de batterie, tandis qu’une demi-heure de jeu a utilisé environ 4,5 %.

Ce n’est donc pas seulement un gros chiffre sur une fiche technique.

Trois jours restent possibles pour certains utilisateurs

L’autonomie dépend évidemment énormément de l’usage.

India Today explique avoir régulièrement terminé une journée avec encore 45 à 50 % de batterie restante. Pour une utilisation essentiellement composée de réseaux sociaux, d’appels et de vidéo, le média estime même que certains utilisateurs pourraient atteindre trois jours.

MensXP va encore un peu plus loin. Durant son test, le Poco X8 Power conservait environ 60 à 65 % de charge après une journée de travail avec un usage classique. Le média considère ainsi que trois jours sont tout à fait envisageables dans certaines conditions.

En clair, les 10 000 mAh se ressentent réellement.

Son test PCMark dépasse les 20 heures

Les benchmarks permettent aussi de comparer plus facilement le Poco X8 Power à d’autres smartphones.

91Mobiles a obtenu environ 20,8 heures dans PCMark Battery, qui mesure l’endurance lors d’une utilisation intensive jusqu’à ce que la batterie tombe de 100 à 20 %. C’est quasiment le même résultat que certains autres modèles dotés eux aussi d’une batterie de 10 000 mAh.

India Today a de son côté relevé 26 heures et 49 minutes dans son propre test PCMark. Les méthodologies peuvent varier selon les réglages et les versions du benchmark, mais elles confirment toutes une endurance particulièrement élevée.

Pour un utilisateur qui passe beaucoup de temps loin d’une prise, c’est clairement l’un des principaux arguments du smartphone.

Recharger 10 000 mAh demande malgré tout un peu de patience

Une batterie deux fois plus grosse que celle de certains smartphones classiques doit forcément être remplie.

Poco a donc prévu une recharge rapide de 100 W. Le chargeur est également fourni avec le smartphone sur le marché indien.

Les temps observés varient fortement selon les tests.

MensXP a mesuré environ 50 à 55 minutes pour une recharge complète, tandis qu’India Today évoque plutôt 90 à 100 minutes. Cette différence montre que la température, les réglages ou encore le protocole employé peuvent avoir un impact important sur la vitesse réelle.

Dans tous les cas, on ne retrouve évidemment pas les temps extrêmement courts de certains smartphones équipés de batteries beaucoup plus petites.

Il peut aussi servir de batterie externe

Poco a ajouté une autre fonction assez logique compte tenu de cette énorme capacité.

Le X8 Power prend en charge la recharge inversée filaire jusqu’à 27 W. Il est donc possible d’utiliser le smartphone pour recharger des écouteurs, une montre ou même un autre smartphone.

Avec 10 000 mAh disponibles, cette fonction devient réellement exploitable plutôt qu’anecdotique.

Un usage assez logique pour un smartphone baptisé « Power ».

Une énorme batterie sans transformer le smartphone en brique

L’autre question était celle de l’encombrement.

Le Poco X8 Power mesure environ 8,65 mm d’épaisseur pour 229 grammes. Il est donc plus lourd qu’un smartphone classique, mais reste relativement contenu pour un appareil embarquant une batterie de cette capacité.

L’utilisation de la technologie silicium-carbone contribue justement à augmenter la densité énergétique sans imposer un boîtier démesuré.

Le smartphone bénéficie aussi de certifications IP66, IP68, IP69 et IP69K selon les marchés et les fiches techniques testées, ainsi que d’une protection Gorilla Glass Victus 2 pour l’écran.

L’autonomie n’est pas son seul argument

Poco ne s’est pas contenté d’ajouter une grosse batterie.

Le X8 Power dispose d’un écran AMOLED 1,5K de 6,83 pouces à 120 Hz, associé au Snapdragon 6 Gen 5. Il profite également de mémoire LPDDR5X et de stockage UFS 4.1 sur certaines configurations.

Les performances restent néanmoins plus proches du milieu de gamme que du haut de gamme.

The Week note notamment que le Snapdragon 6 Gen 5 montre ses limites dans les jeux les plus exigeants, avec du throttling lors de certaines sessions prolongées.

La priorité de ce Poco n’est clairement pas de battre les smartphones gaming.

La batterie tient donc bien ses promesses

Les différents tests disponibles convergent finalement vers la même conclusion : le Poco X8 Power est réellement capable de tenir environ deux jours sans recharge avec un usage classique, et trois jours peuvent devenir envisageables avec une utilisation plus légère.

Les 10 000 mAh ne servent donc pas simplement à attirer l’attention.

Il faudra en revanche accepter un poids de 229 grammes, un processeur qui reste de milieu de gamme et des performances photo qui ne constituent pas son principal argument.

Pour ceux qui placent l’autonomie avant tout le reste, le X8 Power fait exactement ce que son nom laisse entendre.