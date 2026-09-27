Le GPU Nvidia le plus puissant coûte 16 000 dollars et dépasse la RTX 5090 : pourquoi il n’est presque jamais vendu aux joueurs

La GeForce RTX 5090 reste la carte graphique Nvidia la plus puissante destinée aux joueurs. Mais au-dessus d’elle existe un modèle encore plus impressionnant : la RTX PRO 6000 Blackwell, un GPU professionnel qui peut désormais atteindre environ 16 000 dollars sur le marché.

Et malgré son prix astronomique, certains utilisateurs commencent même à l’acheter pour leur PC personnel.

La raison est simple : ses 96 Go de mémoire GDDR7 changent complètement la donne pour l’intelligence artificielle, même si le gain dans les jeux reste finalement assez limité.

La RTX PRO 6000 possède trois fois plus de mémoire que la RTX 5090

Sur sa fiche officielle, Nvidia présente la RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition comme son GPU professionnel de bureau le plus puissant.

La carte embarque 96 Go de mémoire GDDR7 avec ECC.

À titre de comparaison, la RTX 5090 dispose de 32 Go de GDDR7, comme le confirme la fiche technique de la GeForce RTX 5090.

La différence est donc énorme.

Pour jouer, 32 Go restent déjà largement suffisants dans la plupart des situations. Mais lorsqu’il faut charger de très gros modèles d’intelligence artificielle ou travailler sur d’immenses scènes 3D, ces 96 Go peuvent devenir indispensables.

Un utilisateur a remplacé deux RTX 5090 par une RTX PRO 6000

C’est justement ce qui est arrivé à un utilisateur ayant partagé son changement de configuration.

Il envisageait au départ d’utiliser deux RTX 5090, mais la consommation électrique et les contraintes liées à une telle installation l’ont finalement poussé vers une seule RTX PRO 6000.

Le problème ne venait pas uniquement des performances.

Deux RTX 5090 peuvent demander énormément de puissance, avec des contraintes importantes sur l’alimentation du PC et même sur l’installation électrique domestique.

La RTX PRO 6000 lui permettait surtout d’obtenir 96 Go de VRAM sur un seul GPU.

C’était le véritable objectif.

En jeu, l’écart avec la RTX 5090 est beaucoup moins impressionnant

C’est là que les choses deviennent intéressantes.

Dans le benchmark Steel Nomad, la RTX 5090 de cet utilisateur atteignait environ 15 227 points après optimisation.

La RTX PRO 6000 obtenait environ 16 005 points avec ses réglages par défaut, puis environ 16 332 points après ajustement.

Cela représente un gain d’environ 7 %.

Autrement dit, dépenser plusieurs milliers de dollars supplémentaires ne permet pas de doubler les performances dans les jeux.

Loin de là.

Pour un joueur pur, la RTX 5090 reste donc beaucoup plus logique.

Alors pourquoi payer 16 000 dollars ?

Parce que la RTX PRO 6000 n’a jamais été conçue principalement pour le gaming.

Nvidia la destine aux stations de travail professionnelles, à l’intelligence artificielle, à la science des données, au rendu 3D et aux très gros projets vidéo.

Ses 96 Go de mémoire permettent notamment d’exécuter localement des modèles d’IA beaucoup plus volumineux.

Nvidia explique aussi que la carte peut servir à entraîner ou affiner des modèles, lancer des agents IA localement ou travailler sur de très grandes scènes 3D sans dépendre constamment de ressources dans le cloud.

C’est là que son prix commence à avoir davantage de sens.

La RTX PRO 6000 atteint aussi 600 W

Cette puissance a tout de même un coût énergétique.

Selon les spécifications officielles de Nvidia, la RTX PRO 6000 peut consommer jusqu’à 600 W.

La RTX 5090 est donnée pour 575 W.

Les deux cartes demandent donc une alimentation particulièrement robuste.

La RTX PRO 6000 utilise également un connecteur 16 broches et occupe deux emplacements dans sa version Workstation.

Le GPU professionnel n’est donc pas forcément plus facile à intégrer dans un PC classique.

Son prix a fortement augmenté

Autre problème : le tarif.

La RTX PRO 6000 se trouvait encore autour de 8 000 à 9 000 dollars chez certains revendeurs professionnels auparavant.

Mais son prix a fortement augmenté ces derniers mois.

Plusieurs vendeurs affichent désormais des tarifs proches de 16 000 dollars, voire davantage selon les configurations.

Cette hausse est notamment liée à la demande très forte pour les GPU capables d’exécuter de gros modèles d’IA.

Le marché de la mémoire GDDR7 contribue également à cette flambée.

Et cette hausse finit même par toucher les RTX 5090

Le phénomène commence à avoir des conséquences sur le marché grand public.

TechRadar rapporte que certaines RTX 5090 ont récemment été affichées à des prix dépassant 9 000 dollars chez certains vendeurs.

La raison serait en partie la demande provenant d’entreprises spécialisées dans l’IA.

Lorsque les GPU professionnels deviennent trop chers, certaines sociétés se tournent vers plusieurs RTX 5090 pour obtenir davantage de puissance à moindre coût.

Cela peut réduire les stocks disponibles pour les joueurs.

Trois RTX 5090 peuvent parfois coûter moins cher qu’une RTX PRO 6000

Le calcul est assez révélateur.

Une RTX PRO 6000 coûte désormais environ 16 000 dollars dans certaines boutiques.

Même avec l’explosion récente des prix, plusieurs RTX 5090 peuvent parfois revenir moins cher tout en offrant une puissance de calcul cumulée très élevée.

Mais il existe une différence fondamentale : leur mémoire ne fonctionne pas comme un seul énorme bloc de 96 Go.

Pour certains modèles d’intelligence artificielle, cela complique fortement les choses.

C’est précisément pour cette raison que les professionnels continuent de payer aussi cher pour une RTX PRO 6000.

Ce GPU n’est donc pas une RTX 5090 destinée aux joueurs fortunés

Il serait tentant de voir la RTX PRO 6000 comme une sorte de RTX 5090 ultime.

Ce n’est pourtant pas vraiment le cas.

Elle peut effectivement dépasser la RTX 5090 dans certains benchmarks, mais son intérêt principal réside dans ses 96 Go de mémoire, ses certifications professionnelles, son ECC et ses fonctions dédiées aux stations de travail.

Pour jouer, dépenser près de 16 000 dollars pour gagner autour de 7 % dans certains tests n’a pratiquement aucun sens.

Pour faire tourner localement un énorme modèle d’intelligence artificielle, la situation est complètement différente.

La RTX 5090 reste donc la reine du gaming chez Nvidia.

La RTX PRO 6000 joue dans une autre catégorie, où la mémoire et les usages professionnels comptent bien davantage que quelques images par seconde supplémentaires.