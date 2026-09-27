Sony demande aux joueurs PS5 ce qu’ils pensent encore des jeux sur disque

Sony vient de lancer une nouvelle enquête auprès des joueurs PS5. Officiellement, le questionnaire porte sur l’expérience générale avec la console, mais son timing attire forcément l’attention : le débat sur la disparition progressive des jeux physiques chez PlayStation est loin d’être terminé.

Le questionnaire a été repéré le 25 septembre et permet aux joueurs de donner leur avis sur plusieurs aspects de la PS5, notamment les exclusivités, l’interface, les performances, le jeu en ligne ou encore la manette DualSense.

Et surtout, plusieurs champs permettent de laisser un commentaire libre.

Le questionnaire ne parle pas directement des disques

C’est une nuance importante.

Sony ne demande pas explicitement aux joueurs : « Voulez-vous encore des jeux physiques ? »

D’après Push Square, l’enquête cherche surtout à savoir si les utilisateurs sont satisfaits de la génération PS5, de son catalogue, de son interface et de ses différentes fonctionnalités.

Les joueurs peuvent néanmoins écrire librement ce qu’ils pensent de la console.

Et certains profitent justement de cet espace pour revenir sur l’avenir des jeux sur disque.

Le timing n’est pas anodin

Cette enquête arrive alors que Sony a déjà fait savoir qu’il comptait arrêter la production de nouveaux jeux PlayStation sur disque à partir de janvier 2028.

Cette décision a provoqué de nombreuses réactions parmi les joueurs attachés aux éditions physiques.

Un sondage réalisé cet été par Forrester auprès de 149 utilisateurs PlayStation aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada indiquait par exemple que 66 % des répondants ne souhaitaient pas voir cette évolution se concrétiser.

L’échantillon reste limité, mais il montre que la question est loin d’être anodine.

Sony aurait aussi interrogé les développeurs

Le plus intéressant est que les joueurs ne seraient pas les seuls concernés.

Quelques jours avant cette nouvelle enquête publique, il avait déjà été rapporté que Sony aurait envoyé un très grand questionnaire à certains développeurs et partenaires.

Selon les informations relayées par PlayStation LifeStyle, l’une des questions chercherait indirectement à savoir si l’abandon du support physique pose problème aux studios.

L’information viendrait de Moore’s Law Is Dead, qui cite des contacts dans l’industrie.

Sony n’a pas confirmé publiquement cette partie.

Les studios pourraient eux aussi être préoccupés

La disparition des éditions physiques n’intéresse pas uniquement les collectionneurs.

Pour certains studios, notamment ceux qui vendent beaucoup de copies en boîte, le passage au tout numérique peut modifier une part non négligeable de leurs ventes.

PlayStation LifeStyle souligne notamment que Marvel’s Wolverine continuerait à réaliser une part notable de ses ventes via les éditions physiques.

Cela ne signifie pas que Sony va changer de stratégie.

Mais le fait de recueillir des retours auprès des développeurs montre au minimum que l’entreprise cherche à mieux mesurer les conséquences de sa décision.

Les joueurs peuvent profiter de l’enquête pour se faire entendre

L’enquête publique actuellement disponible ne se limite pas aux disques.

Elle demande aussi aux joueurs de noter :

les exclusivités PlayStation, la bibliothèque de jeux, l’interface utilisateur, les performances, les fonctions en ligne et la DualSense.

Sony cherche également à savoir quels autres appareils les participants possèdent, comme une Nintendo Switch, un PC gaming ou un casque de réalité virtuelle.

L’objectif semble donc être de dresser un tableau assez large de l’usage actuel de la PS5.

Mais pour ceux qui veulent parler du support physique, les champs de commentaires libres offrent justement l’occasion de le faire.

Sony pourrait-il revenir sur sa décision ?

Pour l’instant, rien ne permet de l’affirmer.

Les informations disponibles montrent que Sony recueille des avis, mais aucun changement officiel de stratégie n’a été annoncé.

Dans une déclaration précédente, la direction de Sony avait déjà reconnu que le sujet provoquait de fortes réactions parmi les joueurs.

L’entreprise expliquait alors vouloir continuer à étudier la façon dont elle pourrait accompagner les utilisateurs dans un environnement de plus en plus numérique.

La nouvelle enquête peut donc servir à mesurer plus précisément ces attentes.

Le futur de la PS6 entre aussi dans la discussion

Cette question dépasse même la PS5.

L’arrêt prévu de la production de nouveaux jeux physiques en 2028 correspond à peu près à la période souvent évoquée pour la prochaine génération de console PlayStation.

De nombreux joueurs se demandent donc déjà si la PS6 conservera un lecteur de disque, qu’il soit intégré ou vendu séparément.

Sony n’a encore rien annoncé à ce sujet.

Mais si l’entreprise continue à interroger à la fois les joueurs et les développeurs, le débat autour du support physique est clairement loin d’être clos.

Pour les propriétaires de PS5 qui tiennent aux jeux en boîte, cette nouvelle enquête offre au moins une occasion directe de faire connaître leur position.

Sony demande aux joueurs PS5 ce qu’ils pensent encore des jeux sur disque

Sony vient de lancer une nouvelle enquête auprès des joueurs PS5. Officiellement, le questionnaire porte sur l’expérience générale avec la console, mais son timing attire forcément l’attention : le débat sur la disparition progressive des jeux physiques chez PlayStation est loin d’être terminé.

Le questionnaire a été repéré le 25 septembre et permet aux joueurs de donner leur avis sur plusieurs aspects de la PS5, notamment les exclusivités, l’interface, les performances, le jeu en ligne ou encore la manette DualSense.

Et surtout, plusieurs champs permettent de laisser un commentaire libre.

Le questionnaire ne parle pas directement des disques

C’est une nuance importante.

Sony ne demande pas explicitement aux joueurs : « Voulez-vous encore des jeux physiques ? »

D’après Push Square, l’enquête cherche surtout à savoir si les utilisateurs sont satisfaits de la génération PS5, de son catalogue, de son interface et de ses différentes fonctionnalités.

Les joueurs peuvent néanmoins écrire librement ce qu’ils pensent de la console.

Et certains profitent justement de cet espace pour revenir sur l’avenir des jeux sur disque.

Le timing n’est pas anodin

Cette enquête arrive alors que Sony a déjà fait savoir qu’il comptait arrêter la production de nouveaux jeux PlayStation sur disque à partir de janvier 2028.

Cette décision a provoqué de nombreuses réactions parmi les joueurs attachés aux éditions physiques.

Un sondage réalisé cet été par Forrester auprès de 149 utilisateurs PlayStation aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada indiquait par exemple que 66 % des répondants ne souhaitaient pas voir cette évolution se concrétiser.

L’échantillon reste limité, mais il montre que la question est loin d’être anodine.

Sony aurait aussi interrogé les développeurs

Le plus intéressant est que les joueurs ne seraient pas les seuls concernés.

Quelques jours avant cette nouvelle enquête publique, il avait déjà été rapporté que Sony aurait envoyé un très grand questionnaire à certains développeurs et partenaires.

Selon les informations relayées par PlayStation LifeStyle, l’une des questions chercherait indirectement à savoir si l’abandon du support physique pose problème aux studios.

L’information viendrait de Moore’s Law Is Dead, qui cite des contacts dans l’industrie.

Sony n’a pas confirmé publiquement cette partie.

Les studios pourraient eux aussi être préoccupés

La disparition des éditions physiques n’intéresse pas uniquement les collectionneurs.

Pour certains studios, notamment ceux qui vendent beaucoup de copies en boîte, le passage au tout numérique peut modifier une part non négligeable de leurs ventes.

PlayStation LifeStyle souligne notamment que Marvel’s Wolverine continuerait à réaliser une part notable de ses ventes via les éditions physiques.

Cela ne signifie pas que Sony va changer de stratégie.

Mais le fait de recueillir des retours auprès des développeurs montre au minimum que l’entreprise cherche à mieux mesurer les conséquences de sa décision.

Les joueurs peuvent profiter de l’enquête pour se faire entendre

L’enquête publique actuellement disponible ne se limite pas aux disques.

Elle demande aussi aux joueurs de noter :

les exclusivités PlayStation, la bibliothèque de jeux, l’interface utilisateur, les performances, les fonctions en ligne et la DualSense.

Sony cherche également à savoir quels autres appareils les participants possèdent, comme une Nintendo Switch, un PC gaming ou un casque de réalité virtuelle.

L’objectif semble donc être de dresser un tableau assez large de l’usage actuel de la PS5.

Mais pour ceux qui veulent parler du support physique, les champs de commentaires libres offrent justement l’occasion de le faire.

Sony pourrait-il revenir sur sa décision ?

Pour l’instant, rien ne permet de l’affirmer.

Les informations disponibles montrent que Sony recueille des avis, mais aucun changement officiel de stratégie n’a été annoncé.

Dans une déclaration précédente, la direction de Sony avait déjà reconnu que le sujet provoquait de fortes réactions parmi les joueurs.

L’entreprise expliquait alors vouloir continuer à étudier la façon dont elle pourrait accompagner les utilisateurs dans un environnement de plus en plus numérique.

La nouvelle enquête peut donc servir à mesurer plus précisément ces attentes.

Le futur de la PS6 entre aussi dans la discussion

Cette question dépasse même la PS5.

L’arrêt prévu de la production de nouveaux jeux physiques en 2028 correspond à peu près à la période souvent évoquée pour la prochaine génération de console PlayStation.

De nombreux joueurs se demandent donc déjà si la PS6 conservera un lecteur de disque, qu’il soit intégré ou vendu séparément.

Sony n’a encore rien annoncé à ce sujet.

Mais si l’entreprise continue à interroger à la fois les joueurs et les développeurs, le débat autour du support physique est clairement loin d’être clos.

Pour les propriétaires de PS5 qui tiennent aux jeux en boîte, cette nouvelle enquête offre au moins une occasion directe de faire connaître leur position.