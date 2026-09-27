iPhone 18 Pro : Apple va corriger dès le 28 septembre le bug qui peut faire redémarrer le téléphone après Face ID

Certains propriétaires d’iPhone 18 Pro et d’iPhone 18 Pro Max rencontrent depuis quelques jours un bug particulièrement gênant : après un échec de Face ID, le téléphone peut se figer puis redémarrer complètement.

Apple a désormais confirmé qu’un correctif logiciel était en préparation. Selon MacRumors, la mise à jour doit arriver à partir du lundi 28 septembre.

La bonne nouvelle, c’est que le problème ne semble pas lié au matériel.

Le bug apparaît après un échec de Face ID

Le scénario rapporté par plusieurs utilisateurs est assez précis.

Lorsque Face ID ne parvient pas à reconnaître immédiatement le visage, notamment au moment d’ouvrir une application protégée, certains iPhone 18 Pro peuvent se figer pendant quelques secondes avant de redémarrer.

9to5Mac indique que le problème touche aussi bien l’iPhone 18 Pro que l’iPhone 18 Pro Max et qu’Apple le considère comme logiciel plutôt que matériel.

Le téléphone revient ensuite à son fonctionnement normal après le redémarrage.

Mais il faut évidemment ressaisir son code avant de pouvoir utiliser Face ID à nouveau.

Apple prépare déjà le correctif

Apple a confirmé qu’une mise à jour logicielle allait corriger le problème.

Le constructeur n’a pas encore communiqué publiquement le numéro exact de la version, mais iOS 27.0.1 fait partie des candidats les plus probables.

Cette version a déjà été repérée en cours de test dans des journaux de connexion.

Son arrivée serait logique : iOS 27 n’est disponible que depuis quelques jours et Apple utilise régulièrement les versions « .0.1 » pour corriger rapidement les premiers bugs apparus après une grosse mise à jour.

iOS 27.0.1 pourrait corriger plusieurs problèmes à la fois

Face ID ne sera peut-être pas le seul élément concerné.

Les premières semaines d’iOS 27 ont déjà fait apparaître plusieurs problèmes mineurs sur certains appareils.

Apple pourrait donc profiter de cette mise à jour pour intégrer plusieurs corrections de stabilité et de performances en une seule fois.

Aucune liste officielle complète n’a encore été publiée.

Il faudra donc attendre la mise en ligne de la mise à jour pour connaître précisément tous les correctifs inclus.

Le problème ne semble pas toucher tous les iPhone 18 Pro

Le bug n’est pas généralisé.

Tous les propriétaires d’iPhone 18 Pro ou 18 Pro Max ne rencontrent pas ces redémarrages.

Certains utilisateurs expliquent n’avoir observé aucun problème depuis l’achat de leur téléphone, tandis que d’autres parviennent à reproduire le bug plus facilement dans certaines applications protégées par Face ID.

Les signalements semblent donc dépendre de conditions précises.

Il n’y a pour l’instant aucun élément permettant d’affirmer qu’une série particulière d’iPhone serait plus touchée qu’une autre.

Le Neural Engine pourrait être impliqué dans les plantages

Les journaux de diagnostic analysés par certains utilisateurs donnent une piste intéressante.

AppleInsider rapporte des erreurs de type « panic » liées à Face ID et à des délais d’attente du Neural Engine sur les nouveaux appareils Apple.

Le Neural Engine est justement utilisé pour plusieurs traitements d’intelligence artificielle et pour certaines opérations liées à l’identification biométrique.

Cela pourrait expliquer pourquoi le téléphone redémarre au lieu de simplement afficher un message d’erreur lorsque Face ID échoue.

Apple n’a toutefois pas détaillé publiquement la cause technique exacte du bug.

Inutile de faire réparer l’iPhone pour le moment

C’est probablement l’information la plus rassurante.

Puisqu’Apple prépare une correction logicielle, le problème ne nécessite normalement pas de remplacement de l’iPhone ni de réparation du module Face ID.

Pour les utilisateurs qui rencontrent simplement ce redémarrage occasionnel après une tentative d’identification, mieux vaut donc attendre le correctif.

Apple recommande par ailleurs, en cas de problème classique avec Face ID, de vérifier les réglages, l’état de la caméra TrueDepth et de maintenir iOS à jour, comme le rappelle sa page d’assistance Face ID.

Un rendez-vous en Apple Store ne devient réellement pertinent que si Face ID reste totalement inutilisable ou si d’autres symptômes matériels apparaissent.

La mise à jour est attendue dès le 28 septembre

Le calendrier est désormais beaucoup plus clair.

Apple prévoit un correctif à partir du lundi 28 septembre, c’est-à-dire dès le début de la semaine prochaine.

Si la version concernée est bien iOS 27.0.1, elle devrait apparaître directement dans :

Réglages > Général > Mise à jour logicielle

L’installation sera particulièrement recommandée aux propriétaires d’iPhone 18 Pro et 18 Pro Max ayant déjà rencontré le bug.

Pour les autres, elle pourrait aussi apporter plusieurs ajustements après le lancement d’iOS 27.

Le principal point est désormais confirmé : les redémarrages après un échec de Face ID ne semblent pas nécessiter de réparation matérielle et Apple prévoit déjà de les corriger par logiciel.