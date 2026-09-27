OpenAI préparerait un nouvel agent capable de travailler en continu et un abonnement ChatGPT encore plus cher

OpenAI pourrait préparer un changement important dans ChatGPT avec l’arrivée d’un nouvel assistant capable de rester actif en permanence. Des éléments apparus ces dernières heures évoquent un agent baptisé “o”, présenté comme un assistant “always-on”, c’est-à-dire capable de continuer certaines tâches sans intervention constante de l’utilisateur.

L’information reste à prendre avec prudence, car OpenAI n’a encore rien annoncé officiellement. Mais plusieurs indices commencent à se recouper.

Selon Wccftech, OpenAI pourrait profiter d’un prochain événement pour présenter ce nouvel agent ainsi qu’une nouvelle formule ChatGPT beaucoup plus chère que les abonnements actuels.

“o” serait pensé comme un assistant toujours actif

Le point le plus intéressant concerne ce fameux agent “o”.

Des captures apparues en ligne montrent une future page d’abonnement ChatGPT Pro sur laquelle figure la mention “o, votre assistant toujours actif”. Une autre source spécialisée a repéré la même appellation dans des éléments liés aux futures offres de ChatGPT.

Concrètement, cela suggère un assistant capable de rester disponible plus longtemps, de suivre des tâches dans la durée et potentiellement d’intervenir sans avoir besoin d’être relancé à chaque étape.

Ce serait une évolution logique de la stratégie actuelle d’OpenAI.

L’entreprise pousse déjà de plus en plus loin ses fonctions d’agents, notamment avec les outils capables de naviguer sur le Web, d’utiliser des applications et d’exécuter des tâches complexes.

OpenAI veut clairement aller au-delà du simple chatbot

Le principe d’un agent toujours actif n’est pas totalement nouveau dans l’industrie.

Plusieurs concurrents cherchent désormais à créer des assistants capables de gérer des tâches sur plusieurs heures, voire plusieurs jours. Le but n’est plus seulement de répondre à une question, mais de suivre un objectif.

Axios évoquait déjà récemment cette nouvelle génération d’assistants personnels, capables par exemple de gérer des réservations, des achats, des calendriers ou certaines tâches administratives de manière plus autonome.

OpenAI chercherait donc à se positionner rapidement sur ce terrain.

“o” pourrait devenir l’un des éléments centraux de cette stratégie.

Une nouvelle formule ChatGPT à 500 dollars par mois est évoquée

L’autre information qui attire l’attention concerne le prix.

Toujours selon Wccftech, OpenAI pourrait préparer une nouvelle formule baptisée ChatGPT Pro Max, avec un tarif qui atteindrait 500 dollars par mois.

À ce niveau, on ne parle clairement plus d’un abonnement destiné au grand public.

Cette formule pourrait viser les professionnels, développeurs et entreprises ayant besoin d’un accès très intensif aux modèles les plus puissants.

Le prix resterait toutefois à confirmer.

Le nouvel abonnement pourrait utiliser du matériel Cerebras

Un autre élément technique est également évoqué.

Cette formule très haut de gamme pourrait s’appuyer sur des infrastructures développées par Cerebras, une entreprise spécialisée dans les énormes processeurs dédiés à l’intelligence artificielle.

L’objectif serait surtout d’obtenir des réponses beaucoup plus rapides.

Un mode baptisé Fast Mode pourrait ainsi faire partie des avantages proposés aux abonnés de cette future formule.

L’idée serait simple : offrir les modèles les plus puissants, mais sans les délais parfois observés lors de tâches très complexes.

Les offres ChatGPT pourraient donc devenir plus segmentées

Si ces informations se confirment, la grille tarifaire de ChatGPT deviendrait encore plus complexe.

OpenAI propose déjà plusieurs niveaux d’accès selon les utilisateurs, les limites de messages et les fonctions disponibles. L’arrivée d’un agent permanent et d’une formule à plusieurs centaines de dollars renforcerait encore cette segmentation.

Certaines fonctions pourraient ainsi être réservées aux abonnements Pro.

C’est d’ailleurs ce que laisse entendre une capture relayée par plusieurs utilisateurs, où “o” apparaît directement parmi les avantages associés à ChatGPT Pro.

OpenAI n’a encore rien confirmé officiellement

C’est le point à garder en tête.

À ce stade, OpenAI n’a annoncé ni “o”, ni une formule ChatGPT Pro Max à 500 dollars par mois.

Les informations viennent de fuites, de captures et de sources secondaires.

Il reste donc possible que certains noms, prix ou fonctions changent avant une éventuelle présentation.

Mais le fait que plusieurs références apparaissent en même temps rend l’ensemble suffisamment crédible pour surveiller le sujet de près.

OpenAI pourrait bientôt changer complètement la manière d’utiliser ChatGPT

Si “o” voit réellement le jour, la nouveauté pourrait être beaucoup plus importante qu’un simple nouveau modèle.

ChatGPT ne serait plus seulement un outil que l’on ouvre pour poser une question.

Il pourrait devenir un assistant capable de rester actif, de suivre certaines tâches et de continuer à travailler en arrière-plan sur une durée beaucoup plus longue.

Et avec une formule évoquée à 500 dollars par mois, OpenAI semble aussi vouloir créer une nouvelle catégorie d’abonnement clairement destinée aux usages professionnels les plus intensifs.

Il faudra maintenant attendre une annonce officielle pour savoir ce que “o” pourra réellement faire, quels utilisateurs y auront accès et surtout combien cela coûtera réellement.