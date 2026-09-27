HyperOS 4 arrive réellement sur les Xiaomi 17T, 17T Pro, 15 et 15 Ultra en Europe : voici les versions à surveiller

HyperOS 4 commence désormais à devenir concret en Europe. Après l’ouverture du recrutement bêta le 17 septembre, les Xiaomi 17T, 17T Pro, Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Ultra disposent maintenant de builds HyperOS 4 destinées aux versions européennes EEA.

Autrement dit, on n’en est plus seulement au stade des inscriptions.

Les premiers firmwares existent bien et commencent à être distribués progressivement aux utilisateurs retenus pour la bêta mondiale, comme le rapporte Gizmochina.

Quatre Xiaomi disposent maintenant de versions européennes d’HyperOS 4

La deuxième vague de la bêta mondiale concerne quatre modèles particulièrement importants pour le marché européen :

Xiaomi 15 : OS4.0.0.9.XOCEUXM

Xiaomi 15 Ultra : OS4.0.0.6.XOAEUXM

Xiaomi 17T : OS4.0.0.7.XPTEUXM

Xiaomi 17T Pro : OS4.0.0.6.XPSEUXM

Le suffixe EUXM correspond aux firmwares destinés à l’Espace économique européen.

C’est donc cette version qu’il faut surveiller sur un appareil vendu en France.

Le Xiaomi 15 dispose aussi d’une version Global

Le Xiaomi 15 existe également dans une build Global référencée OS4.0.0.7.XOCMIXM.

Le Xiaomi 15 Ultra dispose de son côté d’une version OS4.0.0.6.XOAMIXM pour le marché Global.

La présence simultanée de versions Global et EEA confirme que Xiaomi ne limite plus HyperOS 4 à la Chine.

Menow avait déjà détaillé l’ouverture du programme dans son article consacré aux Xiaomi pouvant rejoindre HyperOS 4 à partir du 17 septembre.

La différence aujourd’hui est importante : les firmwares sont désormais réellement en circulation.

En France, tout le monde ne la recevra pas immédiatement

C’est le point qu’il ne faut surtout pas rater.

Même si une build EEA existe, cela ne signifie pas que tous les propriétaires français des Xiaomi concernés vont voir HyperOS 4 apparaître immédiatement.

Xiaomi distribue ses versions bêta par étapes.

Certains utilisateurs peuvent être servis plusieurs jours avant d’autres, même s’ils possèdent exactement le même modèle.

Menow avait déjà constaté ce décalage avec le Xiaomi 15 en Europe, alors que plusieurs utilisateurs français attendaient encore la mise à jour.

Il n’y a donc pas forcément de problème si rien ne s’affiche encore.

Être inscrit à la bêta ne garantit pas une mise à jour immédiate

Xiaomi l’a déjà expliqué à ses testeurs.

Le constructeur répartit les participants en plusieurs vagues et peut retarder l’envoi de la mise à jour pour vérifier qu’aucun bug majeur n’apparaît sur les premiers appareils servis.

Menow avait détaillé ce fonctionnement dans son article consacré aux utilisateurs inscrits à la bêta HyperOS 4 mais toujours en attente.

Dans certains cas, plusieurs jours peuvent donc s’écouler entre l’acceptation dans le programme et l’apparition de la mise à jour.

C’est normal.

HyperOS 4 apporte surtout une grosse refonte visuelle

HyperOS 4 ne se limite pas à Android 17.

Xiaomi introduit aussi une nouvelle identité visuelle basée sur Soft Light Glass, avec davantage de transparence, des panneaux plus lumineux et des effets de profondeur plus marqués.

Les notifications sont regroupées différemment, certains widgets deviennent empilables et le centre de contrôle évolue lui aussi.

Menow avait déjà montré que l’interface d’HyperOS 4 se rapproche fortement du Liquid Glass d’Apple.

C’est probablement le changement qui sautera le plus aux yeux après l’installation.

Tous les appareils n’auront pas forcément les mêmes effets

Il faudra toutefois éviter de croire que chaque smartphone recevra exactement la même interface.

Certaines fonctions graphiques demandent beaucoup de puissance.

Xiaomi réserve d’abord les effets Soft Light Glass les plus poussés aux appareils capables de les afficher sans trop affecter les performances.

Le Xiaomi 15, le 15 Ultra et les 17T font justement partie des modèles suffisamment récents pour en profiter largement.

Pour les appareils plus anciens, certaines animations pourront être simplifiées ou absentes.

Android 17 est aussi au cœur de la mise à jour

HyperOS 4 repose sur Android 17 pour cette vague.

Cela apporte les nouveautés de Google, mais aussi les propres optimisations de Xiaomi.

Le constructeur promet notamment une meilleure gestion de la mémoire, des ouvertures d’applications plus rapides et une meilleure fluidité sur la durée.

Ces gains restent à vérifier en conditions réelles.

Une version bêta peut au contraire consommer davantage de batterie ou présenter quelques ralentissements pendant les premières phases de test.

Il vaut mieux éviter la bêta sur son téléphone principal

C’est probablement le conseil le plus important.

HyperOS 4 reste ici une version bêta, pas la mise à jour stable destinée à tous les utilisateurs.

Des problèmes de compatibilité, de chauffe, d’autonomie ou de stabilité peuvent donc encore apparaître.

Le retour vers HyperOS 3 peut aussi nécessiter un flash manuel et effacer les données du téléphone.

Mieux vaut donc sauvegarder ses fichiers avant de rejoindre le programme.

Et si le Xiaomi concerné est votre seul smartphone, attendre la version stable reste généralement la solution la plus prudente.

La version stable européenne n’a toujours pas de date précise

Xiaomi a déjà communiqué un calendrier pour la Chine, avec les premiers déploiements stables à partir d’octobre.

Mais ce calendrier ne doit pas être appliqué tel quel à la France.

Menow a déjà fait le point sur les premières dates annoncées pour les Xiaomi 13, 14, 15 et 17, en rappelant que ces dates concernent d’abord le marché chinois.

Pour l’Europe, Xiaomi n’a pas encore donné de calendrier stable aussi précis.

HyperOS 4 est néanmoins désormais bien lancé en Europe

La situation est donc beaucoup plus claire qu’il y a encore quelques jours.

Les Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 17T et Xiaomi 17T Pro disposent maintenant de builds HyperOS 4 européennes concrètes, et leur distribution bêta a commencé.

Tous les utilisateurs français ne les verront pas immédiatement.

Mais pour ces quatre modèles, HyperOS 4 n’est plus seulement une promesse ou une inscription à un programme de test.

La mise à jour est désormais réellement en circulation.