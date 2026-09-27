GTA 6 : Rockstar vend déjà un coffret collector à 400 dollars… mais le jeu n’est même pas inclus

Rockstar vient d’ouvrir les précommandes d’un nouveau coffret collector autour de GTA 6. Son prix : 399,99 dollars.

À ce tarif, on pourrait logiquement penser que le jeu est inclus.

Ce n’est pourtant pas le cas.

Le coffret Goodtime State – Vice City Collection contient uniquement des objets inspirés de Leonida et de l’univers de GTA 6. Rockstar précise noir sur blanc sur sa boutique officielle que Grand Theft Auto VI est vendu séparément.

Le coffret coûte 399,99 dollars

La collection est proposée à 399,99 dollars sur le Rockstar Store.

Elle sortira le 19 novembre 2026, soit exactement le même jour que GTA 6 sur PS5 et Xbox Series X|S.

Le coffret est présenté comme une édition limitée inspirée de l’émission fictive de Leonida Macca the Gator.

Rockstar parle d’un ensemble premium pensé pour les fans de Vice City.

Mais il ne s’agit pas d’une édition collector classique du jeu.

Voici ce qu’on trouve à l’intérieur

Le coffret rassemble plusieurs objets physiques :

une figurine de Macca the Gator

une paire de lunettes Oakley Frogskins

une casquette New Era 9FORTY

un sac à bandoulière Leonida Keys

un miroir aimanté Macca the Gator

un verre à shot Chunkee the Manatee

une cuillère à cocktail Vice City

un porte-clés en forme de lame de rasoir

un lot de pin’s

des stickers

un poster recto verso représentant Leonida

Le coffret mesure environ 48 × 33 × 30 cm.

Rockstar a détaillé l’ensemble dans son annonce officielle.

Mais GTA 6 n’est pas fourni

C’est évidemment le détail qui risque de faire le plus parler.

Même en dépensant près de 400 dollars, il faudra encore acheter GTA 6 séparément.

Rockstar le précise clairement dans la description du produit.

La version standard du jeu est vendue indépendamment, tout comme l’Ultimate Edition.

Pour quelqu’un qui veut le jeu et le coffret, la facture grimpera donc encore davantage.

Le coffret est vendu comme un produit dérivé, pas comme une édition du jeu

Rockstar fait une distinction assez nette.

La Vice City Collection n’est pas présentée comme une édition Collector de GTA 6 au sens traditionnel.

Elle appartient plutôt à la catégorie merchandising premium.

C’est d’ailleurs pour cela que le jeu n’est pas inclus.

Le studio cherche clairement à vendre un objet de collection destiné aux fans les plus engagés, indépendamment de l’achat du jeu.

GTA 6 sort toujours le 19 novembre

La sortie de GTA 6 reste prévue pour le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S.

Les précommandes numériques sont déjà ouvertes.

Rockstar confirme également que le préchargement commencera le 12 novembre, soit une semaine avant le lancement.

Le studio a aussi récemment accéléré sa campagne marketing.

Menow a notamment déjà détaillé l’album officiel de GTA 6 composé de 34 morceaux originaux, qui sortira lui aussi le 19 novembre.

Rockstar multiplie les produits avant même la sortie

Cette collection montre à quel point le lancement de GTA 6 dépasse désormais le simple jeu vidéo.

Rockstar prépare en parallèle des vêtements, des accessoires, un album officiel et plusieurs produits dérivés.

Le studio exploite donc déjà fortement l’univers de Leonida et Vice City avant même que les joueurs puissent mettre la main sur le jeu.

Ce n’est probablement qu’un début.

Rockstar précise d’ailleurs que d’autres vêtements et objets de collection GTA 6 arriveront prochainement sur sa boutique.

400 dollars sans le jeu : le coffret vise clairement les collectionneurs

À près de 400 dollars, cette Vice City Collection n’est clairement pas destinée au joueur qui veut simplement découvrir GTA 6.

Elle vise plutôt ceux qui souhaitent collectionner les objets physiques liés au jeu.

Les lunettes Oakley, la casquette New Era et la figurine expliquent en partie le tarif.

Mais le fait que le jeu lui-même soit absent du coffret restera probablement l’élément le plus surprenant pour beaucoup de fans.

GTA 6 sortira le 19 novembre.

Et ceux qui veulent à la fois le jeu et cette collection devront donc passer deux fois à la caisse.